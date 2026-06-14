Παγκύπριο «εργοτάξιο» στους δρόμους: Εκτεταμένες οδικές εργασίες - Αναλυτικά τα σημεία

Σε εξέλιξη βρίσκονται και την ερχόμενη εβδομάδα εκτεταμένες οδικές εργασίες σε αυτοκινητοδρόμους και αστικές περιοχές σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συντήρηση οδικού δικτύου, εγκατάσταση υποδομών ασφαλείας, κλαδέματα, οριζόντια σήμανση και κατασκευαστικά έργα, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται κατά τόπους η κυκλοφορία. Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με την προσωρινή οδική σήμανση και να προγραμματίζουν έγκαιρα τις μετακινήσεις τους.

Αυτοκινητόδρομος Αμμοχώστου – Λάρνακας – Αεροδρομίου Λάρνακας

Σε τμήματα των αυτοκινητοδρόμων Αεροδρομίου Λάρνακας–Αμμοχώστου και Λάρνακας–Λευκωσίας, από τις 9 μέχρι τις 18 Ιουνίου 2026, καθημερινά εκτός Παρασκευής και Σαββατοκύριακων, θα διεξάγονται εργασίες εγκατάστασης θυρών έκτακτης ανάγκης στην κεντρική νησίδα.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα κλείνει και στις δύο κατευθύνσεις, ταυτόχρονα, τμήμα της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας που εφάπτεται της κεντρικής νησίδας, σε μήκος 100 μέτρων κάθε φορά.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται:

Στον αυτοκινητόδρομο Αεροδρομίου Λάρνακας–Παραλιμνίου, από τον κυκλικό κόμβο Αεροδρομίου μέχρι τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, μεταξύ των ωρών 09:00–17:00.

Στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας–Λευκωσίας, από τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς μέχρι την έξοδο προς Αγία Βαρβάρα, μεταξύ των ωρών 09:00–15:00.

Επιπλέον, στους αυτοκινητοδρόμους Λάρνακας–Αγίας Νάπας, Λάρνακας–Λευκωσίας και Λάρνακας–Κοφίνου, από τις 15 μέχρι τις 26 Ιουνίου 2026, καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακων και μεταξύ των ωρών 08:30–15:00, θα διεξάγονται εργασίες συντήρησης στηθαίων ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα κλείνει τμηματικά μία λωρίδα κυκλοφορίας σε μήκος περίπου 200 μέτρων και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα.

Στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας–Αγίας Νάπας, από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου μέχρι την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026 και μεταξύ των ωρών 08:30–16:30, θα διεξάγονται εργασίες κλαδέματος στην κεντρική νησίδα.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα κλείνει τμηματικά η λωρίδα κυκλοφορίας που εφάπτεται της κεντρικής νησίδας και στις δύο κατευθύνσεις, σε μήκος περίπου 3.000 μέτρων κάθε φορά, ενώ η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα.

Από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, μεταξύ Αγίας Νάπας/Παραλιμνίου και Ξυλοτύμβου και στις δύο κατευθύνσεις, θα διεξάγονται εργασίες καθαριότητας από τις 07:00 μέχρι τις 16:00.

Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με την προσωρινή οδική σήμανση.

Αυτοκινητόδρομος Λάρνακας – Κοφίνου

Στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας–Κοφίνου, καθώς και στους αυτοκινητοδρόμους Λάρνακας–Λευκωσίας και Λάρνακας–Αγίας Νάπας, από τις 15 μέχρι τις 26 Ιουνίου 2026, καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακων και μεταξύ των ωρών 08:30–15:00, θα διεξάγονται εργασίες συντήρησης στηθαίων ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα κλείνει τμηματικά μία λωρίδα κυκλοφορίας σε μήκος περίπου 200 μέτρων και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα.

