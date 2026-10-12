Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ο 18χρονος αλλοδαπός που απέδρασε νωρίτερα, ενώ μεταφερόταν στο Δικαστήριο Λάρνακας για εκδίκαση ποινικής υπόθεσης που τον αφορά.
Λάρνακα: Συνελήφθη ο 18χρονος που απέδρασε από αστυνομική κλούβα - Εντοπίστηκε στο κέντρο της πόλης
Ο νεαρός εντοπίστηκε λίγο πριν από τις 14:30 στο κέντρο της Λάρνακας, έπειτα από κινητοποίηση της Αστυνομίας – Διερευνάται πώς κατάφερε να διαφύγει κατά τη μεταφορά του στο Δικαστήριο
Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο 18χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγο πριν από τις 14:30 στο κέντρο της Λάρνακας, έπειτα από κινητοποίηση της Αστυνομίας.
Η απόδραση σημειώθηκε όταν ο νεαρός κατάφερε, υπό συνθήκες που διερευνώνται, να διαφύγει από αστυνομική κλούβα κατά τη μεταφορά του στο Δικαστήριο Λάρνακας.
Αμέσως κινητοποιήθηκαν μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας, τα οποία διεξήγαγαν έρευνες στον χώρο του Δικαστηρίου και στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του.
Παρά τη σύλληψή του, η Αστυνομία συνεχίζει να διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 18χρονος κατάφερε να αποδράσει.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.