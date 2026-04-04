Κόλλησε το γκάζι: Ο μεγαλύτερος εφιάλτης για κάθε οδηγό - Τι να κάνω εάν συμβεί

Ένα από τα πιο επικίνδυνα και απρόβλεπτα φαινόμενα που μπορεί να συναντήσει ένας οδηγός στο δρόμο είναι το λεγόμενο «κόλλημα» του γκαζιού.

Αν και γενικά θα λέγαμε πως εμφανίζεται σχετικά σπάνια κατά τις αμέτρητες ώρες που παίρναμε πίσω από το τιμόνι, η στιγμή που συμβαίνει απαιτεί την απόλυτη ψυχραιμία και σωστή αντίδραση του οδηγού, καθώς η παραμικρή λανθασμένη κίνηση μπορεί να μας προκαλέσει από μια απλή βλάβη σε ένα σοβαρό ατύχημα.

Το εν λόγω φαινόμενο μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους, όπως ένα πατάκι που μπλέχτηκε κάτω από το πεντάλ ή, σε παλαιότερα οχήματα, σε κάποια μηχανική βλάβη.

Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος που θα αντιδράσει ο οδηγός εκείνη τη στιγμή είναι καθοριστικός για την ασφάλεια τόσο των επιβατών όσο και των υπόλοιπων χρηστών του δρόμου.

Πώς μπορώ να το αντιμετωπίσω;

Αρχικά και όπως τονίσαμε ήδη, δεν πρέπει ποτέ να χάσεις την ψυχραιμία σου, καθώς ο πανικός μπορεί να «θολώσει» το μυαλό και να οδηγήσει σε λάθος κινήσεις. Η πρώτη αντίδραση πρέπει να είναι το παρατεταμένο πάτημα του φρένου, ώστε να επιβραδύνει το όχημα.

Στα σύγχρονα αυτοκίνητα αυτή η ενέργεια είναι συνήθως αρκετή, καθώς με το πάτημα του φρένου κλείνει η ηλεκτρονική πεταλούδα του γκαζιού και σταματά η επιτάχυνση. Σε παλαιότερα μοντέλα, όμως, το φρενάρισμα από μόνο του μπορεί να μην οδηγήσει σε πλήρη ακινητοποίηση.

Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να βάλεις το κιβώτιο στη «νεκρά» (N). Αν έχεις χειροκίνητο, επιλέγεις νεκρά, ενώ σε αυτόματο μετακινείς τον λεβιέ στη θέση «Ν». Πατώντας ταυτόχρονα το φρένο, το αυτοκίνητο θα ακινητοποιηθεί.

Αφού σβήσεις τον κινητήρα, έλεγξε αν το «κόλλημα» προκλήθηκε από το πατάκι. Αν όχι, τότε μην προσπαθήσεις να τον βάλεις ξανά μπροστά, αλλά κάλεσε οδική βοήθεια ώστε το αυτοκίνητο να μεταφερθεί στο συνεργείο για την άμεση διάγνωση του προβλήματος.

