Ιρανός αξιωματούχος: «Παγιδευμένοι σε ένα σφαγείο στη Μέση Ανατολή οι Τραμπ και Νετανιάχου»

Απειλές για κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή εξαπέλυσε μέσω τηλεοπτικού βίντεο ο Ιρανός ταξίαρχος, Μασούντ Αχτάρι.

«Επειδή καταστρέψαμε τα ραντάρ, ο Τραμπ και ο Νετανιάχου είναι παγιδευμένοι σε ένα σφαγείο τώρα στη Μέση Ανατολή» σημείωσε ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις οικονομικές συνέπειες της κρίσης και στην άνοδο του πετρελαίου: «Τα 150 δολάρια ανά βαρέλι πετρελαίου, που έρχονται, θα προκαλέσουν παγκόσμιο οικονομικό χάος».