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Τα δύο SUV που εξόργισαν τον Προύντζο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σημείωση: Οι πινακίδες κυκλοφορίας στη φωτογραφία έχουν υποστεί επεξεργασία

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε φωτογραφία που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία διακρίνονται δύο οχήματα τύπου SUV σταθμευμένα πάνω στον κυκλικό κόμβο έξω από τη Σεβέρειο Βιβλιοθήκη, στο κέντρο της Λευκωσίας.

Οι οδηγοί φαίνεται να μετέτρεψαν τον χώρο πρασίνου του κυκλικού κόμβου σε αυτοσχέδιο χώρο στάθμευσης, αδιαφορώντας για τον δημόσιο χώρο και τους βασικούς κανόνες οδικής συμπεριφοράς.

Η εικόνα προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Δημάρχου Λευκωσίας, Χαράλαμπου Προύντζου, ο οποίος γνωστοποίησε ότι «τα οχήματα έχουν καταγγελθεί», προσθέτοντας πως οι δύο οδηγοί «θα λάβουν το δώρο τους».

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