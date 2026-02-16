Άνοιξε την όρεξη πάρα πολλών η ξαφνική αμαύρωση του ονόματος ενός ανθρώπου που δεν έχει παρεκκλίνει από την αλήθεια και τις πραγματικότητες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, που πάντα στάθηκε στο πλευρό των καταπιεσμένων απέναντι στους τυράννους, που εξαιτίας αυτού πάντα τραβούσε πάνω του τους κεραυνούς των ηγεμόνων και κέρδισε τον σεβασμό όλων των προοδευτικών του κόσμου. Περνούν αμέσως σε δράση από παντού. Ύστερα χτυπούν! Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος; Ο Noam Chomsky. Ένας επιστήμονας. Ένας από τους εξέχοντες διανοούμενους και στοχαστές της εποχής μας. Όμως, ως γνωστόν, το όνομά του αναμείχθηκε στους φακέλους Epstein και έτσι άφησαν στην άκρη το σύστημα και την τερατουργία του και έβαλαν στο μάτι αυτόν. Είναι αλήθεια πως εξέπληξε και εμένα η αναφορά του ονόματός του σε εκείνους τους φακέλους. Τι σχέση θα μπορούσε να έχει ένας τέτοιος άνθρωπος με κάποιον διεστραμμένο όπως τον Epstein;

Ο Noam Chomsky διάγει τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Είναι 97 χρόνων. Πριν δύο χρόνια πέρασε ένα βαρύ εγκεφαλικό. Δεν μπορεί να μιλήσει. Με μια τέτοια σπίλωση βρίσκεται αντιμέτωπος τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος πέρασε τη ζωή του τίμια 97 χρόνια. Ένιωσε την ανάγκη να απαντήσει σε αυτές τις επιθέσεις η σύζυγός του, Valeria. Και προέβη σε μια πολύ ειλικρινή δήλωση. Το ζεύγος Chomsky γνωρίστηκε, λέει, το 2015 με τον Epstein, ο οποίος τους συστήθηκε σαν φιλάνθρωπος που προσφέρει οικονομική βοήθεια στην επιστήμη και στις ακαδημαϊκές μελέτες. Λέει το εξής η Valeria:

«Όταν γνωριστήκαμε, ο Epstein μάς συστήθηκε σαν αγαθοεργός υποστηρικτής της επιστήμης και χρηματιστής. Με αυτή την παρουσίαση έλκυσε την προσοχή του Noam και άρχισαν να αλληλογραφούν. Χωρίς να το αντιληφθούμε, ανοίξαμε την πόρτα σε έναν Δούρειο Ίππο».

Ο Epstein προσπάθησε να καλύψει τη θηριωδία που διέπραττε στηριζόμενος στη φιλία ενός παγκοσμίως γνωστού και σεβαστού διανοουμένου σε αυτό το επίπεδο. Ο Chomsky, που δεν πήγε έστω και μία φορά στο καταγώγιο του Epstein, δεν ήταν καθόλου ενήμερος για τα όσα έκανε ο Epstein. «Κάναμε μεγάλος λάθος που δεν ερευνήσαμε το παρελθόν του», λέει η σύζυγός του Valeria και ζητά συγγνώμη. Αναφέρει τα εξής η Valeria: «Ήταν εξαιρετικά συγκλονιστικό και για τους δύο μας όταν αντιληφθήκαμε ότι είχαμε κτίσει σχέση με κάποιον που φαινόταν φιλάνθρωπος, φίλος, όμως στα κρυφά διήγαγε μια εγκληματική, απάνθρωπη και διεστραμμένη ζωή. Είμαστε σοκαρισμένοι από τότε που αποκαλύφθηκαν τα εγκλήματά του».

