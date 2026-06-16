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Η Mercedes-Benz GLB έφτασε στην Κύπρο και κάνει πρεμιέρα με ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event

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Η CiC Mercedes-Benz προσκαλεί το κοινό σε ένα αποκλειστικό Launch Test Drive Event το Σάββατο 20 Ιουνίου, από τις 10:00 μέχρι τις 15:00, στο showroom της στη Λευκωσία.

Η CiC Mercedes-Benz παρουσιάζει την GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, και προσκαλεί το κοινό σε ένα αποκλειστικό Launch Test Drive Event το Σάββατο 20 Ιουνίου, από τις 10:00 μέχρι τις 15:00, στο showroom της στη Λευκωσία.

Οι επισκέπτες της εκδήλωσης θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την GLB, να εξερευνήσουν τα χαρακτηριστικά της και να πραγματοποιήσουν test drive, ανακαλύπτοντας στην πράξη όλα όσα την κάνουν να ξεχωρίζει στην κατηγορία της. Η εμπειρία θα πλαισιώνεται από μουσική και live BBQ cooking, δημιουργώντας μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα.

Παράλληλα, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι επιλέξουν να αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα επωφεληθούν από το Exclusive Launch Benefit, μια μοναδική προσφορά που ισχύει ειδικά για το λανσάρισμα του νέου μοντέλου στην κυπριακή αγορά.

Η Mercedes-Benz GLB ξεχωρίζει για τον επιβλητικό της χαρακτήρα, την ευελιξία που προσφέρει στην καθημερινή ζωή και τις προηγμένες τεχνολογίες υποβοήθησης και συνδεσιμότητας που ενσωματώνει. Πρόκειται για ένα SUV που σχεδιάστηκε για όσους αναζητούν περισσότερους χώρους, περισσότερες δυνατότητες και περισσότερες εμπειρίες, χωρίς συμβιβασμούς στην πολυτέλεια και την άνεση.

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