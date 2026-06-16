Πετρέλαιο: Βουτιά του Μπρεντ κάτω από τα 80 δολάρια για πρώτη φορά από τον Μάρτιο

Το βαρέλι του πετρελαίου Μπρεντ υποχώρησε, την Τρίτη, κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου, αντιδρώντας στην προοπτική του πλήρους ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ, που ανακοινώθηκε για την Παρασκευή από τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το CNBC, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Μπρεντ υποχώρησαν πρόσκαιρα στα 79,96 δολάρια το βαρέλι.

Συνεχίζοντας την πτωτική του πορεία μετά την ανακοίνωση συμφωνίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον, για να δοθεί τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και να αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα σε αυτό το στρατηγικής σημασίας πέρασμα, η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Αυγούστου, διαμορφώθηκε στις 15:25 ώρα Κύπρου στα 80,08 δολάρια, με πτώση 3,72%.

ΚΥΠΕ