Διοικητική έρευνα διέταξε ο Αρχηγός της Αστυνομίας, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες κατάφερε να αποδράσει ο 18χρονος υπόδικος από αστυνομική κλούβα, κατά τη μεταφορά του στο Δικαστήριο Λάρνακας. Ο νεαρός εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγο πριν από τις 14:30, στο κέντρο της πόλης.
Απόδραση 18χρονου από αστυνομική κλούβα: Διέταξε διοικητική έρευνα ο Αρχηγός της Αστυνομίας
Στο μικροσκόπιο οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο υπόδικος κατάφερε να διαφύγει κατά τη μεταφορά του στο Δικαστήριο Λάρνακας – Εντοπίστηκε και συνελήφθη στο κέντρο της πόλης
Η απόδραση σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα, όταν ο 18χρονος αλλοδαπός, ο οποίος μεταφερόταν στο Δικαστήριο Λάρνακας για εκδίκαση ποινικής υπόθεσης που τον αφορά, κατάφερε, υπό συνθήκες που διερευνώνται, να διαφύγει από την αστυνομική κλούβα.
Αμέσως σήμανε συναγερμός στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας, με μέλη της Δύναμης να κινητοποιούνται και να διεξάγουν έρευνες τόσο στην περιοχή του Δικαστηρίου όσο και στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του.
Ο 18χρονος εντοπίστηκε στο κέντρο της Λάρνακας λίγο πριν από τις 14:30 και συνελήφθη.
Παρά τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, καθώς ο Αρχηγός της Αστυνομίας διέταξε τη διενέργεια διοικητικής έρευνας, με στόχο να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες που επέτρεψαν στον νεαρό να διαφύγει κατά τη μεταφορά του στο Δικαστήριο.
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