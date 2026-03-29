Να δίνεις χωρίς να περιμένεις ανταλλάγματα

Sevgul Uludag

Έμαθα από τη μητέρα μου να δίνω: Δίνεις, χωρίς να περιμένεις τίποτα σε αντάλλαγμα, αλλιώς δεν είναι «δόσιμο», είναι «bazarlikki» («παζάρεμα») και «εμπόριο». Όταν δίνεις κάτι, πρέπει να είναι από την καρδιά. Αυτό μπορεί να είναι ένα δώρο. Μπορεί να είναι ένα χέρι βοήθειας σε κάποιο.

Στο σπίτι μας, τίποτα δεν πετιέται. Όλα τα υπέροχα φαγητά που μαγειρεύουμε καθημερινά, αν μείνει κάτι, όπως ένα πιάτο σούπα ή λίγο ψωμί, δεν τα πετάμε. Τα αφήνουμε στην άκρη για τα σκυλιά, για τα αδέσποτα σκυλιά. Ή για τα σκυλιά των φίλων μας. Αν θα βράσω ουρά βοδιού για σούπα, δεν πετάω τα κόκκαλα. Αν βράσω κοτόπουλο, κάνω το ίδιο: Κρατάω τα κόκκαλα, το δέρμα του και λίγο ζωμό με λίγο ψωμί για να τα απολαύσουν τα ζώα. Αν βράσω μερικά κεφάλια ψαριού για να φτιάξω ψαρόσουπα, δεν «βαριέμαι», αλλά διαλέγω τα κομμάτια που θα άρεσαν στις γάτες. Τα βάζω σε ένα δοχείο γιαουρτιού και τα δίνω στη φίλη μου Nilgun Guney, την καλλιτέχνιδα με τα εξαιρετικά έργα ζωγραφικής, που λατρεύει και φροντίζει τις γάτες της γειτονιάς, πληρώνοντας από την τσέπη της τον κτηνίατρο για να τις στειρώσει όλες. Τις ταΐζει, τις περιποιείται όταν τα μάτια τους μολύνονται, τους χτίζει «σπιτάκια» για τις κρύες νύχτες του χειμώνα και τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Μια αποικία γατών ζει δίπλα στο σπίτι της και ξέρουν πότε θα φάνε πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό. Αυτό δεν είναι μέρος ενός «χρηματοδοτούμενου προγράμματος», γίνεται από την καρδιά της, από αγάπη για τα ζώα, από αγάπη για τις γάτες. Δεν ζητά τίποτε σε αντάλλαγμα. Το κάνει απλά επειδή αγαπά τη γη και όλα τα πλάσματά της.

Η Nilgun Guney και η Ferah Kaya δωρίζουν τα έργα τέχνης τους στους Simon και Vahan Aynedjian.

Έχει ζωγραφίσει πίνακες για ένα πάρκο/καταφύγιο ζώων και έχει επίσης καθοδηγήσει τους μαθητές της στο Art Studio να κάνουν το ίδιο και θα κάνουν μια έκθεση και όλα τα έσοδα θα διατεθούν σε αυτό το καταφύγιο, ώστε να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για τα ζώα που φροντίζουν, από γαϊδούρια μέχρι χελώνες, από πουλιά μέχρι ερπετά.

Εθελοντική εργασία

Έχει κάνει αμέτρητες εθελοντικές εργασίες, χωρίς να ζητά τίποτε σε αντάλλαγμα: Λογότυπα για ΜΚΟ της κοινωνίας των πολιτών, όπως αυτό που έφτιαξε για εμάς, για το «Μαζί Μπορούμε!» (η δικοινοτική οργάνωση συγγενών αγνοουμένων και θυμάτων των γεγονότων του 1963-74), αφίσες για την Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης για τον Τουρκοκυπριακό Σύνδεσμο Ειρήνης, αφίσες για την 1η Μαΐου για τη συντεχνία DEV-ISH, εξώφυλλα βιβλίων, αφίσες για φεστιβάλ βιβλίου και για τέτοιου είδους εργασίες, δεν ζητά ποτέ χρήματα. Πιστεύει στην ειρήνη, στη συμφιλίωση, στην ισότητα, στα ίσα δικαιώματα και στη διάσωση του πλανήτη μας. Είναι η κόρη του Ismet Guney, του Τουρκοκύπριου καλλιτέχνη και γραφίστα που σχεδίασε τη σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Για έναν σκοπό

Μαζί της, διοργανώσαμε δύο μεγάλες εκθέσεις τέχνης με θέμα τους «αγνοούμενους» στην Κύπρο: «Το Χρώμα της Αλήθειας» και «Από τον Πόνο στην Ελπίδα». Ετοιμάσαμε επίσης μαζί μια μικρότερη έκθεση με πίνακες της και των μαθητών της από το στούντιο της αφιερωμένη στη μνήμη του Vahan Bedelian, με τίτλο «Το Μαγικό Βιολί του Bedelian».

