Κλιματισμός και αυτοκίνητο στον καύσωνα: Το λάθος που δεν αφήνει το αυτοκίνητο να δροσίσει

Όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 40 βαθμούς, το εσωτερικό ενός αυτοκινήτου που έχει παραμείνει σταθμευμένο στον ήλιο μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να μετατραπεί σε πραγματικό «φούρνο». Ο οδηγός μπαίνει βιαστικά, ενεργοποιεί το κλιματιστικό στη χαμηλότερη θερμοκρασία και περιμένει να δροσίσει αμέσως. Ωστόσο, αυτή δεν είναι πάντοτε η πιο αποτελεσματική τακτική.

Για να λειτουργήσει σωστά το σύστημα κλιματισμού σε συνθήκες καύσωνα χρειάζεται πρώτα να απομακρυνθεί ο εγκλωβισμένος θερμός αέρας από την καμπίνα. Το άνοιγμα των θυρών ή των παραθύρων για ένα ή δύο λεπτά πριν από την αναχώρηση μπορεί να μειώσει αισθητά τη θερμοκρασία στο εσωτερικό και να επιτρέψει στο κλιματιστικό να αποδώσει γρηγορότερα. Στα πρώτα λεπτά της διαδρομής τα παράθυρα μπορούν να παραμείνουν ελαφρώς ανοικτά, με τον αέρα του κλιματισμού να κατευθύνεται προς τα επάνω. Μόλις απομακρυνθεί η περισσότερη ζέστη, τα παράθυρα κλείνουν και ενεργοποιείται η λειτουργία ανακύκλωσης του αέρα.

Η ανακύκλωση που κάνει τη διαφορά

Η ανακύκλωση επιτρέπει στο σύστημα να ψύχει τον αέρα που βρίσκεται ήδη μέσα στην καμπίνα, αντί να προσπαθεί συνεχώς να δροσίσει τον καυτό εξωτερικό αέρα. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ταχύτερη ψύξη και περιορίζεται η καταπόνηση του κλιματιστικού. Η χρήση της ανακύκλωσης, ωστόσο, δεν χρειάζεται να είναι συνεχής σε πολύωρες διαδρομές. Αν παραμένει ενεργοποιημένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ατμόσφαιρα στην καμπίνα μπορεί να γίνει αποπνικτική. Για τον λόγο αυτό συνιστάται κατά διαστήματα η εισαγωγή φρέσκου αέρα.

Οι αεραγωγοί δεν πρέπει να κατευθύνονται για πολλή ώρα απευθείας στο πρόσωπο ή στο σώμα των επιβατών. Είναι προτιμότερο ο ψυχρός αέρας να κινείται προς την οροφή, ώστε να κατανέμεται ομοιόμορφα στην καμπίνα. Παράλληλα, η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην εξωτερική και την εσωτερική θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει δυσφορία κατά την έξοδο από το όχημα. Μια ρύθμιση γύρω στους 23 με 25 βαθμούς θεωρείται συνήθως αρκετή για άνετη μετακίνηση.

Τα σημάδια ότι χρειάζεται έλεγχο

Αν το κλιματιστικό χρειάζεται πολλή ώρα για να δροσίσει, αν ο αέρας που βγαίνει από τους αεραγωγούς δεν είναι αρκετά ψυχρός ή αν εμφανίζεται δυσάρεστη μυρωδιά, το σύστημα πιθανότατα χρειάζεται συντήρηση. Ένα βρόμικο φίλτρο καμπίνας περιορίζει τη ροή του αέρα, ενώ η χαμηλή ποσότητα ψυκτικού υγρού μπορεί να μειώσει σημαντικά την απόδοση. Ο έλεγχος πριν από τις μεγάλες ζέστες βοηθά στην αποφυγή προβλημάτων τη στιγμή που το κλιματιστικό είναι περισσότερο απαραίτητο. Σημαντικό ρόλο παίζει και η στάθμευση. Η σκιά, ένα σκίαστρο στο παρμπρίζ και η προστασία των καθισμάτων περιορίζουν τη θερμοκρασία της καμπίνας. Κανένα παιδί ή κατοικίδιο δεν πρέπει να παραμένει μόνο του μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, ούτε για λίγα λεπτά, καθώς η θερμοκρασία μπορεί να αυξηθεί εξαιρετικά γρήγορα.