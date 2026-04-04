Από το APOLLO 11 στο ARTEMIS 2. Η κούρσα ξανάρχισε…

Η φωτογραφία αυτή δεν σηκώνει και πολλά λόγια. Οι πρώτοι τρεις και κάτω οι πρώτοι τέσσερις. Πόσα χρόνια έχουν περάσει; Μα είναι ο χρόνος κάτι μετρήσιμο; Εγώ θυμάμαι την προσσελήνωση στις 20 Ιουλίου 1969. Σε πέντε χρόνια θα έπρεπε να σβήσω αυτήν την ημερομηνία, ως την πιο εκλεκτή της μνήμης μου, και να την αντικαταστήσω με μια άλλη ημερομηνία, 20 Ιουλίου κι αυτή του 1974…Ποιος θυμόταν την προσσελήνωση, όταν οι Τούρκοι μπήκαν από την Κερύνεια και κατέλαβαν σχεδόν τη μισή Κύπρο.

Την πρώτη πατημασιά στο φεγγάρι την διέγραψα και το μόνο που είχε ενδιαφέρον ήταν οι πατημασιές του Αττίλα στη μισή Κύπρο. Θα έπρεπε να περάσουν χρόνια πολλά, δεκαετίες ολόκληρες, για να επανέλθει το κοιμισμένο ενδιαφέρον για το άγνωστο του Διαστήματος. Ο άνθρωπος σταμάτησε να θέλει να ταξιδέψει στο άγνωστο και περιορίστηκε στον διαστημικό σταθμό, που κάνει κύκλους γύρω από τη Γη.

Αλλά γιατί άργησε τόσο η αναθέρμανση του… έρωτα για το φεγγάρι; Στις 14 Δεκεμβρίου 1972 ο κυβερνήτης της αποστολής Apollo 17, Τζιν Σέρναν, καθώς έκανε τα τελευταία του βήματα στην επιφάνεια του φεγγαριού, απηύθυνε έναν συγκινητικό αποχαιρετισμό: «Φεύγουμε όπως ήρθαμε και, αν θέλει ο Θεός, θα επιστρέψουμε με ειρήνη και ελπίδα για όλη την ανθρωπότητα». Ο Σέρναν γνώριζε, ότι οι επόμενες προγραμματισμένες αποστολές Apollo 18, 19 και 20 είχαν ήδη ακυρωθεί. Αλλά πιθανότατα δεν θα μπορούσε να φανταστεί, ότι σχεδόν 54 χρόνια αργότερα, τα λόγια του θα παρέμεναν τα τελευταία που ειπώθηκαν από άνθρωπο στη Σελήνη. Μετά το τέλος του προγράμματος Apollo λόγω περικοπών, κάθε αλλαγή προεδρικής διοίκησης στις ΗΠΑ έφερνε και νέα στρατηγική για τη NASA. Από την πρωτοβουλία του Τζορτζ Χ. Μπους για επιστροφή στη Σελήνη, στην εστίαση του Μπιλ Κλίντον στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, και αργότερα στο πρόγραμμα Constellation – πάλι για επιστροφή στη Σελήνη – υπό τον Τζορτζ Γ. Μπους, η κατεύθυνση άλλαζε κάθε λίγα χρόνια. Ο Μπαράκ Ομπάμα, έδωσε έμφαση στη δειγματοληψία από αστεροειδείς, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε τη Σελήνη ως στόχο, ενώ ο Τζο Μπάιντεν, σπάζοντας την «παράδοση», δεν άλλαξε τα πάντα και διατήρησε τη στρατηγική επιστροφής στη Σελήνη. Σήμερα, η νέα διακυβέρνηση Τραμπ δηλώνει αποφασισμένη να επιταχύνει την επιστροφή αστροναυτών στο φεγγάρι, εν μέσω ανταγωνισμού με την Κίνα. Να που βρεθήκαμε στα στενά του…Ορμούζ. Οι ανταγωνισμοί στη Γη, μας εκτοξεύουν στο Διάστημα. Η Κίνα θέλει να πάρει ανθρώπους το 2030. Ενώ οι Αμερικανοί θέλουν και πάλι να είναι πρώτοι… Γι αυτό μετά το ΑΡΤΕΜΙΣ 2 προγραμματίζονται το ΑΡΤΕΜΙΣ 3 ΚΑΙ ΑΡΤΕΜΙΣ 4, που θα πάρει τους ανθρώπους στο φεγγάρι το 2028. Η νέα κούρσα στο διάστημα μπορεί να φέρει κάποια ειρήνη στους γήινους…