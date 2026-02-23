Στο μικροσκόπιο ποινικές ευθύνες για τον αφθώδη πυρετό: «Πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση» - Στήνεται συντονιστικό για να μπει φρένο στην εξάπλωση

Δημιουργία συντονιστικού οργάνου υπό τον Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών αποφασίστηκε κατά την ευρεία συντονιστική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες στη Λευκωσία, με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, όπως δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Ανδρέας Γρηγορίου, μετά τη σύσκεψη.

Στη σύσκεψη, η οποία όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ πραγματοποιήθηκε έπειτα από οδηγίες του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, συμμετείχαν επίσης ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, Ελίκκος Ηλία, καθώς και η Εθνική Φρουρά, η Αστυνομία, η Πυροσβεστική, η Υπηρεσία Θήρας, το Τμήμα Δασών και οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Ο κ. Γρηγορίου ευχαρίστησε όλες τις υπηρεσίες για την άμεση ανταπόκρισή τους στη σύσκεψη, προκειμένου να συζητήσουν την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων αποτροπής εξάπλωσης της νόσου και σε άλλες υγιείς κτηνοτροφικές μονάδες.

«Αποφασίστηκε η δημιουργία ενός συντονιστικού οργάνου υπό το Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών μαζί με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες με τρόπο ώστε να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα που έχουν αποφασιστεί θα εφαρμόζονται για να αποτραπεί η εξάπλωση του ιού και σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες», είπε ο κ. Γρηγορίου σε δηλώσεις του μετά τη σύσκεψη.

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας υπογράμμισε ότι οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να εφαρμόσουν τα μέτρα βιοασφάλειας στις δικές τους μονάδες για να προστατεύσουν τα δικά τους τα ζώα. «Εμείς εργαζόμαστε όλοι μαζί για να περιορίσουμε την έκταση του προβλήματος που υπάρχει ήδη στον τόπο μας», πρόσθεσε.

Έκανε λόγο για «πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση», εξηγώντας ότι γι' αυτό έγινε και η σύσκεψη και εξέφρασε την προσδοκία ότι θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα. Υπενθύμισε, εξάλλου, ότι αναμένεται, μετά από επικοινωνία που είχε ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, να έρθουν στην Κύπρο ενδεχομένως την Τρίτη Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα συζητήσουν μαζί με τους κτηνιάτρους τους λειτουργούς των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για ενδεχόμενα νέα μέτρα που χρειάζεται να ληφθούν.

Απαντώντας σε ερώτηση για το κατά πόσο κρίνεται απαραίτητη η εμπλοκή του Τμήματος Τελωνείων, εφόσον θεωρείται πιθανό ο ιός να προέρχεται από τις μη ελεγχόμενες από την Δημοκρατία περιοχές, μέσω ζωοτροφών, ο κ. Γρηγορίου ανέφερε ότι για αυτές τις πληροφορίες έχουν δοθεί στοιχεία και ξεκίνησε η διερεύνηση από την Αστυνομία.

Συγκροτήθηκε ανακριτική ομάδα

Συγκροτήθηκε ανακριτικη ομάδα από μέλη της ΑΔΕ Λάρνακας για αφθώδη πυρετό, δήλωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας Σπύρος Χρυσοστόμου.

«Σχετικά με τον αφθώδη πυρετό κατόπιν σημερινής σύσκεψης στο Αρχηγείο Αστυνομίας, έχει συγκροτηθεί ανακριτική ομάδα από μέλη της ΑΔΕ Λάρνακας», ανέφερε ο κ. Χρυσοστόμου.

Σημείωσε πως «το πλαίσιο των ανακρίσεων και της διερεύνησης είναι γενικό, για όλο το φάσμα των περιστατικών με σκοπό να διαπιστωθεί η διάπραξη ποινικών ή/και άλλων αδικημάτων από οποιοδήποτε εμπλεκόμενο πρόσωπο».

Πηγή: KYΠΕ