Αυτοκινητόδρομος Λάρνακας – Λευκωσίας

Σε τμήματα των αυτοκινητοδρόμων Λάρνακας–Λευκωσίας και Αεροδρομίου Λάρνακας–Αμμοχώστου, από τις 9 μέχρι τις 18 Ιουνίου 2026, καθημερινά εκτός Παρασκευής και Σαββατοκύριακων, θα διεξάγονται εργασίες εγκατάστασης θυρών έκτακτης ανάγκης στην κεντρική νησίδα.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα κλείνει και στις δύο κατευθύνσεις, ταυτόχρονα, τμήμα της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας που εφάπτεται της κεντρικής νησίδας, σε μήκος 100 μέτρων κάθε φορά.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται:

Από τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς μέχρι την έξοδο προς Αγία Βαρβάρα, μεταξύ των ωρών 09:00–15:00.

Από τον κυκλικό κόμβο Αεροδρομίου μέχρι τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, μεταξύ των ωρών 09:00–17:00.

Παράλληλα, στους αυτοκινητοδρόμους Λάρνακας–Λευκωσίας, Λάρνακας–Αγίας Νάπας και Λάρνακας–Κοφίνου, από τις 15 μέχρι τις 26 Ιουνίου 2026, καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακων και μεταξύ των ωρών 08:30–15:00, θα διεξάγονται εργασίες συντήρησης στηθαίων ασφαλείας.

Παρακαμπτήριος δρόμος Λεμεσού

Στον παρακαμπτήριο δρόμο Λεμεσού και στον αυτοκινητόδρομο Πάφου–Λεμεσού θα διεξάγονται εργασίες φροντίδας δέντρων και θάμνων της κεντρικής νησίδας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα κλείνει τμηματικά η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις, σε μήκος περίπου 1.500 μέτρων, και η κυκλοφορία θα διοχετεύεται στην αριστερή λωρίδα.

Οι εργασίες θα διεξάγονται από τις 4 Μαΐου μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026, μεταξύ των ωρών 07:00–15:00, εκτός Κυριακής, στο τμήμα από τον κόμβο Ερήμης μέχρι την Πέτρα του Ρωμιού.

Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού – Πάφου

Από τις 3 μέχρι τις 24 Ιουνίου 2026, εκτός Σαββατοκύριακων και μεταξύ των ωρών 08:30–15:00, θα διεξάγονται εργασίες κοπής χόρτων στα ερείσματα, τα πρανή και τις εξόδους του αυτοκινητοδρόμου και στις δύο κατευθύνσεις.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα κλείνει τμηματικά μέρος του ερείσματος του αυτοκινητοδρόμου.

Επαρχία Λευκωσίας

Λεωφόρος Αμμοχώστου

Στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση της Λεωφόρου Αμμοχώστου στη Λευκωσία», από τις 20 Φεβρουαρίου 2025 διεξάγονται εργασίες διάρκειας 24 μηνών, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2027.

Οι εργασίες αφορούν τη λεωφόρο Αμμοχώστου, από τη συμβολή της με την οδό Καλαβρύτων μέχρι τον κυκλικό κόμβο Σοπάζ, μήκους περίπου 1,7 χιλιομέτρων, καθώς και δευτερεύον οδικό δίκτυο μήκους περίπου 0,8 χιλιομέτρων, που περιλαμβάνει τμήματα των οδών Καλαβρύτων, Πάφου, Μαδαρής και Σεμέλης.

Λακατάμια – Λεωφόρος Ιπποκράτους

Τη Δευτέρα 15 και την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026, από τις 20:00 μέχρι τις 05:30, θα διεξάγονται εργασίες αντικατάστασης οδοστρώματος στο πλαίσιο του έργου βελτίωσης και κατασκευής των λεωφόρων Ιπποκράτους, Αργυρουπόλεως και τμήματος της λεωφόρου Τσερίου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα παραμένουν κλειστές οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας της λεωφόρου Ιπποκράτους, από τη φωτοελεγχόμενη διασταύρωση με τις οδούς Νίκαιας και Καραβοστασίου, ανά κατεύθυνση κάθε φορά.

Κλειστή θα παραμείνει επίσης η οδός Θεμιστοκλέους, από τη συμβολή της με την οδό Νίκαιας μέχρι τη συμβολή της με τη λεωφόρο Ιπποκράτους.

