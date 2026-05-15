Εγκληματική δράση με πλοκάμια στο εξωτερικό - Η πρώτη υπόθεση που στήθηκε από το νεοσύστατο κυπριακό FBI

Στα ίχνη εγκληματικής οργάνωσης με πλοκάμια και σε άλλες χώρες, με τον φερόμενο ως εγκέφαλο να οργανώνει εγκληματικές ενέργειες από χώρα του Κόλπου που πιστεύεται ότι βρίσκεται, είναι η Αστυνομία μετά τη σύλληψη τριών προσώπων στο πλαίσιο συντονισμένων επιχειρήσεων στη Λεμεσό. Πρόκειται μάλιστα για την πρώτη υπόθεση που στήθηκε από το νεοσύστατο κυπριακό FBI και μετά από έρευνες, που έγιναν κυρίως σε λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία, έγινε η διασύνδεση με τα υπό διερεύνηση αδικήματα.

Οι τρεις ύποπτοι, ένας 45χρονος αστυνομικός, ο οποίος απασχόλησε ξανά την Αστυνομία, μια 50χρονη και ένας 49χρονος (ζεύγος) τέθηκαν την Παρασκευή 15 Μαΐου υπό κράτηση για διευκόλυνση του ανακριτικού έργου. Εναντίον και των τριών διερευνώνται σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (σ.σ. για το ζεύγος), νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ψευδής φορολογική δήλωση, παράνομη κατοχή περιουσίας κ.ά.

Σημειώνεται ότι προσωποκράτηση διεξήχθη σε δύο διαφορετικές διαδικασίες ενώπιον ξεχωριστών δικαστηρίων στα Επαρχιακά Δικαστήρια Λευκωσίας. Η πρώτη διαδικασία αφορούσε στην προσωποκράτηση του 45χρονου αστυνομικού και η δεύτερη του ζεύγους.

€220.000 και όχημα πολυτελείας

Σε ό,τι αφορά τον 45χρονο, σύμφωνα με τον ανακριτή της υπόθεσης, κατόπιν αξιολόγησης πληροφοριών, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψή του ενώ δεσμεύτηκε περιουσία του πέραν των €220.000, στην οποία περιλαμβάνεται και ένα αυτοκίνητο πολυτελείας. Η Αστυνομία εμφανίζει τον 45χρονο ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης, εγκέφαλος της οποίας είναι καταζητούμενο πρόσωπο εναντίον του οποίου εκκρεμεί διεθνές ένταλμα σύλληψης το οποίο έχει εκδοθεί κατόπιν αιτήματος των ελληνικών διωκτικών Αρχών. Σύμφωνα με τον ανακριτή, η υπόθεση που διερευνάται αφορά τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης η οποία φέρεται να συνδέεται με σοβαρές εγκληματικές ενέργειες που έγιναν τον τελευταίο χρόνο. Πιο συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι η εν λόγω εγκληματική οργάνωση διασυνδέεται με υποθέσεις που αφορούν εκβιασμούς για παροχή προστασίας σε εταιρείες και επιχειρήσεις και ενδεχομένως με διακίνηση ναρκωτικών.

Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, απειλούνται επιχειρηματίες και εταιρείες forex που αρνούνται να καταβάλουν το αντίτιμο που ζητούν για προστασία. Η Αστυνομία συνδέει την εγκληματική ομάδα με πρόσφατες εγκληματικές ενέργειες που σημειώθηκαν κυρίως στη Λεμεσό, με εμπρησμούς και πυροβολισμούς.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς του υπόπτου και αφορούσε στα έτη 2020-2026, εντοπίστηκαν καταθέσεις οι οποίες δεν συνάδουν με τα εισοδήματά του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, «διαπιστώθηκαν συναλλαγές και αγοραπωλησίες οχημάτων που δεν δικαιολογούνται. Μεταξύ 2020-2026 εντοπίστηκαν καταθέσεις, όπως €14.000, €35.000 και €40.000, ποσά τα οποία έρχονται σε σύγκρουση με τις φορολογικές του δηλώσεις και δεν συνάδουν με τον μισθό του από την Αστυνομία.

Η Αστυνομία εντόπισε επίσης πολυτελή οχήματα τα οποία, όπως αναφέρθηκε, ανήκουν στον ύποπτο, χωρίς ωστόσο από τις μέχρι τώρα έρευνες να έχουν εντοπιστεί δάνεια ή αναλήψεις ποσών που να αποδεικνύουν την αγορά τους.

Σε σχέση με τον 45χρονο ύποπτο, η Αστυνομία, στο πλαίσιο των ερευνών που προηγήθηκαν, διαπίστωσε ότι ταξίδεψε αρκετές φορές στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα (14 ταξίδια), σημειώνοντας ότι έχει εντοπιστεί συγκεκριμένο μοτίβο στα ταξίδια του τα οποία πραγματοποιούνταν κάθε δύο μήνες. Για το θέμα των ταξιδιών δεν εντοπίστηκαν κινήσεις τραπεζικού λογαριασμού που να συνδέονται με την αγορά εισιτηρίων. Για το χρηματικό ποσό των €10.000 που εντοπίστηκε στο όχημά του κατά τη σύλληψή του, υποστήριξε ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων ανήκουν σε συγγενικό του πρόσωπο. Σύμφωνα με την Αστυνομία, από έρευνα που έγινε στην οικία του, κατόπιν εντάλματος έρευνας, εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων ένα δοχείο με θραύσματα από σφαίρα και μια σφαίρα.

Αδικαιολόγητα εμβάσματα

Τα αδικαιολόγητα εμβάσματα σε τραπεζικούς τους λογαριασμούς και τα πολυτελή οχήματα που κατέχουν φαίνεται ότι οδήγησαν την Αστυνομία στη σύλληψη της 50χρονης και του 49χρονου, σε συνδυασμό και με άλλες πληροφορίες που εξασφάλισαν. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», οι έρευνες της Αστυνομίας για το ζεύγος έγιναν αφότου ενημερώθηκαν ότι το καταζητούμενο πρόσωπο που εμφανίζεται ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης είναι στενό συγγενικό τους πρόσωπο. Ακολούθησαν έρευνες σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα και τα εισοδήματά τους και διαπιστώθηκε ότι οι μισθοί που δήλωναν δεν συνάδουν με τα πολυτελή οχήματα που έχουν στην κατοχή τους. Κατόπιν εξασφάλισης διατάγματος έρευνας σε τραπεζικούς λογαριασμούς, εντοπίστηκαν διάφορα εμβάσματα μεγάλων χρηματικών ποσών τα οποία δεν ήταν επαρκώς δικαιολογημένα. Εναντίον του ζεύγους εξασφαλίστηκε διάταγμα επταήμερης προσωποκράτησης.