Αυτό έγινε για να τιμήσουμε τη μνήμη του Vahan Bedelian, ο οποίος είχε Τ/Κ, Ε/Κ, Αρμένιους Κύπριους, Μαρωνίτες Κύπριους και Λατίνους Κύπριους μαθητές, τους είχε διδάξει μουσική, είχε δημιουργήσει μουσικά συγκροτήματα και η ζωή του, καθώς και η ζωή της οικογένειάς του, σώθηκαν χάρη στη «μαγεία» του βιολιού του. Το βιολί του ήταν το όργανο που του έσωσε τη ζωή, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες Αρμένιοι διασκορπίστηκαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1915 και του 1920 στην Ανατολία. Με τη βοήθεια της καλής μου φίλης Alev Tughberk, από τον Όμιλο Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας, με τη βοήθεια της αείμνηστης φίλης μου Nouritsa Nadjarian και της Nilgun Guney και του στούντιο της, διοργανώσαμε για πρώτη φορά μια βραδιά μνήμης, όπου οι Τ/Κ, Ε/Κ και Αρμένιοι Κύπριοι μαθητές του Bedelian τον τίμησαν μαζί. Το περίφημο βιολί του, που του είχε σώσει τη ζωή, εκτέθηκε στο Σπίτι της Συνεργασίας, καθώς και η μικρή έκθεση που είχε ετοιμάσει η Nilgun Guney και το στούντιο της. Ο Serhan Gazioghlou, ο γνωστός Τ/Κ γελοιογράφος/καρτουνίστας, σχεδίασε επίσης καρτούν για τον Bedelian και τους Αρμένιους Κύπριους που είχαν καλές σχέσεις με τους Τ/Κ πριν από το 1963.

Οι πίνακες της Nilgun Guney με θέμα τους «αγνοούμενους» και τους μαζικούς τάφους δεν έχουν «τιμή», δεν είναι προς «πώληση».

Εκδήλωση μνήμης

Όταν οι Αρμένιοι ήρθαν για πρώτη φορά στην Κύπρο, επειδή μιλούσαν τουρκικά, εγκαταστάθηκαν στις περιοχές όπου ζούσαν οι Τ/Κ. Ζούσαν στην περιοχή του Koshkluchiftlik, στην οδό Βικτωρίας κ.λπ. στη Λευκωσία, μαζί με τους Τ/Κ. Επομένως, είχαν καλές σχέσεις γειτονίας με τους Τ/Κ. Ο Bedelian ήταν ο δάσκαλος του αδελφού μου - ο αδελφός μου Alper Uludag είχε αρχίσει μαθήματα βιολιού από αυτόν σε ηλικία πέντε χρονών. Αυτό ήταν έξι χρόνια πριν γεννηθώ, οπότε πρέπει να ήταν γύρω στο 1952. Ο Bedelian δίδασκε επίσης στο Τουρκικό Λύκειο Αγοριών, καθώς και σε ελληνοκυπριακά σχολεία. Ζούσε σε ένα σπίτι στον τ/κ τομέα της Λευκωσίας, κοντά στο ξενοδοχείο Λήδρα Πάλας. Είχε επίσης διδάξει μουσική στη Nouritsa Nadjarian στο σχολείο, οπότε εκείνη τον θυμόταν καλά. Στην εκδήλωση μνήμης που οργανώσαμε, ήταν η πρώτη φορά που μίλησαν οι μαθητές του από όλες τις κοινότητες της Κύπρου. Οι πίνακες της Nilgun Guney και των μαθητών της για τον Bedelian ήταν κρεμασμένοι στον τοίχο και οι γελοιογραφίες του Serhan κάλυπταν έναν ολόκληρο τοίχο. Είχα φιλοξενήσει τον Vahan Aynedjian στο στούντιο της Nilgun, ώστε οι μαθητές να ακούσουν για το είδος του ανθρώπου που ήταν ο παππούς του Vahan Bedelian, την ιστορία της ζωής του, την ιστορία του βιολιού του, την ιστορία του πώς επέζησε η οικογένεια, και εκείνος απαντούσε στις ερωτήσεις των καλλιτεχνών στο στούντιο. Αυτοί οι πίνακες, δημιουργημένοι με αγάπη, κατανόηση και ενσυναίσθηση, ήταν κρεμασμένοι στους τοίχους όταν τον τιμήσαμε.