Η τροχαία κίνηση προς τη λεωφόρο Τσερίου θα διεξάγεται μέσω της λεωφόρου Γιάννου Κρανιδιώτη και της οδού Πεύκου, ενώ από τη λεωφόρο Τσερίου και την οδό Θεμιστοκλέους μέσω της οδού Καραβοστασίου προς Λακατάμια.

Επαρχία Λάρνακας

Ορόκλινη – Παραλιακός Δρόμος Λάρνακας – Δεκέλειας

Στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση του Παραλιακού Δρόμου Λάρνακας – Δεκέλειας, Φάση Γ΄», από τις 27 Μαρτίου 2026, τμήμα περίπου 400 μέτρων των νότιων λωρίδων του παραλιακού δρόμου λειτουργεί με αμφίδρομη κίνηση.

Παράλληλα, για τρεις μήνες, τμήμα της οδού Γαλαξία παραμένει κλειστό από την οδό Φώτη Πίττα μέχρι την οδό Βαχαμών, με την τροχαία κίνηση να διοχετεύεται μέσω των οδών Βαχαμών, Ελπίδος και Φώτη Πίττα.

Επίσης, από τις 27 Απριλίου 2026 και για δύο μήνες, τμήμα περίπου 200 μέτρων της οδού Μεσοποταμίας, από το ξενοδοχείο Radisson Beach μέχρι την Οργανωμένη Παραλία Ορόκλινης, παραμένει κλειστό. Η πρόσβαση εξυπηρετείται μέσω των οδών Ωκεανίας και Αφροδίτης.

Λάρνακα – Οδός Δήμητρας

Από τις 18 Μαΐου μέχρι τις 18 Ιουνίου 2026 διεξάγονται εργασίες αντικατάστασης σωληνωτού οχετού και κατασκευής πεζοδρομίων.

Το τμήμα της οδού Δήμητρας από τη συμβολή με τη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου παραμένει κλειστό σε μήκος περίπου 200 μέτρων.

Το υπόλοιπο τμήμα της οδού, μήκους περίπου 150 μέτρων από τον κυκλικό κόμβο παρά τα γήπεδα τένις, λειτουργεί ως αδιέξοδο με πρόσβαση μόνο για πελάτες επιχειρήσεων.

Αδιέξοδο έχει καταστεί και η οδός Απόλλωνος, από τη συμβολή της με την οδό Κίκας και Φρόσω Σουντιά μέχρι την οδό Δήμητρας, με πρόσβαση μόνο για κατοίκους της περιοχής.

Λάρνακα – Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ

Από τις 4 μέχρι τις 17 Ιουνίου 2026 διεξάγονται εργασίες κατασκευής φωτοελεγχόμενης διάβασης πεζών και πεζοδρομίων στη συμβολή της οδού Θεόδωρου Κολοκοτρώνη με τη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών παραμένει κλειστή η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας προς το κέντρο της πόλης, με την κίνηση να διοχετεύεται στη δεξιά λωρίδα.

Λάρνακα – Λεωφόρος Αρτέμιδος

Από τις 15 μέχρι τις 26 Ιουνίου 2026 θα διεξάγονται εργασίες κατασκευής φωτοελεγχόμενων διαβάσεων πεζών και πεζοδρομίων.

Η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας προς τα Δικαστήρια θα παραμένει κλειστή σε μήκος περίπου 90 μέτρων και η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της δεξιάς λωρίδας.

Εργασίες οριζόντιας σήμανσης και συντήρησης

Παλαιός δρόμος Λάρνακας–Λευκωσίας (Αραδίππου–Κόσιης): 16 και 17 Ιουνίου 2026, 07:00–15:00.

Δρόμος Καλού Χωριού–Μοσφιλωτής: 18 Ιουνίου 2026, 07:00–15:00.

Παλαιός δρόμος Λευκωσίας–Λεμεσού (Αλάμπρα–Μοσφιλωτή): 18 και 19 Ιουνίου 2026, 07:00–15:00.

Δρόμος Κάτω Δρυς–Βάβλα: 18 και 19 Ιουνίου 2026, 07:00–15:00.

Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, η μία λωρίδα κυκλοφορίας θα κλείνει τμηματικά (100 μέτρα κάθε φορά) και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα με τη χρήση συστήματος stop & go και κατάλληλης οδικής σήμανσης.