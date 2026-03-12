Τι είναι το φωτεινό ελατήριο στον πίνακα του αυτοκινήτου και τι πρέπει να κάνεις όταν ανάψει

Ο πίνακας οργάνων μεταδίδει πολλές πληροφορίες στον οδηγό μέσω των φωτεινών λυχνιών, ωστόσο ορισμένες από αυτές παραμένουν άγνωστες σε πολλούς οδηγούς.

Η καλή λειτουργία του αυτοκινήτου μας είναι αδιαπραγμάτευτη, μιας και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για ασφαλείς μετακινήσεις στους δρόμους. Όταν κάτι έχει στραβώσει, το αυτοκίνητο φροντίζει να μας παρέχει την κατάλληλη ενημέρωση, ώστε να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της οποιασδήποτε βλάβης.

Μία από τις πλέον άγνωστες ειδοποιήσεις που εμφανίζονται στον πίνακα οργάνων αφορά μόνο τα αυτοκίνητα με κινητήρα diesel. Ως γνωστόν, ο πετρελαιοκινητήρας χρησιμοποιεί τη συμπίεση και τη θερμοκρασία που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της συμπίεσης για να οδηγήσει το καύσιμο μείγμα σε ανάφλεξη. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη διαφορά του σε σχέση με τους κινητήρες βενζίνης.

Ο παραπάνω είναι και ο λόγος που κάθε αυτοκίνητο που φέρει μοτέρ diesel διαθέτει προθερμαντήρα για την αύξηση της θερμοκρασίας στους θαλάμους των κυλίνδρων του. Ουσιαστικά πρόκειται για μια αντίσταση, η οποία τίθεται σε λειτουργία όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα έχοντας ως σκοπό να ανεβάσει τη θερμοκρασία της κεφαλής των κυλίνδρων.

Εκτός από την εκκίνηση του κινητήρα πετρελαίου σε χαμηλές θερμοκρασίες, ο προθερμαντήρας εξασφαλίζει με τη λειτουργία του πιο χαμηλές εκπομπές ρύπων και σωματιδίων, ενώ βοηθά και στην ανάπλαση του φίλτρου συγκράτησης μικροσωματιδίων DPF.

Τη συγκεκριμένη ένδειξη για τον προθερμαντήρα δεν την προσέχουμε σχεδόν ποτέ γιατί κάνει συνήθως την εμφάνισή της μόνο για ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, όταν η κεντρική μονάδα ελέγχου του αυτοκινήτου πραγματοποιεί διαγνωστικό έλεγχο και λίγο πριν θέσουμε το μοτέρ σε λειτουργία.

Ωστόσο, αν η παραπάνω ένδειξη παραμείνει αναμμένη στον πίνακα πληροφοριών του αυτοκινήτου μας αφού έχουμε θέσει σε λειτουργία το μοτέρ, τότε υποδεικνύει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στα βύσματα και καλώδια του προθερμαντήρα ή ακόμη και στη μονάδα διαχείρισής του.

Η μόνιμα αναμμένη ένδειξη του συστήματος του προθερμαντήρα (μπορεί να αλλάξει και χρώμα από κίτρινο σε κόκκινο) μπορεί να σημαίνει επίσης και κάποια αστοχία που έχει προκύψει στο ίδιο το εξάρτημα λόγω διάβρωσης ή μηχανικής βλάβης.

Το καλύτερο και σοφότερο που έχετε να κάνε σε αυτή την περίπτωση είναι να μην αμελήσετε τη συγκεκριμένη ένδειξη και να απευθυνθείτε στο συνεργείο όπου επισκευάζεται το αυτοκίνητό σας.

Πηγή: carandmotor.gr