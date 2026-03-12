Viral βίντεο: Ο Μπιλ Κλίντον σπρώχνει (ελαφρά) τη Χίλαρι, σε μια διασταύρωση στη Νέα Υόρκη

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο που δείχνει το ζεύγος Κλίντον να περπατά στο κέντρο της Νέας Υόρκης.

Κάποια στιγμή ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ να πέφτει πάνω στη σύζυγό του που σταματά σε διάβαση, σπρώχνοντας τη (ελαφρά) προς τον δρόμο.

Εκείνη τη στιγμή στρίβει ένα μαύρο τζιπ και η Χίλαρι Κλίντον, ξαφνιασμένη, ανεβαίνει τελικά στο πεζοδρόμιο.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε στη διάσημη λεωφόρο Μάντισον, όπου το ζευγάρι παρευρέθηκε σε μια εκδήλωση.

Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον αποχώρησαν στη συνέχεια ευδιάθετοι, για να επισκεφθούν την κόρη τους, Τσέλσι.

Watch as Bill Clinton almost pushes Hillary into an intersection in NYC.



(elderordonez1) pic.twitter.com/PndtE2eMkb — Dr. Jebra Faushay (@JebraFaushay) March 11, 2026

Τα σχόλια κάτω από το βίντεο έπεσαν βροχή.

«Χαχαχα, έτσι θα φαινόταν σαν ατύχημα» έγραψε ένας χρήστης στο Χ.

«Προσπάθησε περισσότερο Μπιλ» σχολίασε ένας άλλος.

Υπήρχαν επίσης αρκετοί χρήστες που παρατήρησαν ότι οι δυο τους «φαίνονται χαριτωμένοι» και είναι «ομάδα».

Πηγή: iefimerida.gr