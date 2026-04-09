Τελεσίγραφο 2 εβδομάδων στον εαυτό του

Μεγάλη Πέμπτη σήμερα και δεν είναι δύσκολο να πιστέψουμε, πως ο Ιησούς προδομένος από όλους αναμένει το πεπρωμένο του. Το οποίο ξέρει καλά… Ο τελευταίος που πρόδωσε τον Ιησού κατ' εμένα είναι ο Ιούδας. Του παίχτηκε κι αυτού ένα κακάσχημο παιγνίδι κι έμεινε εντελώς μόνος να σηκώνει την βαριά κατάρα του προδότη. Ενώ οι άλλοι μαθητές τα παράτησαν και το έριξαν στον ύπνο. Ζανάχ πήραν όλοι ταυτόχρονα;.. Να ξέρεις ότι όπου να 'ναι θα συλλάβουν τον δάσκαλό σου κι εσύ να ροχαλίζεις αμέριμνα; Κάτι δεν μ' αρέσει εδώ… Αφυπνισμένος πάνω στο σαματά ο Πέτρος τραβά το μαχαίρι του και κόβει το αυτί ενός στρατιώτη. Ο Ιησούς σε μια κίνηση μεγαλείου θεραπεύει τον στρατιώτη και κατσαδιάζει τον Πέτρο, λέγοντας του, πως αν τραβά μαχαίρια, μαχαίρια θα αντιμετωπίσει… Η παράδοση του Ιησού γίνεται εθελούσια. Ξέρει από συνείδηση Θεού, πως το μαρτύριο με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα συντελεστεί…

Σταυρώθηκε, θυσιάστηκε, αλλά ειρήνη και σωτηρία στον κόσμο δεν ήρθε. Δυο χιλιάδες χρόνια μετά το αιματοκύλισμα κάνει ποτάμια να ρέουν προς την ασυδοσία και το θάνατο. Έμεινα μέχρι αργά το ξημέρωμα της Τετάρτης, για να δω αν η… ειρήνη κέρδισε κάποιους πόντους εκεί στο Ιράν. Νίκησαν όλοι!.. Από το διαδίκτυο βρήκα ένα μικρό κείμενο του Κ. Βελιδάκη, το οποίο βρίσκω πολύ κοντά στην αλήθεια: «Ο Τραμπ έχασε αυτόν τον πόλεμο σε κάθε δυνατό επίπεδο, ηθικά, νομικά, πολιτικά, οικονομικά, σε επίπεδο φήμης και στρατηγικά», τόνισε ο Τίμοθι Σνάιντερ και έχει δίκιο. Από τις απειλές για εξάλειψη ολόκληρου πολιτισμού, επιστροφή στη λίθινη εποχή, από τις ύβρεις και τις κατάρες, ο εγκλωβισμένος Τραμπ υποχώρησε την τελευταία στιγμή, ανακοίνωσε παύση εχθροπραξιών για 2 εβδομάδες και δέχθηκε το σχέδιο των 10 σημείων του Ιράν, που δικαιώνει γραμμή προς γραμμή την Τεχεράνη.

Προηγήθηκε μια αλληλουχία τελεσιγράφων για τα Στενά του Ορμούζ. Κάθε φορά, όμως, το ίδιο μοτίβο: παράταση, αναδίπλωση, νέα προθεσμία.

Πενθήμερη παύση, δεκαήμερη επέκταση, επαναφορά απειλών, και τελικά - την 11η ώρα - αναστολή επιθέσεων και στροφή στη διαπραγμάτευση.

Δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια ερμηνείας. Η συζήτηση ξεκινά πάνω στο πλαίσιο που έθεσε η Τεχεράνη, με την Ουάσινγκτον να το αποδέχεται ως βάση. Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ υπό τον έλεγχο των Φρουρών της Επανάστασης. Το Ιράν δέχεται να σταματήσει τις εχθροπραξίες, αφού έχουν σταματήσει οι άλλοι. Κι ο Αμερικανός Πρόεδρος μιλάει για «μια μεγάλη μέρα για την παγκόσμια ειρήνη».

Ο Τραμπ ηττήθηκε. Κι όπως έσπευσε να γράψει ο Αμερικανός κωμικός Άντι Μπόροβιτζ, έδωσε στον εαυτό του τελεσίγραφο δύο εβδομάδων, για να βρει έναν νέο αντιπερισπασμό για τη λίστα Επστάιν.

Ποια σχέση έχουν αυτά με την Μ. Εβδομάδα που διανύουμε; Μα ο Ιησούς είχε τρόπο διαφυγής! Ο πλανητάρχης, όχι…