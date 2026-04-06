Ένας τρελός έριξε μια πέτρα στο πηγάδι

Ο Προμαχώνας της Ρόκκας είναι σαν το πιο προωθημένο φυλάκιο της τουρκικής πλευράς που έχει τοποθετηθεί στην καρδιά της ελληνοκυπριακής κοινότητας. Οι δύο σημαίες με το μισοφέγγαρο που τοποθετήθηκαν στον προμαχώνα κοιτάνε από ψηλά όσους περνούν από την Πύλη Πάφου. Η Πύλη Πάφου είναι μια από τις πιο αγαπημένες μου γωνιές στη Λευκωσία. Στο πεζοδρόμιο υπάρχουν ευκάλυπτοι με χοντρό κορμό, όπως ακριβώς στην Πύλη Κερύνειας. Πού αρχίζει και πού τελειώνει ο Προμαχώνας της Ρόκκας; Αυτή η ερώτηση πρέπει να υποβληθεί στις νεραντζιές που παρατάχθηκαν σαν στρατιώτες. Και τον αγαπητό φίλο Ανδρέα. Είχε ανοίξει ένα μπαρ εκεί. Μόλις άνοιξαν τα οδοφράγματα. Ακριβώς απέναντι από τον προμαχώνα. Το «Μπαρ Bragadino». Στο εξής θα συναντιόμασταν εκεί, θα συζητούσαμε για την τέχνη, την ποίηση, τα μυθιστορήματα και τις ταινίες, και φυσικά θα λύναμε και το Κυπριακό. Ήταν οι μέρες που τα όνειρά μας έτρεχαν πιο μπροστά από εμάς. Νιώθαμε τόσο ευτυχισμένοι για πρώτη φορά μετά από χρόνια. Οι σκοτεινές σκιές που είχαν στήσει καραούλι έσκαβαν τον τάφο μας και δεν το αντιλαμβανόμασταν. Τις είδαμε μόλις άρχισαν να πέφτουν οι πέτρες πάνω στο κεφάλι μας. Οι πέτρες ρίχνονταν από τον Προμαχώνα Ρόκκας [Σημείωση: Στα τουρκικά ονομάζεται Yiğitler Burcu, δηλαδή Προμαχώνας των Παλληκαριών]. Αλλά δεν θα μπορούσαν να είναι παλληκάρια εκείνοι που έριχναν τις πέτρες. Είχαν εκκενωθεί προ πολλού οι αρμενικοί μαχαλάδες και αντικατέστησαν άλλοι τους Αρμένιους που έφυγαν. Οι νέοι κάτοικοι του Προμαχώνα Ρόκκα; Ήταν είτε πρόσφυγες. Είτε έποικοι. Η ιστορία του προμαχώνα είναι μεγάλη. Όσοι ήθελαν να διαφύγουν από τον βορρά στον νότο πάντα από αυτό τον προμαχώνα πηδούσαν κάτω. Ο Δράκος κοιτούσε. Εκείνοι πηδούσαν. Ο Δράκος δεν τους αποκάλυπτε. Έπαιζαν ρεμπέτικα στο «Μπαρ Bragadino» και η μουσική του Rodrigez αφηγείτο το πρόβλημα ενός τραγικού πολέμου. Τα καλοκαιρινά βράδια μύριζαν παντού λεμονανθοί.

Πρώτα δεν μπόρεσα να πιστέψω την είδηση μόλις την άκουσα. Πέταξαν πέτρες από τον νότο, λέει, σε πολίτες που βρίσκονταν στον Προμαχώνα Ρόκκας. Είχα συνηθίσει να πετάνε πέτρες οι ευρισκόμενοι πάνω στο τείχος σε εκείνους που βρίσκονταν κάτω. Πρώτη φορά άκουσα ότι ρίχθηκαν από τον νότο στον βορρά. Και μου κινήθηκε η περιέργεια. Πώς το κατάφεραν αυτό; Η στρατιωτική μας διοίκηση έστειλε, λέει, στον Τουφάν ένα βίντεο που έβγαλε. Και ο Τούφάν έκανε τη δήλωσή του αφότου παρακολούθησε αυτό το βίντεο, λέει. Τονίζοντας και την 1η Απριλίου. Ως γνωστόν, είναι η μέρα ίδρυσης της ΕΟΚΑ και αμέσως έκανε τη διασύνδεση. Και πάτησαν αμέσως το κουμπί όσοι είναι πολύ επιδέξιοι στο να κάνουν την τρίχα τριχιά σε παρόμοιες καταστάσεις. «Η ΕΟΚΑ επιτέθηκε σε Τουρκοκύπριους πολίτες». Αυτή η πρόταση δημοσιεύθηκε πρωτοσέλιδα σε όλα τα ΜΜΕ στην Τουρκία. Μήπως υπήρξαν κάποιοι που χρησιμοποίησαν φωτογραφία του Γρίβα ή του Νίκου Σαμψών; Κοιτάξτε, φίλοι, δεν είναι αστείο, μερικές πετρούλες πάλι έκαναν την Κύπρο ανάστατη. Κινητοποιήθηκαν οι επιτελείς του Ταγίπ Ερντογάν στην Τουρκία. Ο κύριος Ομέρ Τσελίκ, ένας από τους πρωτοκλασάτους του Ερντογάν, πήρε το πράγμα μέχρι και τη μεγάλη τρομοκρατία. «Πρέπει να λογοδοτήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης οι υποστηρικτές αυτής της τρομοκρατίας». Είπα, πω πω, ρε παιδί μου, και γύρισα προς τον Τραμπ για να δω τι λέει για αυτό το πράγμα. Και τι λέει αν αγαπάτε; «Θα κάνουμε το Ιράν να επιστρέψει στη λίθινη εποχή», λέει. Μπράβο! Κοιτάξτε τον παγκόσμιο ηγέτη στον οποίο υπάγεστε για να ανοίξει η καρδιά σας. Τι έκανε τα Στενά του Ορμούζ; «Στενά του Τραμπ». Θα δείτε που θα κάνει και την Κύπρο μας «Τράμπος». Είναι ικανός να το κάνει!

Τέλος πάντων, εμείς να κοιτάξουμε τη δουλειά μας. Η δουλειά μας είναι το ζήτημα των πετρών. Είναι πέτρες και οι πέτρες που ρίχθηκαν από τον νότο; Ουσιαστικά να βλέπατε τις πέτρες που ρίχθηκαν στη δική μας εφημερίδα. Οπωσδήποτε δεν μπορούν να φτάσουν τους δικούς μας ισλαμιστές εκείνοι στον νότο, είτε είναι μέλη της ΕΟΚΑ είτε του ΕΛΑΜ. Είναι χρόνια που αυτός ο κόσμος γυρίζει πάνω σε μια πέτρα. Και υπάρχει και το εξής: Ένας τρελός ρίχνει μια πέτρα μέσα σε ένα πηγάδι. Και σαράντα γνωστικοί δεν μπορούν να τη βγάλουν από εκεί μέσα! Σίγουρα τέτοια πέτρα είναι και μία από τις πέτρες που ρίχθηκαν σε αυτό τον προμαχώνα. Έπεσε βαθιά μέσα στο πηγάδι. Μην ασχολείστε μάταια. Δεν μπορείτε να τη βγάλετε!