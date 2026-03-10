Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας μπορούσε να αποφύγει τα μεγάλα λόγια

Η αποστολή των ελληνικών φρεγατών και των F-16 μετά το περιστατικό με το drone στη Βρετανική Βάση Ακρωτηρίου είναι μια σημαντική κίνηση εκ μέρους της Ελλάδας, που ενισχύει την ασφάλεια της Κύπρου και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Καθησυχαστική είναι και η παρουσία γαλλικών ή άλλων ευρωπαϊκών δυνάμεων στο νησί.

Βέβαια δημιουργούνται άλλες παρενέργειες οικονομικού χαρακτήρα, αφού η εικόνα που εκπέμπει σήμερα η Κύπρος στους μελλοντικούς επισκέπτες και τουρίστες είναι ότι αποτελεί ένα μέρος όχι και τόσο ασφαλές για ξέγνοιαστες διακοπές. Ωστόσο δεν θα ήταν φρόνιμο να θέσουμε τον τουρισμό και την οικονομία πάνω από τη ζωή και την ασφάλεια των πολιτών.

Ίσως να μπορούσαν να γίνουν κινήσεις για την ενίσχυση της άμυνας και της ασφάλειας του νησιού σε χαμηλότερους τόνους, ώστε να μπορέσει και ο τουριστικός τομέας να προχωρήσει με τους φετινούς προγραμματισμούς. Χωρίς δηλαδή να δημιουργείται η εικόνα μιας Κύπρου σε εμπόλεμη ζώνη. Πραγματικά η Κύπρος δεν βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό. Απλώς οι πολιτικοί αρέσκονται στις εντυπώσεις και πάντοτε τρέχουν να κερδίσουν πολιτικούς πόντους από μια περίσταση, δημιουργώντας καταστάσεις που βοηθούν την εικόνα τους. Είναι η κατάρα της δημοκρατίας.

Φανταστείτε έναν τουριστικό πράκτορα να προσπαθεί να πείσει τις αγορές ότι εμείς εδώ στην Κύπρο ζούμε σε κανονικούς ρυθμούς και πως το καθεστώς εκκένωσης αφορά ένα πολύ μικρό γεωγραφικά μέρος του νησιού και την ίδια ώρα στα δελτία ειδήσεων να παρελαύνουν οι πολιτικοί ηγέτες με φόντο τις φρεγάτες και τα στρατιωτικά αεροσκάφη. «Ο καθένας κάνει τη δουλειά του», θα σου πούνε οι πολιτικοί και όντως αυτό συμβαίνει. Ο τουριστικός πράκτορας προσπαθεί να αποκομίσει οικονομικό κέρδος και ο πολιτικός εκλογικό όφελος. Το θέμα είναι ποιος από τους δύο πλήττει τα συμφέροντα του συνόλου και προκαλεί κόστος στους πολίτες.

Πέραν των οικονομικών συνεπειών που θα έχει η πολιτική διαχείριση αυτή της δύσκολης κατάστασης, υπάρχουν και οι επιπτώσεις στο Κυπριακό. Για παράδειγμα, ο υπουργός Άμυνας της Ελλάδας Νίκος Δένδιας επισκέφτηκε το νησί στα πλαίσια της αποστολής των ελληνικών φρεγατών και των F-16, προβαίνοντας σε δηλώσεις που παρέπεμπαν στην τουρκική εισβολή. Αχρείαστες δηλώσεις που προσφέρουν όφελος μόνο στον κ. Δένδια, ο οποίος είναι πολιτικός και έχει ανάγκη την ψήφο. Το θέμα είναι ότι εκμεταλλεύτηκε πολιτικά μια κατάσταση σε βάρος της Κύπρου και των κατοίκων του νησιού ένας υπουργός Εξωτερικών μιας άλλης χώρας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σοβαρό κράτος που θα το δεχόταν αυτό.

Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας μπορούσε να αποφύγει τα μεγάλα λόγια για την «Κύπρο που κείται πλησίον», διότι ακόμη ζουν οι συγγενείς των νεκρών της εισβολής που άκουσαν το γνωστό «η Κύπρος κείται μακράν» και αφέθηκαν να αντιμετωπίσουν μόνοι τους τον τουρκικό στρατό. Σε εκείνες τις δύσκολες ώρες είναι που θα μετρήσουν οι λέξεις και όχι τώρα που ο κίνδυνος ήταν ένα drone της Χεζμπολάχ.

Η σοβαρότητα και η υπευθυνότητα εξυπηρετούν πολύ καλύτερα τα συμφέροντα της Κύπρου από τα μεγάλα λόγια που εκτοξεύονται εκ του ασφαλούς. Ο κ. Δένδιας θα μπορούσε να τοποθετηθεί δημόσια και να πει τα πράγματα ως έχουν. Ότι δηλαδή ήρθαν ελληνικές δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν πιθανή επίθεση από τη Χεζμπολάχ. Αυτή είναι η αλήθεια. Ας μη φουσκώνουμε τα μυαλά ενός πολύπαθου πληθυσμού που έχει ανάγκη τον ρεαλισμό όσο ποτέ άλλοτε.

Η παρουσία των ελληνικών δυνάμεων στο νησί και οι δηλώσεις του κ. Δένδια προκάλεσαν την αντίδραση των Τουρκοκυπρίων και της Τουρκίας και σήμερα βρίσκονται στην Κύπρο έξι τουρκικά F-16. Η χθεσινή δήλωση του Προέδρου Χριστοδουλίδη, ο οποίος είπε «ό,τι κι αν πράξει η Τουρκία, δεν θα πάψει να είναι κατοχική δύναμη στην Κύπρο», δεν επιλύει το πρόβλημα που δημιουργεί η ενίσχυση των ξένων στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο. Το πρόβλημα θα το επιλύσει μια συμφωνία στο Κυπριακό και όχι ο ανταγωνισμός για το ποιος έφερε τα περισσότερα αεροσκάφη.