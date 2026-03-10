Πάλμας(ΥΠΑΜ) στην ΕΡΤ: Οι απειλές αφορούσαν τις βρετανικές βάσεις, όχι την Κυπριακή Δημοκρατία

Στο ΕΡΤnews και στην Αδαμαντία Λιόλιου μίλησε ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, αμέσως μετά την αποχώρησή του από τη βάση Ανδρέας Παπανδρέου και την τριμερή συνάντηση Χριστοδουλίδη – Μητσοτάκη – Μακρόν, την οποία χαρακτηρίζει «υψηλού συμβολικού και πολιτικού χαρακτήρα» με πολιτικά μηνύματα.

«Δεν απειλήθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία αλλά οι βρετανικές βάσεις. Δεν υποτιμούμε τους κινδύνους στην περιοχή. Η Ελλάδα και η Γαλλία ανοίγουν τον δρόμο ώστε η ΕΕ να φτιάξει ασπίδα αυτοπροστασίας με ισχυρή άμυνα» δήλωσε ο κ. Πάλμας.

Ταυτόχρονα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στην Ελλάδα και την Κύπρο για τα γρήγορα ανακλαστικά τους στην αποστολή φρεγατών για τη θωράκιση της Μεγαλονήσου.

Σε ερώτηση για τη σημασία της θωράκισης της Κύπρου καθώς είναι απέναντι από τον Λίβανο όπου δραστηριοποιείται η Χεζμπολάχ διευκρίνισε ότι η Κύπρος ως Κυπριακή Δημοκρατία δεν απειλήθηκε, αλλά οι απειλές αφορούσαν τις βρετανικές βάσεις. Όμως, καθώς οι βάσεις βρίσκονται στην Κύπρο, οφείλει η Κύπρος προληπτικά και με τη συμπαράσταση των συμμάχων να λαμβάνει μέτρα, διότι πρώτος στόχος «είναι η ασφάλεια των πολιτών και των κρίσιμων υποδομών της Δημοκρατίας ώστε το κράτος να έχει τη συνέχεια του και να μπορεί να λειτουργεί κανονικά.» Ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία δεν επικαλέστηκε το άρθρο 42 παρ 7.

Ο Υπ. Άμυνας της συνέχισε λέγοντας πώς «από κει και πέρα δεν υποτιμούμε τους κινδύνους που υπάρχουν στη περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή που το γεωπολιτικό περιβάλλον είναι ρευστό και θεωρούμε ότι θα συνεχίσει να έχει μια ρευστότητα ανεξάρτητα αν κάποια στιγμή θα υπάρξει ειρήνευση η ηρεμία στην περιοχή».

Ως προς τις πρωτοβουλίες Ελλάδος και Γαλλίας, ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου είπε πως αποτελούν παράδειγμα ώστε να συνειδητοποιήσουν οι ευρωπαίοι εταίροι ότι η ΕΕ πρέπει να φτιάξει μια ασπίδα αυτοπροστασίας του ιδίου της του εαυτού της, δηλαδή και των 27 κρατών – μελών. Προσέθεσε πως η ΕΕ δεν μπορεί να αποτελέσει ισχυρή πολιτική δύναμη χωρίς ισχυρή άμυνα.

Τόνισε επίσης πως η Ευρώπη πρέπει να λάβει τα μηνύματα των καιρών, άλλωστε οι Ευρωπαίοι έχουν συνειδητοποιήσει πως δεν είναι άτρωτοι έναντι απειλής, κάτι που το αντιλαμβάνεται η Ελλάδα λόγω της Τουρκίας και η Κυπριακή Δημοκρατία λόγω της παράνομης κατοχής στη Βόρεια Κύπρο εδώ και 50 χρόνια.

Μίλησε ακόμη για την υπερηφάνεια και το πνεύμα συσπείρωσης του ελληνισμού που ένιωσε βρισκόμενος σήμερα πάνω στην υπερσύγχρονη ελληνική φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» που προστατεύει την Κύπρο και το αίσθημα εθνικής ανάτασης που έχουν οι Κύπριοι μετά την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να υποστηρίξει τον κυπριακό ελληνισμό.

"Μπορείτε να βασίζεστε στη Γαλλία και στη φιλία μας", απαντά ο Μακρόν στον ΠτΔ

"Είμαστε μαζί σας. Μπορείτε να βασίζεστε στη Γαλλία και στη φιλία μας", έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος επισκέφθηκε τη Δευτέρα την αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου, στην Κύπρο, όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο κ. Μακρόν απαντούσε σε ανάρτηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Χ, ο οποίος ευχαριστούσε θερμά τον Γάλλο Πρόεδρο για την παρουσία του στην Κύπρο και τη συνεχή στήριξη της Γαλλίας στη χώρα μας.

Ο κ. Μακρόν επισκέφθηκε αργότερα τη Σούδα καθώς και το αεροπλανοφόρο Ντε Γκολ που πλέει ανοικτά της Κρήτης και αναμένεται στην περιοχή της Κύπρου.