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Οκτώ στους δέκα Ευρωπαίους ζητούν συνεργασία των κρατών για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης

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Το 64% θεωρεί ότι η μείωση της εξάρτησης από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα ενισχύει την ασφάλεια της Ευρώπης.

Νέα στοιχεία δημοσκοπήσεων σε πέντε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες δείχνουν ισχυρή στήριξη της ηλεκτροκίνησης και των επενδύσεων σε καθαρή ενέργεια. Το 64% των Ευρωπαίων πολιτών πιστεύει ότι η μείωση της εξάρτησης από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα κάνει την Ευρώπη ασφαλέστερη, ενώ 8 στους 10 Ευρωπαίους που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους για να αναπτύξουν την ηλεκτροκίνηση.

Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες που μετείχαν την έρευνα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεταφορών και Περιβάλλοντος υποστηρίζουν την χρήση των αντλιών θερμότητας (Ιταλία:71%, Γαλλία: 66%, Γερμανία: 61%, Ισπανία: 58% και Πολωνία: 51%). Η χρηματοδότηση ηλεκτρικών οχημάτων από την ΕΕ θεωρείται αναγκαία στις τέσσερις μεγάλες αγορές: Ισπανία (63%), Γερμανία (58%), Ιταλία (57%) και Γαλλία (54%). Μάλιστα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πολιτών αυτών των χωρών υποστηρίζουν την άμεση κρατική στήριξη για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων από την πλειοψηφία των νοικοκυριών, ενώ αναφέρουν ότι θα πρέπει να υπάρξει άμεσα συνεργασία μεταξύ των χωρών προκειμένου να ξεπεραστεί η ενεργειακή κρίση.

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει επιταχύνει την μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, ενώ οι Ευρωπαίοι καταναλωτές έχουν καταστήσει σαφές ότι επιθυμούν λιγότερα ορυκτά καύσιμα. Τέλος, οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να συνεργαστούν για να υπάρξουν νέα δίκτυα, σωστές υποδομές και κοινή πολιτική, ώστε να διασφαλιστεί μια ανθεκτική και οικονομικά προσιτή μετάβαση σε καθαρή ενέργεια για όλα τα κράτη μέλη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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