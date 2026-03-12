Τα F-16 στα κατεχόμενα «ενισχύουν την ασφάλεια ολόκληρης της Κύπρου», υποστηρίζει το τουρκικό ΥΠΑΜ

«Η ανάπτυξη τουρκικών μαχητικών F-16 και συστημάτων αεράμυνας στα κατεχόμενα έγινε με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας όχι μόνο της ‘τδβκ’, αλλά και ολόκληρου του νησιού», υποστηρίζει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που έγινε, «η ασφάλεια της ‘τδβκ’ και η διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο έχουν στρατηγική σημασία για την Τουρκία και η στάση μας στο θέμα αυτό είναι σαφής και αμετάβλητη».

«Μετά την απειλή πυραύλων και drones που προέκυψε από τις συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν, τα αεροπορικά και αντιαεροπορικά στοιχεία που έχουμε αναπτύξει στην ‘τδβκ’ αποσκοπούν στην ενίσχυση της αποτροπής, στην υποστήριξη της ασφάλειας του εναέριου χώρου και στην ενίσχυση της ικανότητάς μας για γρήγορη αντίδραση απέναντι σε πιθανές απειλές», αναφέρει το τουρκικό ΥΠΑΜ.

Σημειώνοντας ότι «η Τουρκία είναι εγγυήτρια χώρα στην Κύπρο", υποστηρίζει πως "σε ένα περιβάλλον όπου ορισμένες χώρες που δεν είναι εγγυήτριες αποστέλλουν στρατιωτικά μέσα στο νησί και στην Ανατολική Μεσόγειο, τα μέτρα που λαμβάνει η Τουρκία αποτελούν αναγκαία, εύλογη και ισορροπημένη προσέγγιση ασφάλειας" και "εμείς επαρκούμε για την ‘τδβκ’».

«Η Τουρκία ενεργεί με μια αντίληψη που δεν αυξάνει την ένταση αλλά προστατεύει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Η ασφάλεια της ‘τδβκ’ είναι δική μας ασφάλεια. Παράλληλα, δεν θα επιτρέψουμε καμία εχθρική στάση ή τετελεσμένο που να στοχεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων και δεν θα διστάσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες που απορρέουν από το καθεστώς εγγυήτριας δύναμης», ισχυρίζεται.

Εξάλλου, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας άσκησε επίσης κριτική στην Ελλάδα για στρατιωτικές δραστηριότητες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, υποστηρίζοντας ότι νησιά όπως η Λήμνος και η Κάρπαθος θα πρέπει να διατηρούν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, σύμφωνα με διεθνείς συνθήκες.

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι τέτοιες ενέργειες παραβιάζουν τις συνθήκες και πλήττουν τις σχέσεις γειτονίας και συμμαχίας μεταξύ των δύο χωρών.

Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσης ότι ένα σύστημα αεράμυνας Patriot που έχει ανατεθεί από τη Συμμαχική Αεροπορική Διοίκηση του ΝΑΤΟ στο Ράμσταϊν της Γερμανίας αναπτύσσεται στη Μαλάτεια ως συμπληρωματικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής αεράμυνας της χώρας.

Η ανάπτυξη αυτή πραγματοποιείται μετά την αναχαίτιση δύο βαλλιστικών πυρομαχικών που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν και εξουδετερώθηκαν από στοιχεία αεράμυνας του ΝΑΤΟ, αναφέρεται.

Απαντώντας σε ερωτήματα ως προς το γιατί δεν χρησιμοποιήθηκαν οι ρωσικοί S-400, το Υπουργείο ανέφερε ότι το σύστημα αεράμυνας λειτουργεί σε πολυεπίπεδη δομή και ότι όταν εντοπίζεται βαλλιστικός πύραυλος το σύστημα επιλέγει αυτόματα το ταχύτερο και καταλληλότερο μέσο αναχαίτισης.

Όπως σημειώθηκε, απέναντι στην απειλή που κατευθυνόταν προς την Τουρκία ενεργοποιήθηκαν τα πλέον αποτελεσματικά μέσα και το πυρομαχικό καταστράφηκε με επιτυχία.

Πηγή: ΚΥΠΕ