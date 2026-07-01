Τα νέα αυτοκίνητα θα σε παρακολουθούν – Η μεγάλη αλλαγή που έρχεται στην ΕΕ

Νέα δεδομένα για τα αυτοκίνητα που διατίθενται στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέρνει η 7η Ιουλίου 2026, καθώς οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα είναι υποχρεωμένες να εφοδιάζουν τα οχήματά τους με αυστηρότερα συστήματα παρακολούθησης του οδηγού.

Από το 2024, όλα τα νέα μοντέλα που λαμβάνουν έγκριση τύπου στην Ευρώπη πρέπει, βάσει νόμου, να διαθέτουν συστήματα υποβοήθησης, όπως η αναγνώριση ορίων ταχύτητας, η υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας και το αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το σύστημα ανίχνευσης απόσπασης της προσοχής του οδηγού, το οποίο ελέγχει εάν ο χειριστής του αυτοκινήτου έχει τα μάτια του στον δρόμο ή εάν παρουσιάζει τάσεις υπνηλίας.

Πλέον, το σύστημα αυτό αυστηροποιείται, καθώς από τις 7 Ιουλίου 2026 τίθεται σε ισχύ η δεύτερη φάση του σχετικού πλαισίου GSR2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστή ως GSR2C.

Κάμερα στην καμπίνα για την παρακολούθηση του βλέμματος

Η σημαντικότερη αλλαγή της GSR2C αφορά στην αναβάθμιση του συστήματος ανίχνευσης απόσπασης προσοχής του οδηγού.

Για τον σκοπό αυτό, πολλοί κατασκευαστές αναμένεται να χρησιμοποιούν κάμερα τοποθετημένη στο εσωτερικό της καμπίνας, κοντά στην κολόνα Α, η οποία θα παρακολουθεί την κατεύθυνση του βλέμματος και θα εντοπίζει ενδεχόμενη έλλειψη προσοχής κατά την οδήγηση.

Στόχος του συστήματος είναι η μείωση των ατυχημάτων που προκαλούνται από την απόσπαση προσοχής, ιδιαίτερα λόγω της χρήσης κινητού τηλεφώνου ή της υπνηλίας.

Ωστόσο, η εφαρμογή της τεχνολογίας συνοδεύεται και από προκλήσεις. Σε μοντέλα που ήδη διαθέτουν αντίστοιχα συστήματα έχουν καταγραφεί περιπτώσεις κατά τις οποίες το σύστημα εμφανίζεται υπερβολικά ευαίσθητο.

Ενδεικτικά, προειδοποιήσεις μπορεί να ενεργοποιούνται ακόμη και όταν ο οδηγός κοιτάζει για λίγα δευτερόλεπτα τον πλαϊνό καθρέφτη ή χρησιμοποιεί την οθόνη πολυμέσων. Η ολοένα μεγαλύτερη αντικατάσταση των φυσικών διακοπτών από οθόνες αφής ενδέχεται να οδηγήσει σε ακόμη συχνότερες ειδοποιήσεις.

Αυστηρότερες απαιτήσεις και για το αυτόματο φρενάρισμα

Πέραν του συστήματος παρακολούθησης του οδηγού, με τη νέα φάση του προγράμματος αυστηροποιούνται και οι απαιτήσεις για τα συστήματα αυτόματου φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης.

Οι νέες προδιαγραφές επιβάλλουν την αποτελεσματική αναγνώριση πεζών και ποδηλατών, ενισχύοντας την προστασία των πιο ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου.

Παράλληλα, τα νέα αυτοκίνητα θα πρέπει να προσφέρουν αυξημένη προστασία σε περίπτωση πρόσκρουσης πεζού στο εμπρός μέρος του οχήματος, εξέλιξη που αναμένεται να επηρεάσει τόσο τον σχεδιασμό του αμαξώματος όσο και τις επιδόσεις στις δοκιμές πρόσκρουσης.

Πιθανές αυξήσεις στο κόστος των νέων αυτοκινήτων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά ότι τα νέα μέτρα θα συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Ωστόσο, η εφαρμογή τους αναμένεται να αυξήσει το κόστος εξέλιξης και παραγωγής των οχημάτων.

Ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να αποσυρθούν από την αγορά, εάν δεν μπορούν να προσαρμοστούν στις νέες τεχνικές απαιτήσεις, ενώ οι επιπλέον δαπάνες πιθανότατα θα μετακυλιστούν στους καταναλωτές μέσω υψηλότερων τιμών αγοράς.

Την ίδια στιγμή, εξετάζεται η δημιουργία της νέας κατηγορίας M1E ή «e-car», η οποία θα μπορούσε να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στους κανονισμούς για συγκεκριμένους τύπους οχημάτων, με στόχο τη διατήρηση πιο προσιτών τιμών και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε οικονομικότερα νέα αυτοκίνητα.

Με πληροφορίες από carandmotor.gr