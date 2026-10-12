Συναγερμός στη Λάρνακα: Απέδρασε 18χρονος υπόδικος που οδηγείτο στο Δικαστήριο - Τους ξέφυγε από την κλούβα

Η απόδραση σημειώθηκε πριν από περίπου 45 λεπτά, θέτοντας σε κινητοποίηση μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας, τα οποία πραγματοποιούν έρευνες τόσο στον χώρο του Δικαστηρίου όσο και στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του.

Παράλληλα, διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 18χρονος κατάφερε να διαφύγει από τα κρατητήρια.

Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη.