Καιρός: «Κοκτέιλ» από βροχές, σκόνη και πιο χαμηλές θερμοκρασίες

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Αυτή τη φορά ποιοι θα προσληφθούν;

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η κ. Εμμανουέλα Λαμπριανίδη, γενική διευθύντρια του Υπουργικού Συμβουλίου, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία στις 5/2/2026. Η ίδια επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους. Η παραίτησή της κ. Λαμπριανίδη υποβλήθηκε αμέσως μετά τη μετακίνησή της από το Υφυπουργείο Πολιτισμού στο Υπουργείο Άμυνας. Το Υπουργικό Συμβούλιο τοποθέτησε στη θέση της τον προσφάτως διορισθέντα από τον ιδιωτικό τομέα κ. Γιώργο Γ. Παπαγεωργίου, ο οποίος θεωρείται «άνθρωπος του πολιτισμού». Ωστόσο, οι κακές γλώσσες υποστηρίζουν ότι πίσω από την τοποθέτησή του βρίσκεται η σύζυγός του, κ. Ειρήνη Πική, υπερ-υπουργός της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη. Με τέτοιες πλάτες δεν είχε καμία πιθανότητα η κ. Λαμπριανίδη, αδελφή του νυν υπουργού Εργασίας, Μαρίνου Μουσιούττα. 

Ο δεύτερος που αφυπηρέτησε από την 1η του μήνα είναι ο κ. Κώστας Α. Χατζηπαναγιώτου, γενικός διευθυντής στο Υπουργείο Εργασίας. Συνεπώς, το προσεχές διάστημα αναμένεται ο διορισμός δύο νέων γενικών διευθυντών.

ΜΧΣ 

 

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα