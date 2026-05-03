Έχεις παλιό ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο - Το φθηνό κόλπο για να το συνδέσεις με το κινητό σου

Ακόμη και ένα παλαιότερο αυτοκίνητο μπορεί να αποκτήσει δυνατότητες σύνδεσης με smartphone, χάρη σε μια απλή και οικονομική συσκευή που δεν απαιτεί καμία μόνιμη εγκατάσταση.

Τα περισσότερα καινούργια αυτοκίνητα διαθέτουν πλέον μεγάλες οθόνες, σύνδεση με smartphone, Bluetooth, Apple CarPlay και Android Auto, μετατρέποντας την καμπίνα σε ένα πλήρες ψηφιακό περιβάλλον. Η μουσική, η πλοήγηση και οι τηλεφωνικές κλήσεις περνούν μέσα από το infotainment, κάνοντας τη συνδεσιμότητα βασικό κομμάτι της καθημερινής οδήγησης.

Στους δρόμους όμως κυκλοφορούν ακόμη χιλιάδες παλαιότερα αυτοκίνητα, τα οποία εξακολουθούν να έχουν το κλασικό ραδιόφωνο χωρίς Bluetooth ή σύγχρονες λειτουργίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο οδηγός πρέπει να στερηθεί τη σύνδεση με το κινητό του, καθώς υπάρχουν πλέον πολύ απλές λύσεις που αναβαθμίζουν το ηχοσύστημα χωρίς αλλαγές, καλώδια ή ακριβές εγκαταστάσεις.

Όπως προτείνουν οι ειδικοί, λοιπόν, η πιο πρακτική και οικονομική λύση για αναβάθμιση ενός παραδοσιακού συστήματος ήχου είναι ένας μικρός πομπός Bluetooth FM ( Bluetooth Transmitter).

Πρόκειται για μια συσκευή που μετατρέπει το σήμα του τηλεφώνου σε ραδιοσυχνότητα, την οποία μπορεί να «πιάσει» οποιοδήποτε παλιό ραδιόφωνο αυτοκινήτου, και να συνδεθεί μέσω αυτής.

Το μόνο που χρειάζεται να κάνει ένας οδηγός είναι να τη συνδέσει στον αναπτήρα, να τη ζευγοποιήσει με το κινητό του και έπειτα να ρυθμίσει το ραδιόφωνο στη συχνότητα που εμφανίζει ο πομπός.

Από εκεί και πέρα, ο ήχος του τηλεφώνου θα αναπαράγεται κανονικά από τα ηχεία του αυτοκινήτου σου, υποστηρίζοντας ακρόαση μουσικής, πλοήγηση άλλα και πραγματοποίηση κλήσεων.

Σημειώνεται πως οι πιο εξελιγμένοι πομποί διαθέτουν ακόμη και μικρόφωνο για hands-free συνομιλίες, θύρες γρήγορης φόρτισης USB και υποστήριξη φωνητικών βοηθών όπως Siri ή Google Assistant, προσφέροντας μια εμπειρία πολύ κοντά στα σύγχρονα συστήματα infotainment. Η ποιότητα του ήχου εξαρτάται από το σήμα, αλλά για καθημερινή χρήση είναι παραπάνω από ικανοποιητική, χωρίς περίπλοκες εγκαταστάσεις ή καλώδια.

Φυσικά, υπάρχουν λύσεις μέσω εισόδου AUX ή θύρας USB, όπου μέσω ενός καλωδίου επιτυγχάνεται απευθείας καθαρός ήχο χωρίς παρεμβολές. Ταυτόχρονα, στην αγορά υπάρχουν και μικροί δέκτες Bluetooth, οι οποίοι συνδέονται στην υποδοχή AUX, και προσφέρουν και ασύρματη σύνδεση.

Το πιο ενθαρρυντικό είναι ότι όλη αυτή η αναβάθμιση δεν απαιτεί μεγάλο κόστος. Οι βασικοί πομποί Bluetooth FM κοστίζουν περίπου δέκα ευρώ, ενώ τα πιο πλήρη μοντέλα με μικρόφωνο και γρήγορη φόρτιση συνήθως δεν ξεπερνούν τα είκοσι πέντε στα διαδικτυακά καταστήματα.

carandmotor.gr