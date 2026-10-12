Λάρνακα: Συνελήφθη ο 18χρονος που απέδρασε από αστυνομική κλούβα - Εντοπίστηκε στο κέντρο της πόλης

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο 18χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγο πριν από τις 14:30 στο κέντρο της Λάρνακας, έπειτα από κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Η απόδραση σημειώθηκε όταν ο νεαρός κατάφερε, υπό συνθήκες που διερευνώνται, να διαφύγει από αστυνομική κλούβα κατά τη μεταφορά του στο Δικαστήριο Λάρνακας.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας, τα οποία διεξήγαγαν έρευνες στον χώρο του Δικαστηρίου και στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του.

Παρά τη σύλληψή του, η Αστυνομία συνεχίζει να διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 18χρονος κατάφερε να αποδράσει.