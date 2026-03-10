Κίνα: Παρακολουθεί στενά το ευρωπαϊκό σχέδιο για τη βιομηχανία – Αντιδράσεις για πιθανούς περιορισμούς στις ξένες επενδύσεις

Η Κίνα ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει προσεκτικά τη νομοθετική διαδικασία που αφορά την προτεινόμενη Πράξη για την Επιτάχυνση της Βιομηχανικής Παραγωγής (IAA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας ότι θα αξιολογήσει τις πιθανές συνέπειες για τα συμφέροντα των κινεζικών επιχειρήσεων.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε στις 6 Μαρτίου το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας, τονίζεται ότι το Πεκίνο θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο και θα λάβει μέτρα για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων και των οικονομικών συμφερόντων των κινεζικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η τοποθέτηση της κινεζικής πλευράς ήρθε ως απάντηση σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων για την πρόταση που παρουσίασε στις 4 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σχέδιο προβλέπει την εισαγωγή νέων περιορισμών και προϋποθέσεων για ξένες επενδύσεις σε κρίσιμους τομείς της βιομηχανίας, με στόχο την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης.

Σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο, η προτεινόμενη νομοθεσία περιλαμβάνει σειρά όρων που επηρεάζουν τη δραστηριότητα ξένων επενδυτών. Μεταξύ αυτών αναφέρονται απαιτήσεις σχετικά με τη μεταφορά τεχνολογίας, περιορισμούς στην ξένη ιδιοκτησία επιχειρήσεων, αλλά και κανόνες που συνδέονται με την τοπική παραγωγή και την απασχόληση εργαζομένων στις χώρες της ΕΕ.

Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν κυρίως βιομηχανίες που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας για την ευρωπαϊκή οικονομία, όπως η παραγωγή μπαταριών, τα ηλεκτρικά οχήματα, τα φωτοβολταϊκά συστήματα και οι κρίσιμες πρώτες ύλες.

Το Πεκίνο υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί την πορεία της νομοθετικής διαδικασίας στην Ευρώπη, προκειμένου να εκτιμήσει τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η εφαρμογή των νέων κανόνων στις κινεζικές επενδύσεις και στη συνεργασία με ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

