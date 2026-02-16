Artemis II: Από τον Απόλλωνα στην αδελφή του!

Για δεκαετίες το κρατούσαμε σαν μυστικό απωθημένο… Πότε θα ξαναπάμε στη Σελήνη; Να πάρουμε τη ρεβάνς από όλους αυτούς που για δεκαετίες μας καταδιώκουν πως: «ποτέ δεν πήγε ο άνθρωπος στο φεγγάρι». Ήταν όλα μια καλοστημένη απάτη της ΝΑΣΑ που ξεγέλασε την ανθρωπότητα ολόκληρη. Οι θεωρίες συνωμοσίας αμέτρητες.

Και βέβαια η NASA απάντησε με επιχειρήματα, τα οποία δεν έλαβε κανένας όμως υπόψη.

Για αυτό τώρα, που ήρθε η ώρα της επιστροφής, μια προσμονή όλο και μεγαλώνει για όλους μας.

Τα διαστημόπλοια διάφορων χωρών, ειδικά τα κινεζικά, έχουν πάρει φωτογραφίες από τις προηγούμενες προσεληνώσεις. Δώδεκα αστροναύτες πάτησαν στο έδαφος και οδήγησαν και τα ρόβερ αφήνοντας πίσω τους ίχνη από τις ρόδες στην ελαφριά σκόνη της Σελήνης. Μόνη αποτυχία ήταν το ΑΠΟΛΛΟ 13 που δεν τα κατάφερε να προσεληνωθεί αλλά επέστρεψε με σώους τους τρεις αστροναύτες. Για αυτό και χαρακτηρίστηκε η μεγαλύτερη αποτυχημένη επιτυχία της NASA!

Σε καραντίνα μπήκε το πλήρωμα της αποστολής Artemis II, σηματοδοτώντας ένα ακόμη κομβικό στάδιο στην πρώτη επανδρωμένη αποστολή προς τη Σελήνη εδώ και περισσότερες από πέντε δεκαετίες.

Οι αστροναύτες της NASA Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ και Κριστίνα Κοχ, μαζί με τον Καναδό αστροναύτη Τζέρεμι Χάνσεν, εισήλθαν σε καραντίνα, στο πλαίσιο της τυπικής διαδικασίας «σταθεροποίησης υγείας» πριν από την εκτόξευση.

Το μέτρο εφαρμόζεται προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ασθένεια θα μπορούσε να καθυστερήσει ή να θέσει σε κίνδυνο την αποστολή. Σύμφωνα με τη NASA, η καραντίνα ξεκινά περίπου 14 ημέρες πριν από την εκτόξευση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ημερομηνία εκτόξευσης έχει οριστικοποιηθεί. Για αυτό και μεταφέρθηκε στις 6 Μαρτίου, εφόσον φυσικά όλα κυλήσουν ομαλά.

Πότε αναμένεται η εκτόξευση

Η NASA έχει αναφέρει ότι η Artemis II θα μπορούσε να εκτοξευθεί το νωρίτερο στις 6 Μαρτίου 2026, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η επίσημη ημερομηνία. Οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν από τα αποτελέσματα των τελευταίων δοκιμών, μεταξύ των οποίων και η λεγόμενη wet dress rehearsal, μια πλήρης πρόβα εκτόξευσης χωρίς την παρουσία του πληρώματος.

Στις 17 Ιανουαρίου ολοκληρώθηκε η μεταφορά του πυραύλου Space Launch System και της κάψουλας Orion στην εξέδρα εκτόξευσης στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα, γεγονός που θεωρείται ακόμη ένα καθοριστικό βήμα στην προετοιμασία της αποστολής.

Κατά τη διάρκεια της καραντίνας, οι τέσσερις αστροναύτες θα διαμένουν στους ειδικούς χώρους πληρώματος στο κτήριο Neil A. Armstrong Operations and Checkout. Η NASA διευκρινίζει ότι μπορούν να έχουν επαφή με φίλους και συναδέλφους, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται αυστηρά πρωτόκολλα, όπως αποφυγή δημόσιων χώρων, χρήση μάσκας και τήρηση αποστάσεων.

Artemis II: Η αποστολή στη Σελήνη

Η αποστολή Artemis II θα διαρκέσει συνολικά 10 ημέρες. Οι αστροναύτες θα εκτοξευθούν από τη Φλόριντα, θα τεθούν σε τροχιά γύρω από τη Γη και, έπειτα από ειδικό ελιγμό, θα κατευθυνθούν προς τη Σελήνη. Θα ταξιδέψουν πέρα από αυτή -σε μεγαλύτερη απόσταση από τη Γη απ’ ό,τι οποιοσδήποτε άνθρωπος στο παρελθόν- και θα χρησιμοποιήσουν τη σεληνιακή βαρύτητα για να επιστρέψουν προς τον πλανήτη μας.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού θα έχουν τη σπάνια δυνατότητα να δουν με τα ίδια τους τα μάτια την αθέατη πλευρά της Σελήνης, ενώ η αποστολή θα ολοκληρωθεί με προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Η Artemis II αποτελεί τον προάγγελο της Artemis III, η οποία αναμένεται να φέρει ξανά ανθρώπους στη σεληνιακή επιφάνεια για πρώτη φορά μετά τις αποστολές Apollo. Μέχρι τότε, η είσοδος του πληρώματος σε καραντίνα θεωρείται ένα ισχυρό μήνυμα ότι η επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη πλησιάζει περισσότερο από ποτέ.

Ούτε οι Σοβιετικοί δεν τόλμησαν

Ο πυρηνικός αστροφυσικός της NASA Θανάσης Οικονόμου, στις πολλές φορές που ήρθε στην Κύπρο, όποτε ανοίξει το θέμα της προσελήνωσης μάς υπενθύμιζε πάντα πως δικά του όργανα έμειναν στο έδαφος της Σελήνης. Όπως μια φωτογραφική που ξέχασαν οι δυο αστροναύτες που κατέβηκαν με τον ΑΕΤΟ στην πρώτη αποστολή του ΑΠΟΛΛΟ 11.

Τετρακόσιες χιλιάδες άτομα δούλεψαν στο πρόγραμμα αυτό. Χωρίς να ειπωθεί το παραμικρό. Θέλετε ακόμα ένα ατράνταχτο επιχείρημα; Την επιτυχία της NASA δεν αμφισβήτησε ούτε η ΕΣΣΔ, κύριος αντίπαλος των Αμερικάνων…