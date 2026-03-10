Ιρανός αξιωματούχος: «Παγιδευμένοι σε ένα σφαγείο στη Μέση Ανατολή οι Τραμπ και Νετανιάχου»

Απειλές για κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή εξαπέλυσε μέσω τηλεοπτικού βίντεο ο Ιρανός ταξίαρχος, Μασούντ Αχτάρι.
«Επειδή καταστρέψαμε τα ραντάρ, ο Τραμπ και ο Νετανιάχου είναι παγιδευμένοι σε ένα σφαγείο τώρα στη Μέση Ανατολή» σημείωσε ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις οικονομικές συνέπειες της κρίσης και στην άνοδο του πετρελαίου: «Τα 150 δολάρια ανά βαρέλι πετρελαίου, που έρχονται, θα προκαλέσουν παγκόσμιο οικονομικό χάος».
Iranian Brigadier General Masoud Akhtari:
“Because we destroyed the radars, Trump and Netanyahu are trapped in a slaughter house now in the Middle East.
$150 per barrel of oil, which is coming will
