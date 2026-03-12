Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Viral βίντεο: Ο Μπιλ Κλίντον σπρώχνει (ελαφρά) τη Χίλαρι, σε μια διασταύρωση στη Νέα Υόρκη

Κάποια στιγμή ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ να πέφτει πάνω στη σύζυγό του που σταματά σε διάβαση, σπρώχνοντας τη (ελαφρά) προς τον δρόμο.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο που δείχνει το ζεύγος Κλίντον να περπατά στο κέντρο της Νέας Υόρκης.

Κάποια στιγμή ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ να πέφτει πάνω στη σύζυγό του που σταματά σε διάβαση, σπρώχνοντας τη (ελαφρά) προς τον δρόμο.

Εκείνη τη στιγμή στρίβει ένα μαύρο τζιπ και η Χίλαρι Κλίντον, ξαφνιασμένη, ανεβαίνει τελικά στο πεζοδρόμιο.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε στη διάσημη λεωφόρο Μάντισον, όπου το ζευγάρι παρευρέθηκε σε μια εκδήλωση.

Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον αποχώρησαν στη συνέχεια ευδιάθετοι, για να επισκεφθούν την κόρη τους, Τσέλσι.

Τα σχόλια κάτω από το βίντεο έπεσαν βροχή.

«Χαχαχα, έτσι θα φαινόταν σαν ατύχημα» έγραψε ένας χρήστης στο Χ.

«Προσπάθησε περισσότερο Μπιλ» σχολίασε ένας άλλος.

Υπήρχαν επίσης αρκετοί χρήστες που παρατήρησαν ότι οι δυο τους «φαίνονται χαριτωμένοι» και είναι «ομάδα».

Πηγή: iefimerida.gr 

