Απόδραση 18χρονου από αστυνομική κλούβα: Διέταξε διοικητική έρευνα ο Αρχηγός της Αστυνομίας

Η απόδραση σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα, όταν ο 18χρονος αλλοδαπός, ο οποίος μεταφερόταν στο Δικαστήριο Λάρνακας για εκδίκαση ποινικής υπόθεσης που τον αφορά, κατάφερε, υπό συνθήκες που διερευνώνται, να διαφύγει από την αστυνομική κλούβα.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας, με μέλη της Δύναμης να κινητοποιούνται και να διεξάγουν έρευνες τόσο στην περιοχή του Δικαστηρίου όσο και στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του.

Ο 18χρονος εντοπίστηκε στο κέντρο της Λάρνακας λίγο πριν από τις 14:30 και συνελήφθη.

Παρά τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, καθώς ο Αρχηγός της Αστυνομίας διέταξε τη διενέργεια διοικητικής έρευνας, με στόχο να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες που επέτρεψαν στον νεαρό να διαφύγει κατά τη μεταφορά του στο Δικαστήριο.