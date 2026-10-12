Συναγερμός στη Λάρνακα: Απέδρασε 18χρονος υπόδικος που οδηγείτο στο Δικαστήριο - Τους ξέφυγε από την κλούβα

Σε κινητοποίηση βρίσκεται η Αστυνομία στη Λάρνακα, μετά την απόδραση 18χρονου αλλοδαπού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 18χρονος, δραπέτευσε από αστυνομική κλουβα ενώ μεταφερόταν στο Δικαστήριο Λάρνακας για εκδίκαση ποινικης υπόθεσης που τον αφορά.
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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 18χρονος είχε μεταφερθεί στο Δικαστήριο για συνεχιζόμενη ακρόαση υπόθεσης που τον αφορά, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, κατάφερε να αποδράσει από τα κρατητήρια.
Η απόδραση σημειώθηκε πριν από περίπου 45 λεπτά, θέτοντας σε κινητοποίηση μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας, τα οποία πραγματοποιούν έρευνες τόσο στον χώρο του Δικαστηρίου όσο και στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του.
Παράλληλα, διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 18χρονος κατάφερε να διαφύγει από τα κρατητήρια.
Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη.
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