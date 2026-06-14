Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι σε διπλωματικό μαραθώνιο για Ουκρανία και Ιράν

Διπλωματική κινητικότητα καταγράφηκε με πρωταγωνιστή τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε σήμερα ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στον πόλεμο στην Ουκρανία, στις εξελίξεις γύρω από το Ιράν και στις προσπάθειες αναζήτησης διπλωματικών λύσεων στα ανοιχτά μέτωπα.

Συνομιλία Πούτιν - Τραμπ για Ιράν και Ουκρανία

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή τα 80ά γενέθλια του Αμερικανού προέδρου.

Όπως δήλωσε ο σύμβουλος της ρωσικής προεδρίας Γιούρι Ουσακόφ, σημαντικό μέρος της συνομιλίας αφιερώθηκε στο υπό διαμόρφωση μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Σύμφωνα με τον Ουσακόφ, ο Τραμπ εκτίμησε ότι μια συμφωνία βρίσκεται κοντά.

Ο Ρώσος αξιωματούχος ανέφερε επίσης ότι συμφωνήθηκε οι ειδικοί απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι χειρίζονται ζητήματα που αφορούν το Ιράν, να επιστρέψουν σύντομα στη Ρωσία για περαιτέρω επαφές.

Ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία

Κατά την ίδια συνομιλία, ο Τραμπ υπογράμμισε, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ότι ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας και εξέφρασε την ετοιμότητά του να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση.

Η επικοινωνία με τον Πούτιν ακολούθησε τηλεφωνική συνομιλία που είχε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Καρποφόρα» συνομιλία Τραμπ - Ζελένσκι

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι συζήτησε με τον Τραμπ μέτρα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην άμεση εγκαθίδρυση της ειρήνης.

Όπως σημείωσε, ενημέρωσε τον Αμερικανό πρόεδρο για τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο των μαχών και για την ενίσχυση των ουκρανικών θέσεων, ενώ οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συζητήσεις τους κατά τη συνάντησή τους στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7.

Νωρίτερα, ο σύμβουλος του Ζελένσκι, Ντμίτρο Λίτβιν, χαρακτήρισε την τηλεφωνική επικοινωνία «αρκετά καρποφόρα», σημειώνοντας ότι διήρκεσε περίπου μισή ώρα. Πρόσθεσε επίσης ότι ο Ουκρανός πρόεδρος ευχήθηκε στον Τραμπ για τα γενέθλιά του.

Στο προσκήνιο η σύνοδος της G7

Ο Ζελένσκι αναμένεται να συμμετάσχει την Τρίτη σε συνάντηση εργασίας με τους ηγέτες της G7 στο Εβιάν, παρουσία του Αμερικανού προέδρου, όπου αναμένεται να συζητηθούν εκ νέου οι προοπτικές ειρηνευτικής διαδικασίας.

Οι επαφές πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία, που διεξάγονται υπό αμερικανική αιγίδα, δεν έχουν οδηγήσει σε ουσιαστική προσέγγιση μεταξύ Κιέβου και Μόσχας. Σύμφωνα με ουκρανικές εκτιμήσεις, η διαδικασία έχει περιέλθει σε στασιμότητα, καθώς η προσοχή της Ουάσιγκτον έχει στραφεί σε μεγάλο βαθμό στις εξελίξεις γύρω από το Ιράν.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών επανεκκίνησης της διπλωματίας, ο Ζελένσκι είχε συνομιλήσει στις 8 Ιουνίου με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, υπογραμμίζοντας τότε τη σημασία της ενίσχυσης των διπλωματικών πρωτοβουλιών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