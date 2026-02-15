Videogate: Από Αγγλία, Ολλανδία και Ελβετία ζήτησε συνδρομή η Ν. Υπηρεσία

Συνδρομή από 3 χώρες ζήτησε η Νομική Υπηρεσία για το Videogate. Μιλάμε για την Αγγλία, την Ολλανδία και την Ελβετία. Στις πρώτες δύο ταξίδεψε ο Γιώργος Λακκοτρύπης όπου είχε συναντήσεις με τον υποτιθέμενο επενδυτή Florin Georghiou. Συγκεκριμένα στο Λονδίνο και το Άμστερνταμ θα αναζητηθούν περαιτέρω στοιχεία σε συνδυασμό με τις εκεί αστυνομικές Αρχές, όπως βίντεο σε ξενοδοχεία που συναντήθηκαν αλλά και επιπλέον μαρτυρίες για την ταυτότητα του φερόμενου επενδυτή. Στο Λονδίνο επίσης θα εκταθούν οι έρευνες και στην αναζήτηση του κατασκευαστή του βίντεο αφού πολλές πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι αυτό κατασκευάστηκε στη βρετανική πρωτεύουσα. Κατάθεση αναμένεται να ζητηθεί και από τον δικηγόρο Markus Baumgartner. Πρόκειται για τον δικηγόρο που παρουσιάστηκε ότι διατηρεί δικηγορική εταιρεία στην Ολλανδία και ήταν το πρόσωπο το οποίο έκανε την εισαγωγή μεταξύ των φερόμενων «επενδυτών» της εταιρείας Stratix Wealth και του Γιώργου Λακκοτρύπη. Ο δικηγόρος είχε δηλώσει ότι γνώριζε τον Γιώργο Λακκοτρύπη και μέσα από παλαιότερες συνεργασίες με την ελβετική τράπεζα Julius Baer.