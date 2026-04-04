Παράνομες οι "πασχαλινές αγάπες"

Αν πάρετε αυτές τις μέρες μήνυμα από υποψήφιο ή κόμμα που να σας εύχεται για το Πάσχα, μην θεωρήσετε ότι σας αγάπησαν ξαφνικά, αλλά να ξέρετε, ότι το "ενδιαφέρον" τους είναι καθαρά ψηφοθηρικό. Αυτό, εμμέσως πλην σαφώς, υποδεικνύει σε ανάρτηση της και η επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Μαρία Χριστοφίδου προειδοποιώντας, πως "ευχετήρια μηνύματα που αποστέλλονται από υποψηφίους και κόμματα, ενόψει των εορτών του Πάσχα, θεωρούνται μηνύματα πολιτικού περιεχομένου και προώθησης υποψηφιότητας". Καταλάβατε παραλήπτες και κυρίως... αποστολείς;