Κανένας από τους πίνακες σε αυτές τις τρεις εκθέσεις δεν είχε «τιμή». Δεν ήταν «προς πώληση». Όλα έγιναν εθελοντικά, χωρίς εξωτερική χρηματοδότηση ή «χρήματα για το πρόγραμμα». Μερικά από τα έργα τέχνης αποτέλεσαν δωρεές: Έργα τέχνης για τους αγνοούμενους του Παλαίκυθρου δωρίστηκαν στο Σύλλογο Παλαικύθρου, έργα τέχνης από την έκθεση «Το Μαγικό Βιολί» δωρίστηκαν στους Simon και Vahan Aynedjian, τα εγγόνια του Vahan Bedelian, και στην αείμνηστη Nouritsa Nadjarian, η οποία ήταν μέλος των πολυπολιτισμικών ομάδων μας, μας υποστήριζε πάντα και μας βοηθούσε να κατανοήσουμε καλύτερα την αρμενική κοινότητα της Κύπρου. Ούτε η Nilgun, ούτε οι μαθητές της δεν είπαν: «Θα δωρίσω αυτόν τον πίνακα, αλλά σε αντάλλαγμα θέλω αυτό και αυτό και αυτό!» Πότε!

Η μεγάλη απογοήτευση

Έγραψα αυτό το άρθρο μετά τη μεγάλη απογοήτευση που ένιωσα για όλες τις ανόητες συζητήσεις σχετικά με το «άνοιγμα οδοφραγμάτων» από τους δύο ηγέτες. Μετά την πρόταση του δημάρχου Λευκωσίας, κ. Προύντζου για ένα σημείο διέλευσης στο Καϊμακλί, ο κ. Χριστοδουλίδης του «απάντησε» και μίλησε ενάντια σε αυτό, ισχυριζόμενος ότι αυτό το σημείο ελέγχου θα «ωφελούσε» μόνο τους Τ/Κ. Ένιωσα πολύ λυπημένη. Η δήλωσή του ήταν σαν να έκανε τις «προσπάθειες συμφιλίωσης» ένα είδος «εμπορίου». Ο ίδιος «καυχιόταν» για πολλούς μήνες για «μονομερείς προτάσεις για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης». Πρότεινε αυτό και εκείνο, αλλά όλα αυτά τώρα, μετά την «απάντησή» του στον Προύντζο, μοιάζουν με μια μεγάλη «παράσταση». Γι' αυτό νιώθω πολύ λυπημένη.

Ζητώ από όλους τους πολιτικούς, τόσο τους Τ/Κ όσο και τους Ε/Κ, να έχουν τη Nilgun Guney ως λαμπρό παράδειγμα ανθρωπιάς σε αυτή τη γη: Αυτή θέτει τα πρότυπα για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Με ενσυναίσθηση, κατανόηση και «δίνοντας» χωρίς «προϋποθέσεις» και χωρίς να περιμένουμε τίποτα σε αντάλλαγμα.

Αν υπήρχε καλή θέληση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το άνοιγμα οδοφραγμάτων, θα μπορούσαν να βρεθούν λύσεις. Αλλά φαίνεται ότι οι κυβερνώντες ελίτ και στις δύο πλευρές του χωρισμένου νησιού μας είναι ευχαριστημένοι που υποφέρουμε όταν περνούμε, περιμένοντας για ώρες στα σημεία ελέγχου, νιώθοντας απογοήτευση. Το μήνυμά τους είναι σαφές: Μην περνάτε. Αλλά θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την ανθρωπιά, για τη συμφιλίωση, την ενσυναίσθηση και μια ανθρώπινη ζωή με αξιοπρέπεια σε αυτή τη γη. Για την ειρήνη και την καλύτερη κατανόηση, αντί για «παζαρέματα» για θέματα που είναι ζωτικής σημασίας για τις κοινότητές μας.