Από τον Τζέφρι Έπσταϊν στην Annie Alexui

Τι κοινό έχουν ο Τζέφρι Έπσταϊν με την Annie Alexui; Ούτε συναντήθηκαν ποτέ, ούτε την ίδια ηλικία έχουν ούτε καν μιλούν την ίδια γλώσσα. Ο χρηματιστής Έπσταϊν επιπλέον έχει πεθάνει πριν μερικά χρόνια κυνηγημένος από όλες τις μυστικές υπηρεσίες του πλανήτη, σε αντίθεση με την κυρία Annie που ζει και βασιλεύει με τον κάττο της τον Τούρκο, όπως έλεγε και ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, υπό την προστασία των μυστικών υπηρεσιών του Πούτιν στη Μόσχα.

Πού ταιριάζουν ο Έπσταϊν με την κυρία Annie; Στο ότι και οι δύο τροφοδοτούν εδώ και μερικά χρόνια όλα τα κουτσομπολίστικα σάιτ με υλικό υψηλής αναγνωσιμότητας και θεαματικότητας, παρότι η διαφορά στην εμβέλεια είναι πασιφανής. Ο Τζέφρι είναι παγκόσμιας εμβέλειας, η Αnnie κινείται σε πανελλήνιο επίπεδο. Σε αυτόν βεβαίως τον γεωγραφικό περιορισμό δεν φταίνε οι δυνατότητες της Αnnie μας, αλλά το μαύρο δευτέρι του Πενταρά, που όπως λέει κρατά. Το οποίο εξαντλείται σε θέματα κυπριακού ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα στον βίο και την πολιτεία του κυπριακού υποκόσμου. Για παράδειγμα μέσα από τη διφθέρα του τέως διοικητή της ΚΥΠ, μάθαμε ποιοι είναι οι συνεταίροι του Μπλάκκι, με ποιους συναγελάζεται ο Αράπης ο μαύρος ο Ταμ ταμ ταμ, ποιους βλέπει ο Κινέζος, ποια είναι η φιλενάδα του αστυνόμου Σαΐνη, με τι τσάντες κυκλοφορεί η Φιλίππα Καρσερά και άλλα πολλά.

Ο Τζέφρι

Σε αντίθεση με την Annie, ο Τζέφρι μας προσφέρει κουτσομπολιό παγκόσμιας εμβέλειας. Μας ενημερώνει πώς και πότε ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ ο Μπιλ Κλίντον επιβιβάστηκε και εμφανίζεται στα αρχεία πτήσεων του ιδιωτικού αεροσκάφους του Έπσταϊν, το λεγόμενο Lolita Express. Με το αεροσκάφος αυτό διάφοροι επώνυμοι πήγαιναν για όργια ακόμα και με ανήλικες στο ιδιωτικό νησί του, όπως ο πρίγκιπας Άντριου της Αγγλίας και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Εχούντ Μπάρακ. Ο νυν Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν φαίνεται να ταξίδεψε με το αεροπλανάκι αυτό, αλλά έχει συναντηθεί άπειρες φορές μαζί του και γνωρίστηκε με διάφορες φίλες του σε πάρτι και άλλες εκδηλώσεις. Σήμερα τα προσωπικά αρχεία του Έπσταϊν και κυρίως το φωτογραφικό υλικό που διαθέτουν, έχουν στην κυριολεξία κάψει δεκάδες επώνυμους πολιτικούς, επιχειρηματίες, ακόμα και διανοούμενους, όπως ο Νόαμ Τσόμσκι.

Η Annie

Στην περίπτωση της Κύπρου βέβαια τα πράγματα είναι λίγο πιο βάρβαρα. Μιλάμε για οικογενειακούς βιασμούς, μιλάμε για ενδοοικογενειακή βία, μιλάμε για ψυχικά και παιδικά τραύματα που προκαλούν κάποιοι άρρωστοι λες και ζούμε στη μεσαιωνική Κύπρο. Όλα μας θυμίζουν εκείνον τον Λουζινιανό βασιλιά τον Πέτρο Α΄ ο οποίος λογικά τα πήρε στο κρανίο, γι' αυτό τον έλεγαν και Κερατούκλη, όταν τον απάτησε η σύζυγός του η βασίλισσα Ελεονώρα. Πώς απάντησε ο Πέτρος; Όχι δεν την έσπασε στο ξύλο όπως κάνουν οι σημερινοί Κυπραίοι, αλλά για να εκδικηθεί τους υπόλοιπους ευγενείς της υψηλής αυλής που τον κορόιδευαν έβαλε στο κρεβάτι του τις κόρες τους και τις ξεμυάλισε. Τότε μια νύκτα σκοτεινή, όλοι οι ευγενείς μπήκαν στην κρεβατοκάμαρά του και τον μαχαίρωσαν μέχρι θανάτου.

