Αυτή τη φορά ποιοι θα προσληφθούν;

Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η κ. Εμμανουέλα Λαμπριανίδη, γενική διευθύντρια του Υπουργικού Συμβουλίου, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία στις 5/2/2026. Η ίδια επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους. Η παραίτησή της κ. Λαμπριανίδη υποβλήθηκε αμέσως μετά τη μετακίνησή της από το Υφυπουργείο Πολιτισμού στο Υπουργείο Άμυνας. Το Υπουργικό Συμβούλιο τοποθέτησε στη θέση της τον προσφάτως διορισθέντα από τον ιδιωτικό τομέα κ. Γιώργο Γ. Παπαγεωργίου, ο οποίος θεωρείται «άνθρωπος του πολιτισμού». Ωστόσο, οι κακές γλώσσες υποστηρίζουν ότι πίσω από την τοποθέτησή του βρίσκεται η σύζυγός του, κ. Ειρήνη Πική, υπερ-υπουργός της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη. Με τέτοιες πλάτες δεν είχε καμία πιθανότητα η κ. Λαμπριανίδη, αδελφή του νυν υπουργού Εργασίας, Μαρίνου Μουσιούττα.

Ο δεύτερος που αφυπηρέτησε από την 1η του μήνα είναι ο κ. Κώστας Α. Χατζηπαναγιώτου, γενικός διευθυντής στο Υπουργείο Εργασίας. Συνεπώς, το προσεχές διάστημα αναμένεται ο διορισμός δύο νέων γενικών διευθυντών.

ΜΧΣ