Η BMW επενδύει στην Physical AI και ανοίγει μια νέα εποχή στη βιομηχανία αυτοκινήτου

Η BMW Group κάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς το εργοστάσιο του μέλλοντος, ανακοινώνοντας ότι θα χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά ανθρωποειδή ρομπότ στην παραγωγή της στην Ευρώπη. Το νέο πιλοτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο εργοστάσιο της Λειψίας στη Γερμανία και αποτελεί μέρος της στρατηγικής της εταιρείας για την αξιοποίηση της Physical AI (Φυσικής Τεχνητής Νοημοσύνης), μιας τεχνολογίας που συνδυάζει την τεχνητή νοημοσύνη με πραγματικές μηχανές και ρομποτικά συστήματα.

Στόχος της BMW είναι η σταδιακή ενσωμάτωση ανθρωποειδών ρομπότ στις υπάρχουσες γραμμές παραγωγής, όπου θα συνεργάζονται με τους εργαζομένους αναλαμβάνοντας μονότονες, απαιτητικές ή ιδιαίτερα ακριβείς εργασίες. Η εφαρμογή τους θα επεκταθεί τόσο στη συναρμολόγηση μπαταριών υψηλής τάσης όσο και στην παραγωγή εξαρτημάτων, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και τις συνθήκες εργασίας.

Η εταιρεία έχει ήδη σημαντική εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα. Το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 2025 στο εργοστάσιο του BMW Group στο Spartanburg των Ηνωμένων Πολιτειών, σε συνεργασία με την Figure AI. Εκεί, το ανθρωποειδές ρομπότ Figure 02 συμμετείχε στην παραγωγή περισσότερων από 30.000 BMW X3, μετακινώντας πάνω από 90.000 μεταλλικά εξαρτήματα για τη διαδικασία συγκόλλησης. Συνολικά εργάστηκε για σχεδόν 1.250 ώρες, πραγματοποιώντας περίπου 1,2 εκατομμύρια βήματα και αποδεικνύοντας ότι μπορεί να εκτελεί με ακρίβεια και ασφάλεια επαναλαμβανόμενες βιομηχανικές εργασίες.

Με βάση αυτή την εμπειρία, η BMW δημιουργεί τώρα το νέο Κέντρο Αριστείας για την Physical AI στην Παραγωγή, το οποίο θα συντονίζει την ανάπτυξη και την εφαρμογή της τεχνολογίας σε όλα τα εργοστάσια του ομίλου. Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει σε μια ενιαία πλατφόρμα δεδομένων και πληροφοριακών συστημάτων, επιτρέποντας στους ψηφιακούς AI agents να λαμβάνουν ολοένα και πιο σύνθετες αποφάσεις και να συνεργάζονται αποτελεσματικά με τα ρομπότ.

Το ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Hexagon Robotics, η οποία έχει αναπτύξει το ανθρωποειδές ρομπότ AEON. Μετά από επιτυχημένες εργαστηριακές δοκιμές και μια πρώτη εφαρμογή στη Λειψία, η πλήρης πιλοτική φάση αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο καλοκαίρι του 2026.

Σύμφωνα με τη BMW, τα ανθρωποειδή ρομπότ δεν προορίζονται να αντικαταστήσουν τους εργαζομένους, αλλά να λειτουργήσουν συμπληρωματικά, αναλαμβάνοντας εργασίες με υψηλή σωματική καταπόνηση ή αυξημένες απαιτήσεις ακρίβειας. Η στρατηγική αυτή εντάσσεται στο πρόγραμμα BMW iFACTORY, το οποίο βασίζεται στην ψηφιοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση, με στόχο τη δημιουργία μιας πιο ευέλικτης, βιώσιμης και ανταγωνιστικής παραγωγής.

Η είσοδος της Physical AI στα εργοστάσια της BMW αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές εξελίξεις στη σύγχρονη αυτοκινητοβιομηχανία και δείχνει ξεκάθαρα προς την κατεύθυνση των «έξυπνων εργοστασίων».