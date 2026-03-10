Ιρανός αξιωματούχος: «Παγιδευμένοι σε ένα σφαγείο στη Μέση Ανατολή οι Τραμπ και Νετανιάχου»

Παλαιχώρι: Τροχαίο με σχολικό λεωφορείο - Τραυματίστηκαν μαθητές, στο σημείο ασθενοφόρο

«Τα 150 δολάρια ανά βαρέλι πετρελαίου, που έρχονται, θα προκαλέσουν παγκόσμιο οικονομικό χάος» ανέφερε

Απειλές για κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή εξαπέλυσε μέσω τηλεοπτικού βίντεο ο Ιρανός ταξίαρχος, Μασούντ Αχτάρι.

«Επειδή καταστρέψαμε τα ραντάρ, ο Τραμπ και ο Νετανιάχου είναι παγιδευμένοι σε ένα σφαγείο τώρα στη Μέση Ανατολή» σημείωσε ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις οικονομικές συνέπειες της κρίσης και στην άνοδο του πετρελαίου: «Τα 150 δολάρια ανά βαρέλι πετρελαίου, που έρχονται, θα προκαλέσουν παγκόσμιο οικονομικό χάος».

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

