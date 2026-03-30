Το σωσίβιο της ελληνοκυπριακής αντιπολίτευσης

Η εκλογή του Τουφάν Έρχουρμαν ωφέλησε περισσότερο την αντιπολίτευση στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Όταν ήταν ο Ερσίν Τατάρ, δεν μπορούσαν να πουν τίποτα κατά του δικού τους ηγέτη. Δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν τον Τατάρ απέναντι στον Χριστοδουλίδη. Ενοχλούνταν πολύ για το γεγονός, ότι ο Χριστοδουλίδης ήταν τόσο άνετος μπροστά στον Τατάρ. Γι’ αυτό, τοuς ήρθε σαν βάλσαμο ο Τουφάν. Χάρηκαν πολύ. Μάλιστα, μόλις εξελέγη ο Τουφάν έγραφαν συνεχώς, ότι θα στριμωχτεί πολύ ο Χριστοδουλίδης, ότι θα δυσκολευόταν πολύ. Χάρη στον Τουφάν βρήκαν την ευκαιρία, να αναζωογονήσουν την αντιπολίτευση τους κατά του Χριστοδουλίδη, που είχε εισέλθει σε περίοδο στασιμότητας με τον Τατάρ. Ο Τουφάν είναι πολύ τυχερός από αυτή την άποψη. Πρέπει να είναι πολύ πολύτιμη γι’ αυτόν, η στήριξη της οποίας τυγχάνει από τους αντιπολιτευόμενους στον νότο.

Καλά, μήπως διαφέρει από τον Τατάρ ο Τουφάν σε ό,τι αφορά στη θέση του στο Κυπριακό; Ο Τατάρ, ακριβώς όπως οι προκάτοχοί του, εφάρμοζε την πολιτική της Άγκυρας. Και ο Τουφάν εφαρμόζει την πολιτική της Άγκυρας. Ο Τατάρ δεν μπορούσε να ανοίξει σημεία διέλευσης. Και ο Τουφάν δεν μπορεί να ανοίξει. Ο Τατάρ είχε όρους για τις διαπραγματεύσεις. Και ο Τουφάν έχει όρους. Ο Τατάρ κατηγορούσε την ελληνοκυπριακή πλευρά σε κάθε θέμα. Και ο Τουφάν κατηγορεί την ελληνοκυπριακή πλευρά.

Καλά, τι άλλαξε; Ακόμα και ο Τατάρ, βλέποντας τις εθνικιστικές διαθέσεις του Τουφάν, λέει, ότι «αυτός ξεπέρασε ακόμα και εμένα». Η αντιπολίτευση εδώ σε εμάς σκέφτεται διαφορετικά από την ελληνοκυπριακή αντιπολίτευση. Όλοι είναι πολύ ενοχλημένοι για το γεγονός, ότι κάθε τόσο ο Τουφάν κατηγορεί την ελληνοκυπριακή πλευρά σε κάθε θέμα. Όμως, η ελληνοκυπριακή αντιπολίτευση δεν ενοχλείται από τα πράγματα από τα οποία ακόμα και εμείς ενοχλούμαστε. Τις προάλλες, ο Τουφάν παραπονέθηκε πάλι για τον Χριστοδουλίδη. Δεν μπορεί, λέει, να αποφασίζει για τις βρετανικές βάσεις στο νησί, χωρίς να μας ρωτήσει. Και ο Χριστοδουλίδης του είπε: «Επιστρέψτε στη Δημοκρατία και θα έχετε λόγο». Τι το λάθος υπάρχει σε αυτό; Αποκόπηκες από τη Δημοκρατία. Ίδρυσες χωριστό κράτος. Ήρθε ο τουρκικός στρατός και διαίρεσε το νησί. Είσαι υποτελής διοίκηση της Τουρκίας. Δηλαδή δεν είσαι εσύ η ανώτερη διοίκηση εδώ, η Τουρκία είναι. Και τώρα θες να έχεις λόγο και στη Δημοκρατία;

Ο Τουφάν βρήκε μη σοβαρή και αντιφατική την απάντηση, που του έδωσε ο Χριστοδουλίδης. Και τώρα βλέπουμε και από τους κύκλους της αντιπολίτευσης στον νότο προσεγγίσεις παρόμοιες με εκείνες του Τουφάν. Για παράδειγμα, η πρώην yπουργός Εξωτερικών Μαρκουλλή λέει: «Είναι αντιφατικό να λέγεται, επιστρέψτε στη Δημοκρατία, την ώρα που υποστηρίζεται η ομοσπονδία». Για το Θεό Μαρκουλλή! Ποιος υποστηρίζει την ομοσπονδία; Ο Χριστοδουλίδης μπορεί να την υποστηρίζει, αλλά είσαι σίγουρη, ότι την υποστηρίζει και ο Τουφάν; Κατά την άποψή μας, είναι και αυτός υποστηρικτής των δύο κρατών, όπως ο Τατάρ. Όμως, ο Τατάρ ήταν φανερός. Ο Τουφάν είναι κρυφός. Ο ένας είναι απροκάλυπτα οπαδός των δύο κρατών, ο άλλος συγκαλυμμένα!

Ο Τουφάν λέει συχνά, πως «είμαστε σε πλήρη αρμονία με την Άγκυρα». Και ο Τατάρ ήταν σε πλήρη αρμονία. Όμως, εκείνος δεν ήξερε να μιλά. Ο Τουφάν ξέρει. Και το πρώτο καθήκον του Τουφάν, όπως κάθε Τουρκοκύπριου ηγέτη, είναι να κατηγορεί την ελληνοκυπριακή πλευρά και να υπερασπίζεται την παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο. Φέτος κατά το μπαϊράμι, η ελληνοκυπριακή πλευρά περιόρισε την επίσκεψη στο τέμενος Χαλά Σουλτάν για λόγους ασφαλείας, λέει. Καθήκον του Τουφάν είναι να αντιδράσει και σε αυτό. «Είναι απαράδεχτο», λέει. Καταλαβαίνουμε, είναι απαράδεχτο, αλλά μήπως είναι αποδεχτό να εμποδίζει η Τουρκία την είσοδο κάποιων πολιτών μας στην Τουρκία; Και μάλιστα η Τουρκία τους αποκαλεί «τρομοκράτες». Ο Χακάν Φιντάν λέει, πως «αυτοί είναι πιο Ελληνοκύπριοι από τους Ελληνοκύπριους». Ο Χριστοδουλίδης δεν αποκάλεσε τρομοκράτες εκείνους στους οποίους δεν έδωσε άδεια. Δεν είπε είναι πιο Τούρκοι από τους Τούρκους. Μίλησε για ασφάλεια. Γιατί για ασφάλεια; Υπάρχει πόλεμος. Η αστυνομία στον νότο είναι σε συναγερμό για πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις. Μήπως αυτό δεν είναι κατανοητό;

Όσο και αν πιέζει η αντιπολίτευση στον νότο, δεν θα μπορέσει να βρει αυτό που ελπίζει από τον Τουφάν. Μπορεί να υπάρχουν άλλες πλευρές του Χριστοδουλίδη για να επικριθούν, όμως δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοιες απέναντι στον Τουφάν. Είμαστε υπό κατοχή. Μέχρι τώρα δεν υπήρξε κανένας, ο οποίος να παρακούσει τον κατακτητή. Έφυγε ο Ακιντζί, ο οποίος το δοκίμασε αυτό. Δεν ήρθε άλλος!