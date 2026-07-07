Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες κατακτούν την Ευρώπη – Στόχος 1,3 εκατ. πωλήσεις φέτος

Οι κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες κερδίζουν την Ευρώπη όχι μόνο στο θέμα των τιμών και του πλούσιου εξοπλισμού των αυτοκινήτων τους, αλλά στην ταχύτητα με την οποία βγαίνουν τα μοντέλα στην αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας δεδομένων Jato Dynamics, το 2020 οι κινεζικές μάρκες πώλησαν στην Ευρώπη περίπου 55.000 αυτοκίνητα, ενώ πέρυσι αυτός ο αριθμός αυξήθηκε στα 700.000 αυτοκίνητα. Φέτος αναμένονται πάνω από 1,3 εκατομμύρια πωλήσεις στην Ευρώπη.

Σημαντική παράμετρος της αύξησης των πωλήσεων αποτελεί ο χρόνος που ένα νέο μοντέλο βγαίνει στην παραγωγή. Η BYD για παράδειγμα χρειάζεται λιγότερο από δύο χρόνια για να βγάλει ένα αυτοκίνητο από το χαρτί στην παραγωγή, όταν ο αντίστοιχος χρόνος στις ευρωπαϊκές εταιρείες είναι περίπου τέσσερα χρόνια.

Η άνοδος των κινεζικών εμπορικών σημάτων εξακολουθεί να μην είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη. Δέκα χώρες, με επικεφαλής τη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο, αντιπροσωπεύουν μαζί το 73% των τρεχουσών κινεζικών πωλήσεων στην Ευρώπη, ενώ μεγάλες αγορές όπως η Γερμανία και η Γαλλία σημειώνουν πολύ χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ακριβώς εκεί οι Κινέζοι θα επενδύσουν όπου υπάρχει ένα εκτιμώμενο δυναμικό 520.000 πρόσθετων πωλήσεων. Είναι το σημείο που στοχεύουν, ώστε να αυξήσουν περαιτέρω το ποσοστό των πωλήσεών τους στην Ευρώπη, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Από την άλλη η μέση τιμή πώλησης ενός κινεζικού αυτοκινήτου αυξήθηκε από περίπου 30.000 ευρώ το 2020 σε 37.000 ευρώ σήμερα, ενώ οι εκπτώσεις που χρησιμοποιήθηκαν αρχικά για την κατάκτηση της αγοράς έχουν μειωθεί κατά 43%. Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι ότι το μηνιαίο κόστος κτήσης στις πέντε μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές είναι περίπου 23% χαμηλότερο σε σχέση με τις παραδοσιακές μάρκες.

Οι παραδοσιακές εταιρείες πλέον αντιμετωπίζουν προβλήματα, όπως για παράδειγμα η πρόσφατη ανακοίνωση της Volkswagen, η οποία εξετάζει το ενδεχόμενο περικοπών έως και 100.000 θέσεων εργασίας και του κλεισίματος τεσσάρων γερμανικών εργοστασίων.

Ωστόσο, έρευνα της Shell δείχνει ότι το 58% των Ευρωπαίων και το 79% των Αμερικανών οδηγών κατόχων εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι και το επόμενο αυτοκίνητό τους θα λειτουργεί με ορυκτά καύσιμα. Μόνο το 23% στην ΕΕ και το 16% στις ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο αγοράς ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Το αντίστοιχο ποσοστό για την αγορά ενός plug-in υβριδικού είναι 27% και 20% αντίστοιχα.

Οι Κινέζοι κατασκευαστές βλέπουν την τάση των καταναλωτών για την αγορά μοντέλων με κινητήρες εσωτερικής καύσης και αποφάσισαν να βγάλουν και αυτοί στην παραγωγή υβριδικά μοντέλα. Έτσι με αυτό τον τρόπο μεγαλώνουν ακόμη περισσότερο το ποσοστό των πωλήσεών τους και κάνουν ακόμη πιο αισθητή την παρουσία τους στις ευρωπαϊκές αγορές.

ΚΥΠΕ