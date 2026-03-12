Ένας νεκρός από επιθέσεις εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων στα ανοικτά του Ιράκ - Πλοίο χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» ανοικτά των ΗΑΕ

Επίθεση εναντίον δύο πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων στα ανοικτά του Ιράκ είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ναυτικός, ανέφεραν νωρίς το πρωί οι ιρακινές αρχές, οι οποίες συνέχιζαν τις έρευνες για τον εντοπισμό «αγνοουμένων».

Ο ιρακινός κρατικός τηλεοπτικός σταθμός αλ Ιχμπαρίγια μετέδωσε πλάνα στα οποία διακρίνεται πλοίο στη θάλασσα από το οποίο υψώνονται φλόγες και πυκνοί καπνοί, ανοικτά του νότιου Ιράκ, εντός ιρακινών χωρικών υδάτων. Το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αμέσως με ανεξάρτητο τρόπο το υλικό αυτό.

Η επίθεση αυτή καταγράφτηκε τη 13η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν την 28η Φεβρουαρίου στο Ιράν, γείτονα και σύμμαχο του Ιράκ.

Σε κείμενο σε μπάνερ που μεταδιδόταν παράλληλα το δίκτυο αναφέρθηκε στον «θάνατο μέλους του πληρώματος» του ενός από τα δυο πλοία, επικαλούμενο τον διευθυντή της ιρακινής αρχής λιμένων, τον Φαρχάν αλ Φαρτούσι.

Το Ιχμπαρίγια ανέφερε επίσης πως έχουν διασωθεί 38 ναυτικοί και ότι οι έρευνες «συνεχίζονταν» για να εντοπιστούν «αγνοούμενοι».

Το συμβάν σημειώθηκε κάπου 30 ναυτικά μίλια (σχεδόν 100 χιλιόμετρα) από τις ακτές, σύμφωνα με τον διευθυντή.

Αρχικά ο αξιωματούχος είχε αναφερθεί σε «έκρηξη» και σε επίθεση σε μόνο ένα πλοίο.

Οι ιρακινές υπηρεσίες ασφαλείας αναφέρθηκαν σε πράξη «δολιοφθοράς», σύμφωνα με το επίσημο ιρακινό πρακτορείο ειδήσεων INA.

Το ένα από τα δυο σκάφη πλέει υπό σημαία Μάλτας, κατά τον κ. Φαρτούσι.

Τα δυο σκάφη υπέστησαν «επίθεση» ενώ βρίσκονταν σε περιοχή πλευρικής φόρτωσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της ιρακινής δημόσιας επιχείρησης εμπορίας πετρελαίου SOMO.

Το πλοίο υπό σημαία Μάλτας --κατά τις πληροφορίες που δημοσιοποίησαν οι ιρακινές αρχές, ονομάζεται Zefyros-- ετοιμαζόταν να ελλιμενιστεί στο Χορ αλ Ζουμπέιρ για να φορτώσει 30.000 τόνους νάφθας (προϊόντος που χρησιμοποιείται κυρίως από την πετροχημική βιομηχανία) αφού θα εκφόρτωνε προηγούμενο φορτίο.

Το δεύτερο πλοίο, το Safesea Vishnu Marshall, υπό σημαία νήσων Μάρσαλ, είναι μισθωμένο από ιρακινή εταιρεία.

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, εργαζόμενος στο λιμάνι της Βασόρας είπε πως δεν είναι σε θέση να πει αν πρόκειται για επίθεση εναέριων ή θαλάσσιων drones, την ώρα που οι ΗΠΑ κατηγορούν το Ιράν ότι ναρκοθετεί τα ύδατα του Κόλπου και το στενό του Χορμούζ για να παραλύσει την παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

Η σημερινή επίθεση σημειώθηκε μερικές ώρες μετά τη νέα προειδοποίηση της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη για πιθανές επιθέσεις του Ιράν ή συμμάχων του εναντίον «πετρελαϊκών και ενεργειακών υποδομών που ανήκουν στις ΗΠΑ» στην ιρανική επικράτεια.

Το ιρακινό υπουργείο Πετρελαίου από την πλευρά του απηύθυνε έκκληση «η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε διεθνείς θαλάσσιους διαδρόμους και οδούς ενεργειακού εφοδιασμού (...) να προφυλαχθούν από περιφερειακές συρράξεις».

Η Τεχεράνη διεμήνυσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι δεν έχει πρόθεση να επιτρέψει «την εξαγωγή ούτε ενός λίτρου πετρελαίου από την περιοχή προς το εχθρικό στρατόπεδο και τους εταίρους του μέχρι νεοτέρας».

Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» ανοικτά των ΗΑΕ

Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» στα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με αποτέλεσμα να προκληθεί «μικρή πυρκαγιά», χωρίς πάντως να υπάρξουν θύματα, ανακοίνωσε λίγο μετά τις 05:30 (ώρα Κύπρου) η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο πολεμικό ναυτικό της Βρετανίας.

Ο καπετάνιος του πλοίου, που χτυπήθηκε 35 ναυτικά μίλια (65 χιλιόμετρα) βόρεια από την Τζέμπελ Αλί, νοτιοδυτικά του Ντουμπάι, ενημέρωσε πως όλα μέλη του πληρώματος είναι «σώα», σημείωσε σε ενημερωτικό δελτίο του το UKMTO, προσθέτοντας πως η αποτίμηση των ζημιών εμποδίζεται από το σκοτάδι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