Στη σημερινή κανένας δεν ενδιαφέρεται να τιμωρήσει τους ενόχους πoυ βύθισαν στο σκότος τη χώρα μας. Είδατε κάποιον να ενδιαφέρεται να ερευνήσει αυτά που καταγγέλλει η κ. Annie για τους γονείς και τους φίλους της; Το Προεδρικό που συντονίζει τα πάντα ενδιαφέρθηκε μόνο για τον Φαίδωνα και μάλλον έχει απόλυτο δίκαιο. Αν κάποιος εντός της οικογένειας της Annie έχει προβεί ακόμα και σε εγκλήματα, δεν έχει μεγάλο ενδιαφέρον, αφού προφανώς ο άνθρωπος αυτός δεν είναι υποψήφιος για την προεδρία της Δημοκρατίας. Ο Φαίδωνας βεβαίως είναι, οπότε οι αστυνομικοί έχουν πάρει από το Προεδρικό (σωστά) εντολές να διερευνήσουν τα πάντα.

Καταδίκες

Όπως συνέβη με τα αρχεία του Έπσταϊν, όταν οι πολιτικοί διερευνούν άλλους πολιτικούς δεν τους ενδιαφέρει κάποιοι να πάνε φυλακή. Δεν τους ενδιαφέρει να μάθουν ποια ανήλικα παιδιά και ποιες κοπέλες κακοποιήθηκαν, αλλά πώς θα εξουδετερωθούν άτομα που θεωρούν πολιτικούς τους αντιπάλους.

Οι αποκαλύψεις γίνονται για να εκθέσουν τους αντιπάλους τους, να τους προκαλέσουν πολιτική ζημιά και δημόσια δυσφήμιση, όχι γιατί έχει κανένας ανάγκη από ανιαρές δίκες σε κακώς κλιματιζόμενες αίθουσες δικαστηρίων. Ξεκινούν επίσης έρευνες στις οποίες δίνεται μεγάλη δημοσιότητα με στόχο όχι μόνο να εξουθενωθεί ο πολιτικός τους αντίπαλος, αλλά -επειδή όλοι έχουν τα βρόμικά τους- για να στραφεί η κοινή γνώμη μακριά από τις δικές τους πομπές. κυπριακιστί «ξημαρισιές».

Για να καταλάβετε τι σας λέω σκεφτείτε ποιο ήταν πριν μερικές ημέρες το μέγα σκάνδαλο, το οποίο ταρακούνησε την πολιτική ζωή της χώρας μας; Προφανώς το videogate. Το βίντεο δηλαδή που έκαιγε τον Νίκο Χριστοδουλίδη, την πρώτη κυρία και τον σύγαμπρο και διευθυντή του προεδρικού γραφείου Χαράλαμπο Χαραλάμπους για σχέσεις με εταιρείες -μέσω του Λακκοτρύπη- για να ενισχυθεί το φιλανθρωπικό ταμείο του Προεδρικού.

Βεβαίως τα προσχήματα τηρήθηκαν μέχρι τέλους. Διορίστηκε ένας κακομάζαλος πρώην δικαστής στον οποίο προφανώς είπαν να εξαφανιστεί, να μην απαντά ούτε στα τηλέφωνα, ούτε να ενημερώνει για την πορεία των ανακρίσεων, ούτε για τους ανακρινόμενους. Ο τέως δικαστής θα εμφανιστεί σε κανένα δύο μήνες να μας πει ότι δεν προλαβαίνει, θα του δώσουν κανένα δύο μήνες παράταση ώς πάρατζει και βλέπουμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι παίζοντας με τη μνήμη χρυσόψαρου του μέσου Κύπριου πολίτη. Σε τελευταία ανάλυση ο Κυπραίος δεν πολυενδιαφέρεται αν κάποιοι πολιτικοί βάζουν χρήματα στην τσέπη. Αυτό για το οποίο νευριάζουν είναι γιατί δεν βάζουν και αυτοί. Αντίθετα για τον Φαίδωνα τα μαθαίνουμε όλα γιατί πέρα από τις πολιτικές σκοπιμότητες τα νέα είναι και πιπεράτα. Πότε πήραν κατάθεση της κυρίας Έλενας, πότε πήραν κατάθεση της κολλητής της κ. Έλενας, πότε μίλησε και τι είπε ο κ. Αριστοδήμου, πότε θα μιλήσουν οι άλλοι 11 στους οποίους αποκάλυψε πότε και πού έγιναν όλα όσα έγιναν.