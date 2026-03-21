Μία είναι η ουσία!

Γράφει ο Γιαννάκης Ηρακλέους
- Ο Χριστοδουλίδης θα μείνει στην Ιστορία ως ο Πρόεδρος που… μεταποίησε (!) τους κτηνοτρόφους σε… vegetarians, αφού -καλλιεργώντας τους ελπίδες για χαλάρωση των πρωτοκόλλων για τον αφθώδη πυρετόταΐζει τους... λουβάνες!
- Αν ο αφθώδης πυρετός μεταδίδεται -όπως λέχθηκε- και με τον σανό, κανονικά δεν έπρεπε να είχαμε ήδη μολυνθεί ούλλοι μας αφού τούτη η κυβέρνηση… εν άσhιερο που μας σερβίρει;!
- Μαρία Παναγιώτου, υπουργός (ακόμη!) Γεωργίας: «Τα δημόσια πρόσωπα είμαστε υπόλογοι στην κριτική, που είναι καλοδεχούμενη και επιβεβλημένη, αρκεί να είναι δίκαιη». Για να ‘μαστε λοιπόν δίκαιοι μαζί σου, κυρία υπουργέ, σε όποιον τομέα του υπουργείου έντζhισες, έκαμές τα… πίλλιες!
- «Σύσκεψη που είχε προγραμματιστεί υπό τον ΠτΔ, για την επάρκεια ηλεκτρισμού, αναβλήθηκε λόγω του βαρυφορτωμένου προγράμματός του». Ε πόσα να φτάσει τζαι τούτος, ζάβαλλι μου;! Γιά να κόφκει βίρρα κορδέλες, για να φακκά γυρόν του κόσμου με τ’ αεροπλανούιν, για με τον ηλεκτρισμό να ασχολείται… Χρειάζεται τζαι τούτος να πνάσει νακκουρίν!
- Ξαναβκάλλοντας τη γλώσσα του περίπατο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο «να θέσει θέμα βρετανικών βάσεων», προκαλώντας ντελίριο ενθουσιασμού στους συνοδοιπόρους του τού ΕΛΑΜ και στα παπαγαλάκια του. Ολάν, «θέμα βρετανικών βάσεων» δεν τόλμησε να θέσει ούτε ο τατάς του ούτε ο μέντορας αμφοτέρων, Τάσσος Παπαδόπουλος, και θα τολμήσει η κότα η λειράτη που δεν είχε το ανάστημα να τα βάλει με τους οργανωμένους οπαδούς του ΑΠΟΕΛ ή τους κυνηγούς που άψαν φουκούες μες στον αυτοκινητόδρομο;! Πόσην υποτίμηση της νοημοσύνης του κόσμου πκιον!…
- Για λαϊκισμό όσων του ασκούν κριτική μιλά ο Χριστοδουλίδης, άλλως «η επιτομή του λαϊκιστή»! Είπεν ο γάδαρος του πετεινού «τζιεφάλα»!
- Πώς αντιδρά η κυβέρνηση στην κριτική που της ασκείται για τον χειρισμό του αφθώδους πυρετού; Με… αυθάδεια!
- «Σε διεθνή οίκο ανατέθηκε η εκστρατεία για αλλαγή της αρνητικής εικόνας που επικρατεί στο εξωτερικό για την Κύπρο, με συνεπακόλουθο τις μειώσεις κρατήσεων στα ξενοδοχεία». Είνταλως, σιόρ;! Η εικόνα της χώρας μας χρειάζεται αποκατάσταση στο εξωτερικό; Αφού «έξω, πάμε καλά»! Αυτή δεν είναι η μόνιμη επωδός των εντολοδόχων του Προεδρικού που μας σερβίρουν ακατάπαυστα; Με την ευκαιρία, για να πείσουμε τους τουρίστες ότι η Κύπρος είναι ασφαλής τόπος διακοπών, εισηγούμαι η εκστρατεία…rembranding της Μπανανίας μας να συνοδεύεται με τη φωτογραφία του Χριστοδουλίδη που καπαρτίζει… στο πιλοτήριο ενός F-16!
- Πολλοί παραξενεύκουνται που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν την Άμεση Δημοκρατία να μπαίνει στη Βουλή. Καλά, σιόρ, το πολιτικό αισθητήριο του Χριστοδουλίδη είναι πιο υψηλό από εκείνο του Φειδία, ή μήπως ο πολιτικός λόγος του ρόκολου είναι περίτου ασυνάρτητος από εκείνον του Προέδρου; Πού το πάω; «Του Χριστοδουλίδη ο νους του κόφκει περίτου που του Φειδία;»...Υπερβολές; Συγγνώμη, αγαπητέ αναγνώστη, με το χέρι στην καρδιά πε’ την αλήθκειαν: τα καραγκιοζλίκκια του Φειδία με την μουτταρκάν σού προκαλούν -ως πολίτη αυτού του κράτους- περισσότερο αποτροπιασμό από τη φωτογραφία του ΠτΔ που εναγκαλίζεται τον επικηρυχθέντα από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, Βενιαμίν Νετανιάχου; Ένας λαός που έστειλε στη Βουλή τον Κουλία και τον Συλλούρη στην προεδρία της, που ανέχτηκε τον Ρίκκκο και ανέχεται τον σεξιστή -με βούλα του ΕΔΔΑ- Σάββα Αγγελίδη στη Γενική Εισαγγελία, που υπομένει αδιαμαρτύρητα την τεκμηριωμένα ανεπαρκή υπουργό Γεωργίας, που εξέλεξε Αρχιεπίσκοπο έναν κρυπτοΕΛΑΜίτη και Προέδρους της Δημοκρατίας τον Αναστασιάδη και τον βαφτιστικό του… ο παλιάτσος τον εμάρανε αν θα μπει στη Βουλή; Άγια ολάν, τούτοι είμαστε… τούτοι μας αξίζουν!
- Τι κοινό έχουν ο Μακρόν με τον Μικρόν; Τζαι τους δκυο... κουμαντάρουν τους οι γεναίτζιες τους! Τον Μακρόν μάλιστα… πατσαρκάζει τον!
- Απαντώντας στην κριτική που άσκησαν ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ στην υπουργό Γεωργίας, ο ΠτΔ δήλωσε πως δεν εμπλέκεται στην προεκλογική εκστρατεία, καθώς »επικεντρώνεται στην ουσία»! Παραφράζοντας τη Χάρι Αλεξίου, «Μία είναι η ουσία / δεν υπάρχει ευθιξία / Άιντε μία είναι η ουσία / και τη λένε «εξουσία» / Να ‘σουνα Θεέ μου πότης / σαν τελειώσει τη θητεία / πε του Νίκου «εις υγείαν»! / τζαι…»πιττίν πκιον Προεδρία»!