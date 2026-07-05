Καύσωνας και ελαστικά: Όσα πρέπει να γνωρίζει κάθε οδηγός

Οι υψηλές θερμοκρασίες δεν δοκιμάζουν μόνο τον οδηγό και το αυτοκίνητο, αλλά και τα ελαστικά, τα οποία αποτελούν το μοναδικό σημείο επαφής του οχήματος με τον δρόμο. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα η σωστή συντήρηση και ο τακτικός έλεγχος των ελαστικών είναι απαραίτητα, καθώς μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο ατυχήματος.

Ελέγξτε την πίεση

Η πίεση των ελαστικών πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα και πάντα πριν από ένα μεγάλο ταξίδι. Η μέτρηση πρέπει να γίνεται όταν τα ελαστικά είναι «κρύα», δηλαδή πριν το όχημα διανύσει μεγάλη απόσταση. Η λανθασμένη πίεση αυξάνει τη φθορά, επηρεάζει την πρόσφυση και μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε αστοχία του ελαστικού.

Προσοχή στο πέλμα

Το ελάχιστο νόμιμο βάθος πέλματος είναι 1,6 χιλιοστά, ωστόσο οι ειδικοί συνιστούν την αντικατάσταση των ελαστικών πριν φτάσουν σε αυτό το όριο. Όσο μικρότερο είναι το πέλμα, τόσο μειώνεται η πρόσφυση και αυξάνεται η απόσταση φρεναρίσματος, ιδιαίτερα σε περίπτωση βροχής.

Η ηλικία μετράει

Πολλοί οδηγοί ελέγχουν μόνο το πέλμα, όμως εξίσου σημαντική είναι και η ηλικία του ελαστικού. Μέσω του κωδικού DOT στο πλαϊνό μέρος του ελαστικού μπορεί να διαπιστωθεί η εβδομάδα και το έτος κατασκευής του. Ακόμη και αν φαίνεται σε καλή κατάσταση, ένα ελαστικό που έχει παραμείνει για πολλά χρόνια σε χρήση χάνει σταδιακά τις ιδιότητές του.

Αναζητήστε φθορές

Ρωγμές, κοψίματα, φουσκώματα ή ανομοιόμορφη φθορά αποτελούν ενδείξεις ότι το ελαστικό χρειάζεται άμεσο έλεγχο ή αντικατάσταση. Τα σημάδια αυτά δεν πρέπει να αγνοούνται, ειδικά πριν από ένα ταξίδι.

Μην υπερφορτώνετε το όχημα

Κατά τους θερινούς μήνες πολλά αυτοκίνητα ταξιδεύουν φορτωμένα με αποσκευές. Η υπερφόρτωση αυξάνει τις καταπονήσεις στα ελαστικά, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με υψηλές θερμοκρασίες και μεγάλες ταχύτητες.

Ευθυγράμμιση και ζυγοστάθμιση

Αν το όχημα τραβά προς τη μία πλευρά ή παρατηρείται ανομοιόμορφη φθορά στα ελαστικά, καλό είναι να γίνει έλεγχος της ευθυγράμμισης και της ζυγοστάθμισης. Η σωστή ρύθμιση συμβάλλει τόσο στην ασφάλεια όσο και στη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των ελαστικών.

Η ασφάλεια ξεκινά από τα ελαστικά

Η σωστή συντήρηση των ελαστικών δεν απαιτεί μεγάλο κόστος, μπορεί όμως να αποτρέψει σοβαρές βλάβες ή ατυχήματα. Ένας σύντομος έλεγχος πριν από κάθε καλοκαιρινό ταξίδι είναι αρκετός για να εξασφαλίσει ασφαλέστερες και πιο άνετες μετακινήσεις.