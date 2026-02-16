Προαγωγές και υπαινιγμοί περί ημετέρων

Άρχισαν ήδη τα μουρμουρητά και τα σχόλια στους κόλπους της Αστυνομίας, με αφορμή τις 28 προαγωγές που έγιναν την περασμένη Παρασκευή στον βαθμό του ανώτερου υπαστυνόμου και του αν. ανώτερου υπαστυνόμου. Ανάμεσα στους προαχθέντες περιλαμβάνονται και δύο αξιωματικοί που υπηρετούν, ο μεν πρώτος στην προεδρική φρουρά και ο δεύτερος στη φρουρά του Φυτιρή. Οι επίμαχες προαγωγές πυροδότησαν τις συζητήσεις περί ευνοιοκρατίας, με ορισμένους να θέτουν το εύλογο ερώτημα: ήταν δυνατόν να προχωρήσουν σε προαγωγές και να αφήσουν «τους δικούς τους» εκτός; Όσοι θεωρούν ότι αδικήθηκαν έχουν επιλογή: να προσφύγουν στη δικαιοσύνη.
ΜΧΣ