Πολιορκία της Κύπρου από το ΝΑΤΟ

Περνούμε μέρες έκτακτης ανάγκης. Πολύ κρίσιμες μέρες. Από τη μια ένας πόλεμος που συνεχίζεται με όλη του τη βία. Ένας πόλεμος που ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί το αποτέλεσμά του. Προς το παρόν διεξάγεται από αέρος. Ακόμα δεν υπάρχει χερσαία επιχείρηση. Πετούν πύραυλοι στον αέρα. Μεγάλη η καταστροφή. Και στις δύο πλευρές. Άγνωστος ο αριθμός των νεκρών. Γνωρίζουμε μόνο τον οριστικό αριθμό των μικρών κοριτσιών που σκοτώθηκαν από πύραυλο στο σχολείο τους. Ο Τραμπ προσπάθησε να πείσει τους Κούρδους για τη χερσαία επιχείρηση. Δεν μπόρεσε. Και ύστερα είπε «τους αγαπώ πολύ, δεν θέλω να πεθάνουν». Είναι εξαφανισμένος ο κύριος οργανωτής αυτών των καταστάσεων, ο Tom Barrack! Δεν ακούγεται άχνα και από τον Τζολάνι στη Συρία! Πέρασε από το μυαλό μου το κατά πόσον άραγε θα οδηγήσουν και εναντίον του Ιράν τους πλιατσικολόγους ψυχασθενείς του Ισλαμικού Κράτους που βρίσκονται στη Συρία και στο Ιράκ. Γιατί όχι; Στη Συρία υπάρχουν χιλιάδες τζιχαντιστές τους οποίους έσωσαν από τα χέρια των Κούρδων. Δεν πολέμησαν καθόλου μέχρι τώρα με το Ισραήλ, όμως μπορεί να πολεμήσουν στις τάξεις του Ισραήλ, έτσι δεν είναι; Αυτοί είναι ενοικιαζόμενοι λαφυραγωγοί. Έγιναν γνωστοί στον κόσμο κόβοντας κεφάλια.

Τέλος πάντων, προσπεράστε τα αυτά. Ας δούμε τον εαυτό μας. Παραπονιόμασταν για τους Βρετανούς και τώρα ήρθε το ΝΑΤΟ εδώ. Η πατρίδα μας βρίσκεται υπό την πολιορκία του ΝΑΤΟ. Δεν ξέρω πώς νιώθετε εσείς, αλλά εγώ νιώθω ότι έχω υποστεί εισβολή από το ΝΑΤΟ. Όλοι οι μεγάλοι του ΝΑΤΟ είναι εδώ. Το αφεντικό εισήλθε σε έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή που δεν μπορεί να προβλεφθεί το τέλος του -εκείνοι είναι εδώ. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Αγγλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ολλανδία και η Ελλάδα. Ο νότος είναι υπό έλεγχο. Και τώρα είναι εντάξει και ο βορράς. Έστειλε τέσσερα μαχητικά αεροπλάνα η Ελλάδα; Έστειλε έξι και η Τουρκία. Προσγειώθηκαν στο Ερτζιάν κατεβαίνοντας από τον Πενταδάκτυλο. Το ΝΑΤΟ ήρθε το ίδιο τώρα στο νησί, το οποίο μοίρασε πριν 52 χρόνια διά χειρός Τουρκίας. Τι δουλειά έχουν εδώ; Θα μας προστατεύσουν; Ενάντια σε ποιον θα μας προστατεύσουν; Το Ιράν δεν επιτίθεται στην Κύπρο.

Όπως είπε ο Νίκος, η Κύπρος δεν βρίσκεται σε πόλεμο. Δεν έχουμε εκτοξεύσει τίποτα κατά του Ιράν! Μάλιστα, για να μην θεωρηθεί ότι συμμετέχουμε σε αυτόν τον πόλεμο, το ελληνοκυπριακό ραντάρ στον νότο εντόπισε το μη επανδρωμένο πτητικό μέσο που εκτοξεύθηκε κατά των Βρετανικών Βάσεων αλλά δεν ενημέρωσε, λέει. Τι άλλο να γίνει! Αν δεν υπήρχαν οι Βρετανικές Βάσεις εδώ, μήπως θα γινόταν τόση πολεμική συσσώρευση; Όμως, όλοι είμαστε πολύ αφελείς. Και οι Έλληνες και οι Τούρκοι. Οι Ελληνοκύπριοι αδελφοί πίστεψαν σε όσα λέγονται. Θεωρούν ότι ήρθαν για να μας προστατεύσουν. Το ίδιο και οι Τουρκοκύπριοι αδελφοί. Και εκείνοι πιστεύουν ότι θα μας προστατεύσουν τα F-16 που εγκαταστάθηκαν στο Ερτζιάν. Αυτές οι πολεμικές μηχανές κάθισαν εκεί και τώρα νιώθουν ασφαλείς, λένε. Κοίτα να δεις! Είναι υπερβολική τόση αφέλεια! Δηλαδή το ΝΑΤΟ μοιράστηκε στα δυο τώρα; Άλλο εκείνοι που βρίσκονται στον νότο και άλλο εκείνοι που βρίσκονται στον βορρά; Δεν είναι και οι δύο στρατοί του ίδιου μπλοκ; Μερικοί ανόητοι νομίζουν ότι τα ελληνικά αεροπλάνα και πλοία που εγκαταστάθηκαν στον νότο είναι κατά της Τουρκίας εδώ. Και οι άλλοι ανόητοι στον βορρά νομίζουν ότι τα F-16 ήρθαν στο Ερτζιάν ενάντια στην Ελλάδα. Στη Μέση Ανατολή υπάρχει ένας μεγάλος πόλεμος. Από τη μια οι ΗΠΑ και το Ισραήλ με τους συμμάχους τους. Και από την άλλη το Ιράν. Το Ιράν των μουλάδων. Στο πλευρό ποιου είναι το ΝΑΤΟ; Αναμφίβολα των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Επιπλέον, στο πλευρό τους είναι και η Ευρώπη. Τότε; Να υποβάλουμε ακόμα μια φορά την ερώτηση: Γιατί είναι εδώ αυτοί; Γιατί είναι στο δικό μας νησί; Στέκονται απέναντί μας σαν προπομποί ενός πιθανού μεγαλύτερου πολέμου. Και η Τουρκία όπου να ‘ναι εισέρχεται στον πόλεμο. Δέχθηκε ακόμα έναν πύραυλο. Τον κατέρριψε και αυτόν το ΝΑΤΟ πάνω από την Γκαζίαντεπ. Εκτοξεύθηκε από το Ιράν; Δεν το νομίζω. Ούτε τον πρώτο τον είχε ρίξει το Ιράν. «Δεν επιτιθέμεθα σε όσους δεν μας επιτίθενται», είπαν. Δεν μπορεί να έχουν εκτοξεύσει και τον δεύτερο. Και αυτό μυρίζει προβοκάτσια. Σώνει και καλά θα βάλουν την Τουρκία στον πόλεμο! Αν μπει η Τουρκία σε αυτόν τον πόλεμο, τι θα γίνει; Τότε ουσιαστικά θα γίνει χαλασμός κόσμου!