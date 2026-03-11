Εξαγωγή δημοκρατίας αλά αμερικάνικα

Για άλλη μια φορά η γειτονιά μας φλέγεται. Σε αυτό το μικρό κομμάτι της γης, οι λαοί που κατοικούν εδώ, περισσότερο ζουν με πολέμους παρά σε ειρήνη και ευημερία. Ο φυσικός πλούτος της περιοχής μας, αλλά και η στρατηγική της θέση στους δρόμους του εμπορίου, από ευχή… έχουν γίνει η μεγαλύτερη κατάρα. Σε αυτή, αλλά όπως και σε άλλες πολεμικές συρράξεις της περιοχής μας, συνηθίσαμε ο καθένας να διαλέγει πλευρά με ποδοσφαιρικούς όρους και όχι με αρχές, που στηρίζονται στο λεγόμενο διεθνές δίκαιο ή έστω απλά στην κοινή λογική για την ειρήνη.

Η πραγματικότητα, όσο και δεν αρέσει σε κάποιους, είναι ότι για άλλη μια φορά, οι ΗΠΑ από την άλλη άκρη του κόσμου, για τα δικά τους συμφέροντα, σέρνουν τη Μέση Ανατολή στον όλεθρο, έχοντας μαζί τους τον νταή της περιοχής που αφού ξεκλήρισε την Γάζα συνεχίζει απτόητο τον πόλεμο με το Ιράν με πρόσχημα τα πυρηνικά… που μαντέψτε, είναι η μόνη χώρα της περιοχής, που κατέχει, χωρίς να δέχεται, να ελεγχθεί από κανέναν. Με το ίδιο πρόσχημα… δηλαδή τα πυρηνικά, βομβάρδιζαν για 12 μέρες το Ιράν, μόλις το προηγούμενο καλοκαίρι. Έπρεπε, λέει, να προλάβουν να μην κάνουν πυρηνικά όπλα. Αλήθεια, αφού τότε τα κατάφεραν, τώρα τι ακριβώς κάνουν;

Τους έπιασε η έννοια του λαού του Ιράν, που τον σκοτώνουν από τις βόμβες που πετούν αδιακρίτως.

Μετά που «τέλειωσαν» με συνοπτικές διαδικασίες την «δουλειά» στην Βενεζουέλα, με τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου, θυμήθηκαν ότι ήρθε η ώρα, να φέρουν την δημοκρατία και στο Ιράν. Σαν αυτόκλητοι πρεσβευτές της δημοκρατίας σε κάθε γωνιά του κόσμου… όπου έχουν συμφέροντα, λειτουργούν ως διεθνής σερίφηδες, να επιβάλλουν με το έτσι θέλω κάποιον, που θα είναι μαριονέτα τους. Τους έπιασε η έννοια, που λέτε, για τη δημοκρατία στο Ιράν… έχοντας ως πρώτη λύση, να επαναφέρουν τον Σάχη, που ο ίδιος ο λαός του Ιράν έδιωξε με τες κλωτσιές, γιατί καταπιεζόταν. Τους έπιασε η έννοια για τις γυναίκες του Ιράν, που τις καταπιέζει το ακραίο φονταμενταλιστικό, σκοταδιστικό καθεστώς των μουλάδων, αλλά ποτέ δεν ενδιαφέρθηκαν για τις γυναίκες της Σαουδικής Αραβίας. Βλέπετε εκεί ασκούν εξουσία οι σύμμαχοί τους και δεν χρειάζεται να εξάγουν και εκεί δημοκρατία. Οι γυναίκες στο Ιράν να χειραφετηθούν, οι γυναίκες στη Σαουδική Αραβία τι να κάνουν; Η μεγάλη τους έννοια για τις γυναίκες του Ιράν, ήταν τόση, που ξεκίνησαν τον πόλεμο κτυπώντας σχολείο και σκοτώνοντας 160 κορίτσια. Παρά με την μαντίλα, καλύτερα νεκρές, λέει, η αμερικανική και ισραηλινή λογική και πρακτική.

Μιλούν οι Αμερικάνοι -και ειδικά ο Τραμπ- για δημοκρατία. Ο Τραμπ, που οι οπαδοί του μπήκαν στο Καπιτώλιο, για να τον επιβάλλουν με το έτσι θέλω. Ο Τραμπ, που ούτε τους Αμερικάνους δεν μπορεί να πείσει για αυτό τον πόλεμο. Ο ίδιος, που δεν θα έκανε κανένα πόλεμο… και θέλει και το Νόμπελ ειρήνης.

Ας το ξεκαθαρίσουμε, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν, είναι καταδικαστέο. Ταυτόχρονα όμως, μόνο ο λαός του Ιράν έχει το δικαίωμα να διαλέξει ποιος θα αφεντεύει την χώρα του. Αυτό το δικαίωμα δεν εκχωρείται σε αυτούς, που νέμονται τα πετρέλαια και τα άλλα ορυκτά της χώρας. Αν θέλουν οι ΗΠΑ να εξάγουν δημοκρατία, ας ξεκινήσουν από το εσωτερικό τους… και κυρίως από τους συμμάχους τους. Που θα τελειώσουν με την Σαουδική Αραβία, τη Συρία, τα Εμιράτα, το Κουβέιτ και άλλες μοναρχίες της περιοχής μας, βλέπουμε.

Άφησα για το τέλος αυτούς, που εδώ στην Κύπρο μετατρέπονται με την μεγαλύτερη ευκολία σε αμερικανότερους των αμερικάνων και ισραηλικότερους των ισραηλινών. Αλήθεια, από πότε το καθεστώς μίας χώρας είναι δικαιολογία, για πολεμική επίθεση και εισβολή; Ποιος δίνει το δικαίωμα σε άλλες χώρες, να διαλέγουν τους ηγέτες άλλων χωρών; Ποιος τους δίνει δικαίωμα, από τις βάσεις τους ανά το κόσμο, να σέρνουν χώρες και λαούς στον πόλεμο, χωρίς να τους ρωτά κανείς. Τα ίδια και εδώ στη Κύπρο.

Αν το επιχείρημα κατά του Ιράν, είναι το απαράδεκτο θεοκρατικό του καθεστώς, τότε μήπως κάποιοι δίνουν στην Τουρκία, το καλύτερο επιχείρημα για την εισβολή στην Κύπρο; Αλήθεια, τολμά κάποιος, να νομιμοποιήσει την τουρκική εισβολή, λόγω του πραξικοπήματος; Νομιμοποιεί κάποιος την εισβολή λόγω της Χούντας στην Ελλάδα;

Καμιά φορά, το να φέρνουμε την ιστορία στα μέτρα μας, είναι η καλύτερη απόδειξη της υποκρισίας μας.