Προϋπολογισμός 2028-2034, Μέση Ανατολή και Ουκρανία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις τους στην ενέργεια και την οικονομία, καθώς και ο πόλεμος στην Ουκρανία αναμένεται να κυριαρχήσουν στις εργασίες της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ), η οποία πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα στο Στρασβούργο.

Την Τρίτη, οι Ευρωβουλευτές αναμένεται να καθορίσουν τη θέση του Κοινοβουλίου για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034. Η πρόταση προβλέπει προϋπολογισμό ύψους 1,78 τρισ. ευρώ σε τιμές 2025, αυξημένο κατά 175,11 δισ. ευρώ σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το ποσό αντιστοιχεί στο 1,27% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ, ενώ η εξυπηρέτηση του χρέους του Ταμείου Ανάκαμψης εξαιρείται από τα ανώτατα όρια.

Οι Ευρωβουλευτές εκτιμούν ότι πρόκειται για το ελάχιστο αναγκαίο επίπεδο χρηματοδότησης και ζητούν ενίσχυση βασικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Η θέση του Κοινοβουλίου θα αποτελέσει τη βάση για διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη, οι οποίες θα αρχίσουν μετά τη διαμόρφωση της κοινής θέσης του Συμβουλίου.

Η έγκριση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Την Πέμπτη, οι Ευρωβουλευτές αναμένεται να εγκρίνουν τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2027, τον τελευταίο στο ισχύον πλαίσιο.

Η προσέγγιση του Κοινοβουλίου δίνει έμφαση σε έναν σταθερό προϋπολογισμό που στηρίζει την ανταγωνιστικότητα, την άμυνα και την ασφάλεια, καθώς και την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Στις προτεραιότητες περιλαμβάνονται επίσης η προσιτή στέγαση, οι υποδομές, η δράση για το κλίμα και η ανθρωπιστική βοήθεια.

Σε επίπεδο διεθνών εξελίξεων, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα συζητηθούν στην Ολομέλεια την Τετάρτη, παρουσία εκπροσώπων του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στις επιπτώσεις της κρίσης στην ενεργειακή αγορά και στην οικονομία.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται στις εξελίξεις στο Ιράν και στη σημασία των Στενών του Ορμούζ για τον εφοδιασμό με πετρέλαιο, καθώς και στις συνέπειες για τις τιμές ενέργειας και το κόστος παραγωγής. Θα εξεταστούν επίσης μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η Ουκρανία θα απασχολήσει επίσης την Ολομέλεια. Την Τρίτη θα πραγματοποιηθεί συζήτηση για τη λογοδοσία σε σχέση με τις επιθέσεις της Ρωσίας κατά αμάχων, ενώ την Πέμπτη αναμένεται ψηφοφορία επί σχετικού ψηφίσματος.

Παράλληλα εξετάζεται η δημιουργία διεθνούς μηχανισμού αποζημιώσεων, ενώ την Τετάρτη θα συζητηθεί και ο κίνδυνος εξομάλυνσης των σχέσεων με τη Ρωσία.

Στην οικονομική διάσταση, εξετάζονται παρεμβάσεις για την αγορά εργασίας μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το οποίο στηρίζει εργαζομένους που πλήττονται από απολύσεις και αναδιαρθρώσεις.

Οι Ευρωβουλευτές αναμένεται επίσης να ζητήσουν ενίσχυση της προστασίας της ενιαίας αγοράς από αθέμιτο ανταγωνισμό τρίτων χωρών, ιδίως στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Στον τομέα των δικαιωμάτων, το Κοινοβούλιο αναμένεται να καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει πρόταση για κοινό ορισμό του βιασμού σε επίπεδο ΕΕ, βασισμένο στην απουσία συναίνεσης.

Η πρωτοβουλία συνοδεύεται από αιτήματα για ενίσχυση της προστασίας των θυμάτων και βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη.

Παράλληλα, οι Ευρωβουλευτές θα αξιολογήσουν την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου για τα έτη 2024 και 2025.

Οι σχετικές εκθέσεις αναδεικνύουν ζητήματα που αφορούν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, τη διαφθορά και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης.

Σε επίπεδο κανονιστικών παρεμβάσεων, το Κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει ενιαία μεθοδολογία για τον υπολογισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις μεταφορές, με στόχο τη διαφάνεια και την αποτροπή παραπλανητικών πρακτικών.

Παράλληλα, προωθείται νέα νομοθεσία για την προστασία σκύλων και γατών, με ενιαία πρότυπα για την εκτροφή, τη μεταχείριση και την καταγραφή τους.

Επιπρόσθετα, οι Ευρωβουλευτές αναμένεται να ζητήσουν αυστηρότερο πλαίσιο για την αντιμετώπιση του διαδικτυακού εκφοβισμού και της παρενόχλησης, με έμφαση στην ευθύνη των ψηφιακών πλατφορμών και στην κάλυψη νομικών κενών.

Πηγή: ΚΥΠΕ