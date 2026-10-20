Συνελήφθη 30χρονος για την απαγωγή και το μαχαίρωμα 24χρονου Τουρκοκύπριου στη Λεμεσό

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία που υπέβαλε ο 24χρονος τη Δευτέρα στο ΤΑΕ Λεμεσού. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, το απόγευμα της 16ης Οκτωβρίου βρισκόταν σε πάρκο στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου, όταν τρία πρόσωπα τον προσέγγισαν και τον μετέφεραν με τη βία σε αγροτική περιοχή.

Όπως κατήγγειλε, οι δράστες τον κράτησαν παρά τη θέλησή του για περίπου μία ώρα, κατά τη διάρκεια της οποίας τον ξυλοκόπησαν και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Ακολούθως τον άφησαν ελεύθερο και εγκατέλειψαν τη σκηνή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, τα κίνητρα της επίθεσης φαίνεται να συνδέονται με υποψίες των δραστών ότι ο 24χρονος εμπλεκόταν σε κλοπές κυνηγετικών σκύλων. Ο ίδιος φέρεται να ανέφερε στους ανακριτές ότι του ζητούσαν εξηγήσεις για συγκεκριμένα περιστατικά των τελευταίων ημερών.

Οι εξετάσεις του ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζονται, με τους ανακριτές να διερευνούν τον ακριβή ρόλο των εμπλεκομένων και να αναζητούν τα υπόλοιπα πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν στην απαγωγή και τον τραυματισμό του 24χρονου. Η υπόθεση διερευνάται, μεταξύ άλλων, ως απαγωγή και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης.