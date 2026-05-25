Χτίζουν ολόκληρη λεωφόρο για να ενώνει το γήπεδο του Παναθηναϊκού με το οδικό δίκτυο (βίντεο)

Με αφορμή την κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού, βρίσκονται σε εξέλιξη και τα έργα υποδομής που θα συνδέσουν την είσοδο του γηπέδου με το υπόλοιπο οδικό δίκτυο.

Για πολλούς φίλους του «τριφυλλιού», η Διπλή Ανάπλαση του Βοτανικού είναι συνώνυμη με την ανέγερση μιας νέας, υπερσύγχρονης ποδοσφαιρικής αρένας για την οποία αδημονούν εδώ και δεκαετίες.

Η Διπλή Ανάπλαση, ωστόσο, είναι πολλά περισσότερα, ένα από τα εμβληματικότερα έργα των τελευταίων ετών στον αστικό ιστό της Αθήνας. Με αφορμή την κατασκευή του νέου γηπέδου της ομάδας του Παναθηναϊκού, μία από τις υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας αποκτά ξανά ζωή.

Ανάμεσα στα έργα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάπλασης της ευρύτερης περιοχής είναι η δημιουργία ενός νέου οδικού δικτύου συνολικού μήκους 8 χιλιομέτρων.

Από τα αυτά τα 8 χιλιόμετρα, τα περίπου 1,2 χιλιόμετρα αντιστοιχούν στη νέα, μεγάλη λεωφόρο της Αθήνας, η οποία θα οδηγεί στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, συνδέοντας μεταξύ άλλων τη Λ. Αθηνών με τη Λ. Πέτρου Ράλλη.

Σε ένα νέο βίντεο από drone που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό MyGreekFairytale στο Youtube, οι φίλοι μπορούν να δουν από ψηλά την πρόοδο των έργων στην περιοχή πάνω από τον Βοτανικό στην οποία εκτελούνται εργασίες, και πιο συγκεκριμένα τη διαδρομή που θα ενώνει την Ιερά Οδό με την πύλη του γηπέδου.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Χάρη Δούκα, δημάρχου Αθηναίων, η νέα λεωφόρος της Αθήνας θα έχει δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και θα ονομάζεται Λεωφόρος Προφήτη Δανιήλ. Η κατασκευή της αναμένεται να δώσει ανάσα στο κυκλοφοριακό πρόβλημα που παρατηρείται στην οδό Αγίας Άννης και Μαρκόνι αλλά και να οδηγήσει στην αποσυμφόρηση ενός τμήματος του Κηφισού και των παράδρομων αυτού.

Σε ό,τι αφορά στην πρόσβαση στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, πέρα από την κατασκευή της νέας Λεωφόρου, κρίσιμος αναμένεται να είναι και ο ρόλος του σταθμού Μετρό Ελαιώνας, ο οποίο βρίσκεται επί της Ιεράς Οδού.

