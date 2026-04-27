Αυτές είναι οι κρυφές λειτουργίες ενός καθρέπτη αυτοκινήτου -Εννιά στους δέκα οδηγούς δεν τις γνωρίζουν όλες

Κάθε άνθρωπος που εισέρχεται στο εσωτερικό ενός ΙΧ και κάθεται πίσω από το τιμόνι οφείλει να προβαίνει στις απαραίτητες ρυθμίσεις του καθίσματος και του τιμονιού, ώστε να έχει τη σωστή στάση οδήγησης.

Παράλληλα πρέπει να ρυθμίσει και τους πλευρικούς, εξωτερικούς καθρέπτες, μιας και η καλή ορατότητα προς τα πίσω αποτελεί βασική συνιστώσα της οδικής ασφάλειας. Μάλιστα όσον αφορά τους πλευρικούς καθρέπτες, διαθέτουν ορισμένες πολύ χρήσιμες λειτουργίες, τις οποίες πολλοί οδηγοί δεν γνωρίζουν.

Οι καθρέφτες στα σύγχρονα αυτοκίνητα δεν είναι πλέον απλά, φθηνά εξαρτήματα. Μπορεί να είναι εξοπλισμένοι με μηχανισμούς, αισθητήρες και κάμερες, τα οποία ρυθμίζουν διάφορες λειτουργίες τους.

Μία από αυτές είναι και η θέρμανσή τους. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν οι εξωτερικοί καθρέφτες έχουν θαμπώσει από την υγρασία ή καλύπτονται από χιόνι ή πάγο. Σε πολλά οχήματα, για το ξεθάμπωμα των καθρεπτών φροντίζει ένα κουμπί στην κεντρική κονσόλα.

Πρόκειται για το κουμπί ξεθαμπώματος του πίσω τζαμιού, το οποίο προσφέρει τις «υπηρεσίες» του και στους πλευρικούς καθρέπτες – αρκεί οι τελευταίοι να είναι θερμαινόμενοι. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι οι θερμαινόμενοι καθρέπτες δεν αποτελούν στοιχείο του εξοπλισμού όλων των αυτοκινήτων.

Πολλοί καθρέπτες σύγχρονων αυτοκινήτων φέρουν ένα φωτάκι που ενημερώνει τον οδηγό πότε κάποιο όχημα βρίσκεται πολύ κοντά στο δικό του, προκειμένου αυτός να μην επιχειρήσει αλλαγή λωρίδας, προσφέροντας έτσι μία πιο προηγμένη τεχνολογικά ασφαλιστική δικλείδα κατά τη διάρκεια της προσπέρασης.

Μία άλλη λειτουργία είναι η αναδίπλωση των καθρεπτών, η οποία είναι πολύ χρήσιμη για παράδειγμα πριν από το πλύσιμο του αυτοκινήτου ή σε στενούς δρόμους. Πολλά σύγχρονα αυτοκίνητα ή οι πιο πλούσιες εξοπλιστικές εκδόσεις τους διαθέτουν μάλιστα ένα κουμπί που επιτρέπει την ηλεκτρική αναδίπλωσή τους.

Αυτό το κουμπί βρίσκεται στις περισσότερες περιπτώσεις στην πόρτα του οδηγού, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, η λειτουργία ενεργοποιείται μέσω της οθόνης του συστήματος πολυμέσων.

Ορισμένα αυτοκίνητα -συνήθως σε πιο πλούσιες εξοπλιστικές εκδόσεις- διαθέτουν μια λειτουργία που αλλάζει την κλίση των καθρεπτών κατά τη όπισθεν, ώστε ο οδηγός να έχει ορατότητα των πίσω τροχών και του πεζοδρομίου, διευκολύνοντας έτσι τη διαδικασία της στάθμευσης.

Η ρύθμιση των καθρεφτών ανάλογα με τη θέση οδήγησης μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να αποθηκευτεί. Έτσι, στην περίπτωση που το αυτοκίνητο έχει περισσότερους από έναν οδηγούς, αυτοί μπορούν με το πάτημα ενός κουμπιού να «ανακαλούν» την κλίση των καθρεφτών σύμφωνα με την προτίμησή τους.

Όσον αφορά στον εσωτερικό καθρέφτη, στα παλαιότερα αυτοκίνητα, έχει έναν μικρό μοχλό που επιτρέπει κατά τη διάρκεια της νύχτας την αποφυγή της θάμπωσης από τα φώτα του αυτοκινήτου που βρίσκεται πίσω.

Ωστόσο σε πιο σύγχρονα αυτοκίνητα, αυτή η λειτουργία πραγματοποιείται αυτόματα, ενώ αποκορύφωμα των τεχνολογιών που εξοπλίζουν τους σύγχρονους καθρέπτες είναι η δυνατότητα μετατροπής του εσωτερικού καθρέπτη σε οθόνη, η οποία μεταδίδει την εικόνα που λαμβάνει μία κάμερα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου.

Πηγή: carandmotor.gr