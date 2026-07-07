ΠΑΣΥΚΙ: Παραδοχή οι αναφορές του Οικονομικού Διευθυντή ΟΚΥπΥ για ζημιές εκατομμυρίων - «Δεν θα γίνουμε το εύκολο άλλοθι»

Σοβαρά ερωτήματα για τη βιωσιμότητα των δημόσιων νοσηλευτηρίων και τις ευθύνες τόσο της διοίκησης του ΟΚΥπΥ όσο και της Πολιτείας θέτει η Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών, με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις του Οικονομικού Διευθυντή του Οργανισμού περί ετήσιων ζημιών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Σε ανακοίνωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΣΥΚΙ αναφέρει ότι οι δηλώσεις αυτές συνιστούν σοβαρή παραδοχή και επιβεβαιώνουν τις διαχρονικές προειδοποιήσεις της συντεχνίας για τις αδυναμίες του μοντέλου αποζημίωσης των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

Όπως σημειώνει, η βιωσιμότητα των κρατικών νοσηλευτηρίων δεν μπορεί να αξιολογείται αποκλειστικά στη βάση λογιστικών δεικτών, καθώς αυτά επιτελούν αποστολή δημόσιου συμφέροντος. Μεταξύ άλλων, διασφαλίζουν την καθολική πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας, την 24ωρη λειτουργία, τις εφημερίες και τη διαχείριση των πιο σύνθετων περιστατικών.

Σύμφωνα με την ΠΑΣΥΚΙ, οι συγκεκριμένες υπηρεσίες δεν αποζημιώνονται επαρκώς μέσω των υφιστάμενων μηχανισμών χρηματοδότησης. Υποστηρίζει, παράλληλα, ότι οι σχετικές επισημάνσεις της αντιμετωπίστηκαν επί σειρά ετών με απαξίωση και κατηγορίες περί κινδυνολογίας.

Η συντεχνία διερωτάται κατά πόσο τα προβλήματα που σήμερα παρουσιάζονται ως απειλή για τη βιωσιμότητα του ΟΚΥπΥ εμφανίστηκαν πρόσφατα ή εάν πρόκειται για διαχρονικές στρεβλώσεις, οι οποίες ήταν γνωστές αλλά δεν αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως.

Τονίζει, ακόμη, ότι η διοίκηση ενός αυτόνομου οργανισμού έχει ευθύνη όχι μόνο να διαπιστώνει τα προβλήματα, αλλά και να τα εντοπίζει εγκαίρως, να εισηγείται λύσεις και να διασφαλίζει τη βιωσιμότητά του.

Η ΠΑΣΥΚΙ αποδίδει, ωστόσο, ευθύνες και στην Πολιτεία, επισημαίνοντας ότι ο ΟΚΥπΥ ιδρύθηκε και λειτουργεί εντός του θεσμικού πλαισίου που αυτή καθόρισε και υπό τη συνεχή εποπτεία της.

Όπως αναφέρει, μετά από σχεδόν επτά χρόνια εφαρμογής του ΓεΣΥ, οι ευθύνες δεν μπορούν να περιορίζονται αποκλειστικά στη διοίκηση του Οργανισμού. Καλεί την Πολιτεία να ξεκαθαρίσει εάν γνώριζε τις αδυναμίες του μοντέλου χρηματοδότησης και ποιες παρεμβάσεις έγιναν για την αντιμετώπισή τους.

«Η κοινωνία δικαιούται διαφάνεια και λογοδοσία», αναφέρει η συντεχνία, προσθέτοντας ότι οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ποιος σχεδίασε το σύστημα, ποιος προειδοποίησε για τις αδυναμίες του, ποιος έλαβε τις αποφάσεις και ποιος αναλαμβάνει τελικά την ευθύνη.

Η ΠΑΣΥΚΙ ξεκαθαρίζει, τέλος, ότι οι δημόσιοι γιατροί δεν δημιούργησαν τις στρεβλώσεις του συστήματος και δεν πρόκειται να αποδεχθούν να αποτελέσουν το «εύκολο άλλοθι» για τις διαχρονικές αδυναμίες σχεδιασμού και διοίκησης.

Υπογραμμίζει ότι η συζήτηση πρέπει να επικεντρωθεί στη χρηματοδότηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων, στην επαρκή κάλυψη των Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος, στη στελέχωση, στον στρατηγικό σχεδιασμό και στη λογοδοσία όσων είχαν την ευθύνη διοίκησης και πολιτικής εποπτείας κατά την εφαρμογή του ΓεΣΥ.