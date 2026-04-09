Πενήντα αποχρώσεις της εξέγερσης

Για μερικές μέρες οι συντεχνίες μας διεξήγαγαν έναν σκληρό αγώνα, κατά της εδώ κυβέρνησης. Αυτή ήταν η πιο εντυπωσιακή αντίσταση των τελευταίων χρόνων. Θύμισε την αντίσταση των καταθετών κατά τη δεκαετία του 2000. Τότε είχαν αδειάσει οι τράπεζες. Είχαν γίνει καπνός οι καταθέσεις της κοινότητας. Οι τράπεζες κατέρρεαν η μια μετά την άλλη και πτώχευαν. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή ξέσπασε μια πρωτοφανής θύελλα. Ο λαός ξεχύθηκε στους δρόμους. Έγινε χαμός μπροστά από τη βουλή. Κινητοποιήθηκε κατά των διαδηλωτών η μονάδα άμεσης δράσης. Και η κοινωνία μας γνώρισε πρώτη φορά τα δακρυγόνα. Ήταν μεγάλη η εξέγερση. Οι διαμαρτυρόμενοι κατέλαβαν τη βουλή. Τα χαρτιά που βρίσκονταν μέσα στη βουλή πέταξαν στον αέρα. Το βήμα της βουλής παραδόθηκε στους διαδηλωτές. Η αστυνομία έκανε πάρα πολλές συλλήψεις εκείνη την ημέρα. Γέμισε ασφυκτικά ο αστυνομικός σταθμός στο Σαράι. Ρίχτηκαν από πέντε και δέκα άτομα σε πολύ μικρά κελιά. Ναι, αυτή ήταν μια εξέγερση. Και ο λόγος ήταν οι καταθέσεις στις τράπεζες που είχαν γίνει καπνός.

Και ο κρυφός καθοδηγητής αυτής της εξέγερσης ήταν ο Ραούφ Ντενκτάς. Ο Ντενκτάς κάποτε έβλεπε σε διαδηλώσεις σαν αυτή, τον τρόπο για να αποσπάσει χρήματα από την Τουρκία. Ο λαός θα ξεσηκωνόταν, θα επαναστατούσε και η Τουρκία θα αναγκαζόταν να δώσει τα χρήματα, που χρειαζόταν η κοινότητα. Το αποκαλούσαν "τακτική Ντενκτάς" αυτό μέσα στην κοινότητα. Γι’ αυτόν υπήρχαν παρόμοιες μέθοδοι, για να αποσπαστούν χρήματα από την Τουρκία. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούσε πολύ τη δική μας εφημερίδα. Ταχυδρομούσε στους αξιωματούχους στην Άγκυρα αποκόμματα των άρθρων μας στην εφημερίδα και δείχνοντάς μας, έλεγε «αν δεν έρθει οικονομική βοήθεια, αυτοί θα αναλάβουν τη διοίκηση». Γνωρίζω ότι είχε συναντηθεί με τους διαδηλωτές πριν από τη διαδήλωση των καταθετών το 2000 και οργάνωσε τα πάντα. Πρόθεσή του ήταν να αναγκάσει την Τουρκία να πληρώσει τα χρήματα, που έγιναν καπνός από τις τράπεζες. Και για να πω την αλήθεια, τα κατάφερε.

Όπως βλέπετε, το χρήμα είναι η κυριότερη αιτία για εξέγερση σε αυτή την κοινότητα. Μόλις το χέρι των διοικούντων απλωθεί στο ψωμί του λαού, σταματούν τα πάντα. Και αυτή τη φορά η αιτία ήταν η επιθυμία για περιορισμό του επιδόματος για το κόστος ζωής. Όλες οι συντεχνίες, δεξιές και αριστερές, έγιναν ένα. Η αστυνομία δεν κατάφερε να σταματήσει τους διαδηλωτές και κατέφυγε στη βία. Είδαμε εικόνες που συνηθίσαμε να βλέπουμε στην Τουρκία. Εμφανίστηκαν τα δακρυγόνα και πάλι. Ύστερα ριπές νερού. Διαδηλωτές σύρθηκαν στο έδαφος. Είδαμε πέντε δέκα αστυνομικούς, να αναγκάζουν έναν διαδηλωτή, να πέσει στο έδαφος και να τον πιέζουν για να τον συγκρατήσουν. Παρά ταύτα, ξεπεράστηκαν τα εμπόδια της αστυνομίας. Και οι διαδηλωτές μπήκαν στη βουλή. Κατέλαβαν τη βουλή όπως το 2000. Πλέον είχε ραγίσει το γυαλί και το ζήτημα έπαψε να είναι μόνο το κόστος ζωής. Οι διαδηλωτές έλεγαν «κυβέρνηση παραιτήσου». Ζητούσαν πρόωρες εκλογές.

Αυτή η εξέγερση δεν ήταν ενάντια στην Τουρκία. Όμως, επειδή η Τουρκία είναι πίσω από την κυβέρνηση εδώ, υπήρχε οργή και ενάντια σε αυτήν. Η οργή ήταν κατά της επιμονής της Άγκυρας, να κρατάει όρθια αυτή την κυβέρνηση, παρά τη βούληση του λαού. Αλλιώς, αν η Άγκυρα άλλαζε γνώμη ξαφνικά, αν θυσίαζε αυτές τις μαριονέτες και άνοιγε τον δρόμο για τις άλλες με πρόωρες εκλογές, όλοι θα πετούσαν από χαρά. Η κοινότητα εδώ θέλει να δει την Τουρκία στο πλευρό της κατά των ατασθαλιών, του ρουσφετιού, των πλαστογραφιών. Δεν αντιλαμβάνεται ότι στην Τουρκία υπάρχει μια ανήθικη κυβέρνηση πολύ χειρότερη από αυτήν εδώ. Αν στην Άγκυρα υπάρχει ο βασιλιάς των κλεφτών και των απατεώνων, πώς μπορεί να είναι το παιδί της στην Κύπρο; Κάποιος που δεν είναι έντιμος και ηθικός, μήπως θα διαλέξει τους κυβερνώντες στην αποικία του ανάμεσα από εκείνους, που είναι έντιμοι και ηθικοί;

Όσον αφορά τα δακρυγόνα και τα υπόλοιπα. Συνηθίστε τα. Ο τόπος αυτός είναι μικρή Τουρκία και θα υπάρχουν και εδώ όλα όσα υπάρχουν στην Τουρκία. Μην ψάχνετε ηθική στον δούλο, που ο αφέντης του είναι ανήθικος. Και μην αυταπατάστε. Αν η αστυνομία χρησιμοποιεί βία, αυτές οι διαταγές προέρχονται από τη διοίκηση των δυνάμεων ασφαλείας. Διότι σε αυτήν υπάγεται η αστυνομία. Και από αυτήν παίρνει διαταγές. Η διοίκηση εφαρμόζει εδώ τα πρότυπα της Τουρκίας. Παρά ταύτα, δεν έχουμε ευθυγραμμιστεί πλήρως με την Τουρκία. Αν η προχθεσινή εκδήλωση ήταν στην Τουρκία, θα συλλαμβάνονταν τουλάχιστον τριακόσια με πεντακόσια άτομα και δεν θα έβλεπαν ξανά το φως της μέρας έτσι εύκολα.

Όμως, μην ξεχνάτε. Η λύση δεν είναι οι πρόωρες εκλογές. Ενόσω αυτές οι διαδηλώσεις δεν κατευθύνονται κατά του κατακτητή μας, δεν θα αλλάξει απολύτως τίποτα εδώ!