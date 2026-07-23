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«Έκλεισε» ο αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας – Λεμεσού: Ανατράπηκε φορτηγό και γέμισε το οδόστρωμα χαλίκια (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα και στις δύο κατευθύνσεις – Στο σημείο η Αστυνομία για διοχέτευση της τροχαίας κίνησης από εναλλακτικές διαδρομές.

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία προκαλεί ανατροπή φορτηγού στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, παρά τη βιομηχανική περιοχή Δαλίου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το φορτηγό ανατράπηκε γύρω στις 4:30 το απόγευμα, με αποτέλεσμα να πέσει στο οδόστρωμα μεγάλος όγκος χαλικιών που μετέφερε.

Λόγω του περιστατικού, ο αυτοκινητόδρομος προς Λεμεσό έχει κλείσει, ενώ προβλήματα παρατηρούνται και στην αντίθετη κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, ο αυτοκινητόδρομος προς Λευκωσία παραμένει επίσης κλειστός, με την τροχαία κίνηση να διοχετεύεται μέσω της λωρίδας ασφαλείας.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς που κατευθύνονται προς Λεμεσό να χρησιμοποιούν τον παλαιό δρόμο Λευκωσίας – Λεμεσού, μέσω της εξόδου προς τον νέο περιμετρικό αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας.

Οι οδηγοί μπορούν στη συνέχεια να επανέλθουν στον αυτοκινητόδρομο από την είσοδο στο Πέρα Χωρίο Νήσου.

Μέλη της Αστυνομίας βρίσκονται στη σκηνή για ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες για απομάκρυνση του φορτηγού και καθαρισμό του οδοστρώματος.

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