Ουκρανία: Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων παραμονή της επετείου του πολέμου

Ρωσικές επιθέσεις στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και τραυμάτισαν αρκετούς άλλους κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσαν οι περιφερειακές αρχές τη Δευτέρα, καθώς η Μόσχα συνέχισε τις επιθέσεις της, την παραμονή της τετράχρονης επετείου του πολέμου.

Στο νότο, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν βιομηχανικές, ενεργειακές και πολιτικές υποδομές στην περιοχή της Οδησσού, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεγκ Κίπερ στο Telegram.

Τουλάχιστον τρία άτομα τραυματίστηκαν, πρόσθεσε.

Στη Ζαπορίζια, μια επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις σκότωσε έναν 33χρονο άνδρα και τραυμάτισε έναν άλλον, σύμφωνα με τον περιφερειακό ηγέτη Ιβάν Φεντόροφ.

Η πόλη, ένας σημαντικός βιομηχανικός κόμβος κοντά στην πρώτη γραμμή, αντιμετωπίζει τακτικά πλήγματα καθώς οι ρωσικές δυνάμεις εντείνουν την πίεση στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

Βορειότερα, ένας πύραυλος χτύπησε την περιοχή Χολοντνογκίρσκι του Χάρκοβο, δήλωσε ο δήμαρχος Ιγκόρ Τερέχοφ νωρίς τη Δευτέρα.

Δεν έδωσε αριθμό θυμάτων, καθώς οι ομάδες έκτακτης ανάγκης εργάζονταν για την αξιολόγηση των ζημιών.

Οι επιθέσεις ακολούθησαν ένα μπαράζ επιθέσεων ρωσικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών που έπληξαν ενεργειακές υποδομές, σιδηροδρόμους και κατοικημένες περιοχές σε όλη την Ουκρανία την Κυριακή.

Ένας άνδρας σκοτώθηκε και περισσότεροι από δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πρωτεύουσα και αλλού κατά την επίθεση.

Πηγή: ΚΥΠΕ