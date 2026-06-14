Υφ. Ναυτιλίας : Πρότυπο Κέντρο Αυτισμού 4,5 εκατ. ευρώ στην ελεύθερη Αμμόχωστο , τα βήματα της Κυβέρνησης για μια πιο συμπεριληπτική κοινωνία

Τα ουσιαστικά βήματα που προωθεί η Κυβέρνηση για τη δημιουργία ενός πιο συμπεριληπτικού και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για όλα τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού ανέδειξε η Υφυπουργός Ναυτιλίας, Μαρίνα Χατζημανώλη, η οποία παρέστη εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στη θεατρική παράσταση «Φέρτε μας Jalla».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στις 19:30 στο Λύκειο Γιαννάκη Ταλιώτη στη Γεροσκήπου με διοργανωτή το Σύνδεσμο για Άτομα με Αυτισμό στην Πάφο. Στον χαιρετισμό της, η κ. Χατζημανώλη ανέφερε ότι μέσω της Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για τον Αυτισμό 2024-2028 προωθούνται σημαντικές δράσεις που αφορούν την έγκαιρη διάγνωση, την εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αυτισμό. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η δημιουργία Πρότυπου Κέντρου Αυτισμού στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, έργο συνολικού ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων 18 μηνών.

Η Υφυπουργός υπογράμμισε ότι στόχος του Παγκύπριου Συνδέσμου για Άτομα με Αυτισμό είναι η αποδοχή και η ουσιαστική συμπερίληψη των ατόμων με αυτισμό, ώστε να απολαμβάνουν ισότιμα όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους εθελοντές της φετινής εκδήλωσης, επισημαίνοντας ότι με αφοσίωση και αγάπη προς τον συνάνθρωπο συνεχίζουν να υπηρετούν τις αξίες του εθελοντισμού, προάγοντας τη συνεργασία και την αλληλεγγύη ως τρόπο ζωής.

Η κ. Χατζημανώλη εξέφρασε επίσης θερμές ευχαριστίες και συγχαρητήρια προς τον εκπαιδευτή του Συνδέσμου, Αλέξη Κούλα, καθώς και προς τη διευθύντρια του Κέντρου Παρέμβασης Πάφου, Μαρία Φυλακτού, για την πρωτοβουλία διοργάνωσης της εκδήλωσης. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια συνεχή προσπάθεια που ενώνει την κοινότητα, προωθεί την αλληλεγγύη και προσφέρει στιγμές ψυχαγωγίας και χαλάρωσης σε μικρούς και μεγάλους, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τα προγράμματα του Παγκύπριου Συνδέσμου για Άτομα με Αυτισμό.

Πρόσθεσε ότι η πρωτοβουλία αυτή αντανακλά τις αξίες της κοινωνικής προσφοράς και της ευαισθησίας προς όσους έχουν πραγματική ανάγκη στήριξης. Καταληκτικά, η Υφυπουργός εξήρε το έργο που επιτελεί ο Παγκύπριος Σύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή του στη στήριξη των ατόμων στο φάσμα και των οικογενειών τους. Από την πλευρά της, η διευθύντρια του Κέντρου Παρέμβασης Πάφου και εκπρόσωπος του Συνδέσμου για Άτομα με Αυτισμό στην Πάφο, Μαρία Φυλακτού, ανέφερε ότι είναι η δεύτερη φορά που συνεργάζονται με τον εκπαιδευτή του Συνδέσμου, Αλέξη Κούλα, και τη σύζυγό του για τη διοργάνωση της συγκεκριμένης δράσης.

Όπως σημείωσε, μέρος των καθαρών εσόδων της εκδήλωσης θα διατεθεί για την ενίσχυση του Παγκύπριου Συνδέσμου για Άτομα με Αυτισμό. Ερωτηθείσα για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, η κ. Φυλακτού χαρακτήρισε ιδιαίτερα δύσκολο τον ρόλο τους, τονίζοντας ότι απαιτείται συνεχής προσπάθεια για την εξεύρεση κατάλληλων χώρων και υποδομών, προκειμένου να στηρίζονται αποτελεσματικά οι οικογένειες και τα παιδιά που έχουν ανάγκη των υπηρεσιών του Συνδέσμου.

Ο διοργανωτής της εκδήλωσης, Αλέξης Κούλας, δήλωσε ότι βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η στήριξη των προγραμμάτων του Παγκύπριου Συνδέσμου για Άτομα με Αυτισμό. Παράλληλα, εξέφρασε την ευχή να συγκεντρωθούν αρκετά χρήματα ώστε να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες και έξοδα των προγραμμάτων. Ευχαρίστησε θερμά το κοινό για τη διαχρονική στήριξή του, καθώς και την Υφυπουργό Ναυτιλίας για την παρουσία και τη συμπαράστασή της στην εκδήλωση.