Ο Chris Hedges επέκρινε έντονα αυτή τη δήλωση της Valeria. Χαρακτήρισε «κούφιες δικαιολογίες» τους λόγους που προέβαλε η Valeria και είπε ότι αποτελούν δικαιολογίες τις οποίες χρησιμοποιούν όλοι όσοι αναφέρονται στους φακέλους Epstein. Δεν συμφωνώ με όσα λέει αυτός ο επικριτής, όμως συμφωνώ πλήρως με την εξής διαπίστωσή του:

«Αν υπάρχει κάποιο δίδαγμα εδώ είναι το εξής: η άρχουσα τάξη δεν προσφέρει απολύτως τίποτα χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα. Όσο και αν πλησιάσετε αυτά τα βαμπίρ τόσο πιο πολύ θα μετατραπείτε σε δούλους. Ο δικός μας ρόλος δεν είναι να κοινωνικοποιούμαστε μαζί τους. Είναι να τους αφανίσουμε».

Αυτό είναι που ισχύει πιο πολύ και για εμάς στην Κύπρο. Αυτό χρειαζόμαστε πιο πολύ και αυτό πρέπει να κάνουμε. Κυριαρχούν σε αυτή την χώρα οι λεφτάδες που κτίζουν στο περιβάλλον μας και εξαγοράζουν τους πάντες. Δημοσιογράφους για να μην γράψουν τις βρομιές τους, αστυνομικούς για να συγκαλύψουν τα εγκλήματά τους, υπαλλήλους στον φόρο για να παραβλέψουν τον φόρο τους, δικαστές για να μην τους τιμωρήσουν, θεσμούς για να δημοσιεύσουν ανακοινωθέντα στήριξης για αυτούς, την επιτροπή προσφορών για να δώσει σε αυτούς την προσφορά, βουλευτές για να θεσπίσουν νόμους για τις βρομοδουλειές τους κ.λπ. Και όλοι εξαγοράζονται. Σε μια τέτοια τάξη πραγμάτων, όπως είπε και ο Chomsky, πρέπει να γίνεται επίθεση κατά του συστήματος και όχι κατά των ανθρώπων.

Πρόσφατα διάβασα το άρθρο του Justin Brown. Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους, υπερασπίζεται τον Chomsky. Λέει το εξής:

«Ούτε οι δημοσιογράφοι που μετέδωσαν την είδηση για τους φακέλους ούτε και οι πιο σκληροί επικριτές ισχυρίζονται ότι ο Chomsky αναμείχθηκε στα εγκλήματα του Epstein ή ότι ήταν ενήμερος για αυτά. Δεν υπάρχει κατηγορία για συμμετοχή του, δεν υπάρχει απόδειξη ότι ήταν ενήμερος, δεν υπάρχει τίποτα. Αν αφήσετε στην άκρη το συναισθηματικό βάρος που δημιουργεί το όνομα Epstein, μένει το εξής: Ένας ηλικιωμένος ακαδημαϊκός, που διατήρησε φιλία με κάποιον που ύστερα αποκαλύφθηκε πως ήταν βίαιος. Μόνο αυτό».

Σόκαρε όλους η υπόθεση Epstein, όμως ουσιαστικά όσα συνέβησαν σε εκείνο το νησί-κόλαση δεν είναι πράγματα που δεν είχαμε δει και δεν είχαμε γίνει μάρτυρές τους ποτέ προηγουμένως. Είδαμε παιδιά που βιάστηκαν σε θρησκευτικά τάγματα στην Τουρκία και έλεγαν για αυτά πως «από μια φορά δεν γίνεται τίποτα». Είδαμε κορίτσια που, αφού βιάστηκαν, ρίχθηκαν σε ένα βαρέλι και κάηκαν. Αν επιχειρήσω να τα απαριθμήσω, δεν θα φτάσουν αυτές οι σελίδες. Όμως, είμαι και εγώ ένας από εκείνους που πιστεύουν ότι ο κόσμος χωρίζεται στα δυο, σε καλούς και κακούς, σε πεινασμένους και χορτάτους. Και σε αυτή την υπόθεση είμαι στο πλευρό του Chomsky…